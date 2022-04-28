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  3. Лига чемпионов АФК: Группа J
Чианграй Юнайтед
2:3
Конец матча
Китчи
0'
17' Желтая карточка
Ryuji Hirota
25' Желтая карточка
Като Кохей
29' Желтая карточка
Сукчиттхаммакул Пхитиват
35' Желтая карточка
Рауль Баэна
1:0
45' Пенальти
Сукчиттхаммакул Пхитиват
1:1
55' Гол
Alex Akande
58' Желтая карточка
Gionata Verzura
1:2
70' Гол
Дамьянович Деян
71' Желтая карточка
Дамьянович Деян
2:2
79' Гол
Sarawut Inpaen
2:3
81' Гол
Ло Цз Чунь
90'+5
1
Ануин
Саранон
4
Като
Кохей
33
Sarawut
Inpaen
5
Brinner
29
Settasit
Suvannaseat
27
Gionata
Verzura
6
Сукчиттхаммакул
Пхитиват
14
Тхинйом
Санукран
28
Ryuji
Hirota
8
Геттерсон
10
Тиатракул
Сиваком
86
Paulo
César
III
15
Жуниор
Роберто
33
Це
Шон
5
Гонсалвес
Элио
95
Чань
Шиничи
37
Рауль
Баэна
2
Ло
Цз
Чунь
7
Мингазов
Руслан
10
Cleiton
28
Chin
Lung
Cheng
9
Дамьянович
Деян
Чианграй Юнайтед
4-3-3
Китчи
4-1-4-1

История личных встреч

Чианграй Юнайтед
Китчи

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:0

Результаты последних матчей

Чианграй Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чианграй Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Чианграй Юнайтед 6:0 Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Чианграй Юнайтед - Супханбури 2:2
Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1 Чианграй Юнайтед - Чиангмай Юнайтед 0:0 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 3:0 Порт - Чианграй Юнайтед 0:0 Кхонкэн Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Муангтхонг Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1 Чианграй Юнайтед - Нонгбуа 2:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Чианграй Юнайтед - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Полис Теро 0:0 Накхонратчасима - Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап - Чианграй Юнайтед 1:3 Ратчабури - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:1 Чиангмай Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Порт 0:4
Китчи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виссел Кобе - Китчи 2:1 Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Гонконг Рейнджерс - Китчи 0:1 Rangers4 - Китчи 1:6
Китчи - Southern District 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 2:2 Китчи - HK U23 6:0 Китчи - Истерн СК 1:0 Китчи - Серезо Осака 0:0 Порт - Китчи 1:1 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Серезо Осака - Китчи 2:1 Китчи - Порт 2:0 Китчи - Истерн СК 2:0 Пегасус - Китчи 2:1 Китчи - Ли Ман Уорриорс 0:1 Китчи - Саутерн Дистрикт 4:1 Китчи - Rangers4 3:1 Хэппи Вэлли - Китчи 1:3
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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