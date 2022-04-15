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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Химнасия Ла-Плата
1:3
Конец матча
Сармиенто
0'
11' Желтая карточка
Agustin Cardozo
0:1
38' Гол
Yair Arismendi
0:2
42' Гол
Luciano Gondou
44' Желтая карточка
Ramon Sosa
46' Желтая карточка
Federico Andueza
48' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
52' Желтая карточка
Пирис Оскар
62' Желтая карточка
Алеман Брайн
64' Желтая карточка
Нуньес Хервасио
68' Желтая карточка
Cristian Alberto Tarragona
1:2
72' Гол в свои ворота
Federico Andueza
80' Желтая карточка
Federico Rasmussen
85' Желтая карточка
Jean Rosso
1:3
90' Гол
Guido Mainero
90' Желтая карточка
Guido Mainero
90'+8
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
28
Tomas
Muro
10
Алеман
Брайн
30
Agustin
Cardozo
11
Ramon
Sosa
15
Сольдано
Франко
25
Cristian
Alberto
Tarragona
38
Josue
Ayala
17
Jean
Rosso
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
26
Yair
Arismendi
52
Emiliano
Mendez
11
Нуньес
Хервасио
21
Julian
Brea
19
Luciano
Gondou
36
Javier
Fabian
Toledo
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Сармиенто

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:0
П
1:0
П
1:3
П
0:0
ПБ
3:0
ПБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 5 (1) 0.5
Алеман Брайн 3 (1) 0.3
Erik Ramirez 1 0.1
Карбонеро Йохан 0 0
Ramon Sosa 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 5 (2) 0.5
Julian Brea 2 0.2
Javier Fabian Toledo 2 0.2
Лисандро Лопес III 1 0.1
Yair Arismendi 1 0.1
Luciano Gondou 1 0.1
Guido Mainero 1 0.1
Harrinson Mancilla 1 0.1
Federico Andueza 1 0.1
Sergio Quiroga 0 0
Lautaro Montoya 0 0
Julian Chicco 0 0
Federico Paradela 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 7 0
Nery Leyes 3 0
Чеккини Эмануэль 3 0
Guillermo Fratta 3 0
Francisco Gerometta 3 0
Ramon Sosa 3 0
Leonardo Morales 2 0
Erik Ramirez 2 0
Пирис Оскар 2 0
Cristian Alberto Tarragona 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Рей Родриго 1 0
Matias Melluso 1 0
German Guiffrey 1 0
Guillermo Enrique 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Andueza 5 1
Harrinson Mancilla 5 0
Javier Fabian Toledo 4 0
Emiliano Mendez 4 0
Guido Mainero 2 1
Jonathan Torres 3 0
Гастон Сауро 2 0
Manuel Guanini 2 0
Federico Vismara 1 0
Нуньес Хервасио 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Lautaro Montoya 1 0
Yair Arismendi 1 0
Nicolas Femia 1 0
Jean Rosso 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
5
31%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
1
11%
3
19%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
8
38%
1
7%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
4
19%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0
Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 9 6 3 0 19 - 6 21
2. Ривер Плейт 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Дефенса и Хустисия 9 5 2 2 20 - 14 17
4. Сармиенто 10 5 2 3 15 - 15 17
5. Унион Санта-Фе 9 5 2 2 8 - 5 17
6. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 1 3 13 - 10 16
7. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Банфилд 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Химнасия Ла-Плата 10 3 3 4 11 - 19 12
10. Патронато Парана 9 2 1 6 6 - 13 7
11. Атлетико Платенсе 9 2 1 6 7 - 14 7
12. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Тальерес Кордоба 9 1 2 6 5 - 13 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 20 - 12 18
2. Бока Хуниорс 9 4 4 1 11 - 8 16
3. Альдосиви 9 5 1 3 13 - 9 16
4. Тигре 9 4 4 1 12 - 4 16
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Барракас Централь 9 4 0 5 11 - 14 12
7. Уракан 9 3 2 4 11 - 12 11
8. Индепендьенте Авельянеда 9 2 5 2 11 - 11 11
9. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 6 - 6 10
10. Годой Крус 3:3 9 2 4 3 17 - 19 10
11. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 4 3 8 - 13 10
12. Арсенал Саранди 3:3 9 1 6 2 13 - 14 9
13. Росарио Сентраль 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Ланус 9 1 3 5 8 - 12 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 5 0 0 6 - 1 15
2. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
5. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 5 2 0 3 4 - 4 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Патронато Парана 5 1 1 3 2 - 4 4
13. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 5 4 0 1 12 - 5 12
2. Тигре 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Велес Сарсфилд 5 2 3 0 6 - 2 9
4. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 3:3 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Уракан 5 2 0 3 7 - 8 6
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Ланус 5 1 2 2 4 - 4 5
12. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Годой Крус 3:3 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
2. Расинг Авельянеда 5 3 2 0 11 - 5 11
3. Банфилд 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
5. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 7 - 9 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
9. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
10. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
11. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 5 3 0 2 8 - 6 9
3. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
4. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
5. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 3 1 3 - 7 6
6. Тигре 5 1 3 1 4 - 3 6
7. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
8. Барракас Централь 5 2 0 3 7 - 9 6
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Росарио Сентраль 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Арсенал Саранди 3:3 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ramon Sosa получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Лусиано Гунду бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Яир Арисменди бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Agustin Cardozo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:3 Сармиенто онлайн

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