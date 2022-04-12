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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Ланус
1:2
Первый тайм: 25'
Альдосиви
0'
1:0
3' Гол
Акоста Лаутаро
1:1
9' Гол
Каутеруссио Мартин
1:2
11' Гол
Leandro Maciel
25'

Ход матча

3'
Акоста Лаутаро
(Alexandro Bernabei)
1:0
9'
1:1
Каутеруссио Мартин
(Leandro Maciel)
11'
1:2
Leandro Maciel
(Каутеруссио Мартин)
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Альдосиви
1.83
3.70
5.00
Все Коэффициенты
1
Fernando
Monetti
35
Braian
Aguirre
22
Весприни
Матиас
2
Jonathan
Cabral
25
Alexandro
Bernabei
7
Акоста
Лаутаро
34
Facundo
Perez
21
Паскини
Николас
20
Victor
Malcorra
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Жозе
Густаво
Санд
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
33
Leandro
Maciel
39
Matias
Morello
70
Edwin
Mosquera
7
Каутеруссио
Мартин
29
Braian
Martinez
9
Martin
Santiago
Silva
I
Ланус
4-4-2
Альдосиви
4-2-3-1

История личных встреч

Ланус
Альдосиви

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
2:3
КДМЭП
1:2
С
2:0
С
0:1
П
0:0
П
2:0
П
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хосе Мануэль 2 0.22
Весприни Матиас 2 0.22
Жозе Густаво Санд 1 0.11
Акоста Лаутаро 1 0.11
Паскини Николас 1 0.11
Braian Aguirre 1 0.11
Victor Malcorra 0 0
Alexandro Bernabei 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 7 (2) 0.78
Matias Pisano 2 0.22
Leandro Maciel 1 0.11
Edwin Mosquera 1 0.11
Мели Сесар 1 0.11
Martin Santiago Silva I 1 0.11
Мартинес Томас 0 0
Девекки Хосе 0 0
Rufino Lucero 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 5 0
Alexandro Bernabei 3 0
Весприни Матиас 2 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Lautaro Morales 2 0
Facundo Perez 2 0
Kevin Lomonaco 0 1
Паскини Николас 1 0
Victor Malcorra 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Braian Aguirre 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 2 1
Девекки Хосе 2 0
Mario Lopez 2 0
Мели Сесар 2 0
Emanuel Iniguez 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Rufino Lucero 2 0
Jonathan Zacaria 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Braian Martinez 1 0
Matias Morello 1 0
Valentin Mancini 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
11
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
29%
1
9%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
5
45%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1
Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1
Альдосиви
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1
Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 9 6 3 0 19 - 6 21
2. Ривер Плейт 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Дефенса и Хустисия 9 5 2 2 20 - 14 17
4. Унион Санта-Фе 9 5 2 2 8 - 5 17
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 1 3 13 - 10 16
6. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 12 - 11 14
7. Банфилд 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 14 14
9. Химнасия Ла-Плата 9 3 3 3 10 - 16 12
10. Патронато Парана 9 2 1 6 6 - 13 7
11. Атлетико Платенсе 9 2 1 6 7 - 14 7
12. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Тальерес Кордоба 9 1 2 6 5 - 13 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 20 - 12 18
2. Бока Хуниорс 9 4 4 1 11 - 8 16
3. Альдосиви 2:1 9 5 1 3 13 - 9 16
4. Тигре 9 4 4 1 12 - 4 16
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Барракас Централь 9 4 0 5 11 - 14 12
7. Уракан 9 3 2 4 11 - 12 11
8. Индепендьенте Авельянеда 9 2 5 2 11 - 11 11
9. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 6 - 6 10
10. Годой Крус 3:3 9 2 4 3 17 - 19 10
11. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 4 3 8 - 13 10
12. Арсенал Саранди 3:3 9 1 6 2 13 - 14 9
13. Росарио Сентраль 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Ланус 1:2 9 1 3 5 8 - 12 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 5 0 0 6 - 1 15
2. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
5. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 5 2 0 3 4 - 4 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Патронато Парана 5 1 1 3 2 - 4 4
13. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 5 4 0 1 12 - 5 12
2. Тигре 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Велес Сарсфилд 5 2 3 0 6 - 2 9
4. Альдосиви 2:1 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 3:3 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Уракан 5 2 0 3 7 - 8 6
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Ланус 1:2 5 1 2 2 4 - 4 5
12. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Годой Крус 3:3 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
2. Расинг Авельянеда 5 3 2 0 11 - 5 11
3. Банфилд 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
5. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 7 - 9 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
8. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
9. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
10. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
11. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 2:1 5 3 0 2 8 - 6 9
3. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
4. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
5. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 3 1 3 - 7 6
6. Тигре 5 1 3 1 4 - 3 6
7. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
8. Барракас Централь 5 2 0 3 7 - 9 6
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Росарио Сентраль 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Арсенал Саранди 3:3 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 1:2 4 0 1 3 4 - 8 1
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Альдосиви
1.83
3.70
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ланус 1:2 Альдосиви онлайн

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Ланус
Альдосиви

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