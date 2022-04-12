Аргентина: Лига професиональ 2022
1:0
3' ГолАкоста Лаутаро
1:1
9' ГолКаутеруссио Мартин
1:2
11' ГолLeandro Maciel
Ход матча
3'
9'
11'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
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-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Риос АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Ланус
Альдосиви
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.22
|Весприни Матиас
|2
|0.22
|Жозе Густаво Санд
|1
|0.11
|Акоста Лаутаро
|1
|0.11
|Паскини Николас
|1
|0.11
|Braian Aguirre
|1
|0.11
|Victor Malcorra
|0
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|7 (2)
|0.78
|Matias Pisano
|2
|0.22
|Leandro Maciel
|1
|0.11
|Edwin Mosquera
|1
|0.11
|Мели Сесар
|1
|0.11
|Martin Santiago Silva I
|1
|0.11
|Мартинес Томас
|0
|0
|Девекки Хосе
|0
|0
|Rufino Lucero
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Belmonte
|5
|0
|Alexandro Bernabei
|3
|0
|Весприни Матиас
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Lautaro Morales
|2
|0
|Facundo Perez
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|0
|1
|Паскини Николас
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Braian Aguirre
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|2
|1
|Девекки Хосе
|2
|0
|Mario Lopez
|2
|0
|Мели Сесар
|2
|0
|Emanuel Iniguez
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Rufino Lucero
|2
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Valentin Mancini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
7
11
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
29%
1
9%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
5
45%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1
Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1
Альдосиви
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1
Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ривер Плейт
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|4.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|7.
|Банфилд
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 14
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|3
|3
|10 - 16
|12
|10.
|Патронато Парана
|9
|2
|1
|6
|6 - 13
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|3.
|Альдосиви
|2:1
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|4.
|Тигре
|9
|4
|4
|1
|12 - 4
|16
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Барракас Централь
|9
|4
|0
|5
|11 - 14
|12
|7.
|Уракан
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|10.
|Годой Крус
|3:3
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Ланус
|1:2
|9
|1
|3
|5
|8 - 12
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|13.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|Тигре
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Альдосиви
|2:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Уракан
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Ланус
|1:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Годой Крус
|3:3
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|2.
|Расинг Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Банфилд
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|9.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Альдосиви
|2:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|3
|1
|3 - 7
|6
|6.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|1:2
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1