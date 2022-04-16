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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Альдосиви
1:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
15' Пенальти
Каутеруссио Мартин
23' Желтая карточка
Монтойя Вальтер
82' Желтая карточка
Каутеруссио Мартин
84' Желтая карточка
Matias Morello
90'+5
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
14
Federico
Milo
17
Мели
Сесар
39
Matias
Morello
7
Каутеруссио
Мартин
70
Edwin
Mosquera
29
Braian
Martinez
22
Риос
Андрес
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Комар
Хуан
33
Christian
Baez
3
Lautaro
Blanco
5
Pedro
Ojeda
8
Монтойя
Вальтер
11
Luciano
Ferreyra
27
Gino
Infantino
24
Alejo
Veliz
28
Lucas
Emanuel
Gamba
Альдосиви
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-1-3-2

История личных встреч

Альдосиви
Росарио Сентраль

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
0:1
КДМЭП
0:1
С
5:1
КДЛС
1:2
КДЛС
0:2
С
0:0
П
2:0
П
1:3
ПБ
2:0
ПБ
0:1
ПБ
1:2
НБ
3:1
НБ
0:2
НБ
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 8 (3) 0.8
Matias Pisano 2 0.2
Leandro Maciel 1 0.1
Edwin Mosquera 1 0.1
Мели Сесар 1 0.1
Martin Santiago Silva I 1 0.1
Мартинес Томас 0 0
Девекки Хосе 0 0
Rufino Lucero 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 2 (1) 0.2
Facundo Almada 2 0.2
Christian Baez 1 0.1
Pedro Ojeda 1 0.1
Luciano Ferreyra 1 0.1
Luca Martinez Dupuy 1 0.1
Emiliano Vecchio 0 0
Fernando Torrent 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 2 1
Fernando Roman Villalba 3 0
Девекки Хосе 2 0
Mario Lopez 2 0
Мели Сесар 2 0
Emanuel Iniguez 2 0
Rufino Lucero 2 0
Matias Morello 2 0
Каутеруссио Мартин 1 0
Jonathan Zacaria 1 0
Federico Milo 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Braian Martinez 1 0
Valentin Mancini 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтойя Вальтер 4 0
Mateo Tanlongo 3 0
Christian Baez 2 0
Рубен Марко 2 0
Gaspar Servio 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Lautaro Blanco 2 0
Emiliano Vecchio 1 0
Marcelo Benitez II 1 0
Pedro Ojeda 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Gino Infantino 1 0
Alejo Veliz 1 0
Facundo Buonanotte 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
5
36%
1
13%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
11%
3
21%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
5
36%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0
Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3
Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 9 6 3 0 19 - 6 21
2. Ривер Плейт 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 10 5 2 3 13 - 10 17
4. Дефенса и Хустисия 9 5 2 2 20 - 14 17
5. Сармиенто 10 5 2 3 15 - 15 17
6. Унион Санта-Фе 9 5 2 2 8 - 5 17
7. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Банфилд 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Химнасия Ла-Плата 10 3 3 4 11 - 19 12
10. Патронато Парана 0:0 10 2 2 6 6 - 13 8
11. Атлетико Платенсе 9 2 1 6 7 - 14 7
12. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Тальерес Кордоба 9 1 2 6 5 - 13 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альдосиви 10 6 1 3 14 - 9 19
2. Тигре 10 5 4 1 14 - 5 19
3. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Бока Хуниорс 9 4 4 1 11 - 8 16
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Барракас Централь 9 4 0 5 11 - 14 12
7. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 5 3 11 - 16 11
8. Индепендьенте Авельянеда 9 2 5 2 11 - 11 11
9. Уракан 10 3 2 5 12 - 14 11
10. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 6 - 6 10
11. Годой Крус 3:3 9 2 4 3 17 - 19 10
12. Арсенал Саранди 3:3 10 1 7 2 16 - 17 10
13. Росарио Сентраль 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Ланус 9 1 3 5 8 - 12 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 5 0 0 6 - 1 15
2. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
5. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 5 3 1 1 8 - 3 10
6. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 5 2 0 3 4 - 4 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Патронато Парана 0:0 5 1 1 3 2 - 4 4
13. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Эстудиантес Ла Плата 5 4 0 1 12 - 5 12
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 3:3 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Уракан 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Ланус 5 1 2 2 4 - 4 5
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Годой Крус 3:3 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
2. Расинг Авельянеда 5 3 2 0 11 - 5 11
3. Банфилд 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
5. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 7 - 9 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
9. Патронато Парана 0:0 5 1 1 3 4 - 9 4
10. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
11. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 5 3 0 2 8 - 6 9
3. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
4. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
5. Тигре 5 1 3 1 4 - 3 6
6. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 3 1 3 - 7 6
8. Барракас Централь 5 2 0 3 7 - 9 6
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 5 1 1 3 3 - 6 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Монтойя Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Каутеруссио Мартин из команды Альдосиви забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альдосиви 1:0 Росарио Сентраль онлайн

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