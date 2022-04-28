2:3
Конец матча
17' Желтая карточкаRyuji Hirota
25' Желтая карточкаКато Кохей
29' Желтая карточкаСукчиттхаммакул Пхитиват
35' Желтая карточкаРауль Баэна
1:0
45' ПенальтиСукчиттхаммакул Пхитиват
1:1
55' ГолAlex Akande
58' Желтая карточкаGionata Verzura
1:2
70' ГолДамьянович Деян
71' Желтая карточкаДамьянович Деян
2:2
79' ГолSarawut Inpaen
2:3
81' ГолЛо Цз Чунь
Ход матча
17'
25'
35'
45'
55'
1:1
58'
70'
1:2
71'
79'
81'
2:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 7
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 5
-
20 Нарушения правил 16
-
53 Владение мячом, % 47
5
Brinner
28
Ryuji
Hirota
33
Це
Шон
95
Чань
Шиничи
37
Рауль
Баэна
10
Cleiton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 BrinnerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ryuji HirotaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Emerson Pereira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Це ШонЗащитник
- Защитник
-
95 Чань ШиничиЗащитник
-
37 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 CleitonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Тон Кин-МанЗащитник
- Полузащитник
-
12 TomasПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хуан ЯнПолузащитник
-
88 Alex AkandeПолузащитник
-
23 Jianqiao Guo
-
26 Wellingsson
-
99 Pui-Hin Poon
-
Главный тренер: Chi Kwong Chu
История личных встреч
Чианграй Юнайтед
Китчи
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Чианграй Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чианграй Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Чианграй Юнайтед 6:0 Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Чианграй Юнайтед - Супханбури 2:2
Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1 Чианграй Юнайтед - Чиангмай Юнайтед 0:0 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 3:0 Порт - Чианграй Юнайтед 0:0 Кхонкэн Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Муангтхонг Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1 Чианграй Юнайтед - Нонгбуа 2:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Чианграй Юнайтед - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Полис Теро 0:0 Накхонратчасима - Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап - Чианграй Юнайтед 1:3 Ратчабури - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:1 Чиангмай Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Порт 0:4
Китчи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виссел Кобе - Китчи 2:1 Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Гонконг Рейнджерс - Китчи 0:1 Rangers4 - Китчи 1:6
Китчи - Southern District 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 2:2 Китчи - HK U23 6:0 Китчи - Истерн СК 1:0 Китчи - Серезо Осака 0:0 Порт - Китчи 1:1 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Серезо Осака - Китчи 2:1 Китчи - Порт 2:0 Китчи - Истерн СК 2:0 Пегасус - Китчи 2:1 Китчи - Ли Ман Уорриорс 0:1 Китчи - Саутерн Дистрикт 4:1 Китчи - Rangers4 3:1 Хэппи Вэлли - Китчи 1:3