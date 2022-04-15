Аргентина: Лига професиональ 2022
1:3
Конец матча
11' Желтая карточкаAgustin Cardozo
0:1
38' ГолYair Arismendi
0:2
42' ГолLuciano Gondou
44' Желтая карточкаRamon Sosa
46' Желтая карточкаFederico Andueza
48' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
52' Желтая карточкаПирис Оскар
62' Желтая карточкаАлеман Брайн
64' Желтая карточкаНуньес Хервасио
68' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
1:2
72' Гол в свои воротаFederico Andueza
80' Желтая карточкаFederico Rasmussen
85' Желтая карточкаJean Rosso
1:3
90' ГолGuido Mainero
90' Желтая карточкаGuido Mainero
Ход матча
11'
38'
0:1
42'
0:2
44'
46'
52'
62'
64'
72'
1:2
85'
90'
90'
17
Рей
Родриго
28
Tomas
Muro
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
38
Josue
Ayala
17
Jean
Rosso
21
Julian
Brea
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas MuroПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Alan Lescano
-
-
-
-
-
-
37 Mauro Davila
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
-
38 Josue AyalaВратарь
-
17 Jean RossoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Julian BreaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Сармиенто
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|5 (1)
|0.5
|Алеман Брайн
|3 (1)
|0.3
|Erik Ramirez
|1
|0.1
|Карбонеро Йохан
|0
|0
|Ramon Sosa
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|5 (2)
|0.5
|Julian Brea
|2
|0.2
|Javier Fabian Toledo
|2
|0.2
|Лисандро Лопес III
|1
|0.1
|Yair Arismendi
|1
|0.1
|Luciano Gondou
|1
|0.1
|Guido Mainero
|1
|0.1
|Harrinson Mancilla
|1
|0.1
|Federico Andueza
|1
|0.1
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Lautaro Montoya
|0
|0
|Julian Chicco
|0
|0
|Federico Paradela
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|7
|0
|Nery Leyes
|3
|0
|Чеккини Эмануэль
|3
|0
|Guillermo Fratta
|3
|0
|Francisco Gerometta
|3
|0
|Ramon Sosa
|3
|0
|Leonardo Morales
|2
|0
|Erik Ramirez
|2
|0
|Пирис Оскар
|2
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|German Guiffrey
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Andueza
|5
|1
|Harrinson Mancilla
|5
|0
|Javier Fabian Toledo
|4
|0
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Guido Mainero
|2
|1
|Jonathan Torres
|3
|0
|Гастон Сауро
|2
|0
|Manuel Guanini
|2
|0
|Federico Vismara
|1
|0
|Нуньес Хервасио
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Lautaro Montoya
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Nicolas Femia
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
5
31%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
8
38%
1
7%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
4
19%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0
Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ривер Плейт
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|4.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|5.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Банфилд
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|3
|4
|11 - 19
|12
|10.
|Патронато Парана
|9
|2
|1
|6
|6 - 13
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|3.
|Альдосиви
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|4.
|Тигре
|9
|4
|4
|1
|12 - 4
|16
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Барракас Централь
|9
|4
|0
|5
|11 - 14
|12
|7.
|Уракан
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|10.
|Годой Крус
|3:3
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|8 - 12
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|13.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|Тигре
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Уракан
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Годой Крус
|3:3
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|2.
|Расинг Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Банфилд
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|3
|1
|3 - 7
|6
|6.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1