Аргентина: Лига професиональ 2022
1:0
Второй тайм: 54'
1:0
15' ПенальтиКаутеруссио Мартин
23' Желтая карточкаМонтойя Вальтер
Ход матча
15'
23'
25
Девекки
Хосе
17
Мели
Сесар
22
Риос
Андрес
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Якоб КлаудиоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
34 Franco Frias
-
Главный тренер: Leandro Somoza
История личных встреч
Альдосиви
Росарио Сентраль
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|8 (3)
|0.8
|Matias Pisano
|2
|0.2
|Leandro Maciel
|1
|0.1
|Edwin Mosquera
|1
|0.1
|Мели Сесар
|1
|0.1
|Martin Santiago Silva I
|1
|0.1
|Мартинес Томас
|0
|0
|Девекки Хосе
|0
|0
|Rufino Lucero
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|2 (1)
|0.2
|Facundo Almada
|2
|0.2
|Christian Baez
|1
|0.1
|Pedro Ojeda
|1
|0.1
|Luciano Ferreyra
|1
|0.1
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.1
|Emiliano Vecchio
|0
|0
|Fernando Torrent
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|2
|1
|Fernando Roman Villalba
|3
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Mario Lopez
|2
|0
|Мели Сесар
|2
|0
|Emanuel Iniguez
|2
|0
|Rufino Lucero
|2
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Valentin Mancini
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтойя Вальтер
|4
|0
|Mateo Tanlongo
|3
|0
|Christian Baez
|2
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Lautaro Blanco
|2
|0
|Emiliano Vecchio
|1
|0
|Marcelo Benitez II
|1
|0
|Pedro Ojeda
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
|Facundo Buonanotte
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
5
38%
1
13%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
5
38%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0
Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3
Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ривер Плейт
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|4.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|5.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Банфилд
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|3
|4
|11 - 19
|12
|10.
|Патронато Парана
|9
|2
|1
|6
|6 - 13
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альдосиви
|1:0
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|2.
|Тигре
|10
|5
|4
|1
|14 - 5
|19
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Барракас Централь
|9
|4
|0
|5
|11 - 14
|12
|7.
|Арсенал Саранди
|2:1
|10
|2
|6
|2
|15 - 15
|12
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|9.
|Уракан
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|10.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|11.
|Годой Крус
|3:3
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:2
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|0:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|8 - 12
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|13.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Альдосиви
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|2:1
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Уракан
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Годой Крус
|3:3
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|2.
|Расинг Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Банфилд
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Альдосиви
|1:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:2
|5
|1
|3
|1
|3 - 7
|6
|6.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Арсенал Саранди
|2:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1