Аргентина: Лига професиональ 2022
3:3
Конец матча
1:0
17' ГолРиано Клаудио
1:1
21' ГолCristian Colman
1:2
25' ГолGonzalo Goni
2:2
58' ГолFrancisco Gonzalez Metilli
2:3
74' ГолSebastian Lomonaco
3:3
88' ГолRenzo Lopez
Ход матча
17'
1:0
21'
25'
1:2
58'
74'
88'
3:3
36
Jose
Amado
12
Jonathan
Bay
15
Лаба
Матиас
31
Renzo
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Jose AmadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
15 Лаба МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
11 Deian Veron
-
-
14 Abel Bustos
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
32 Axel Carrion
-
-
21 Leonel Picco
-
-
29 Edwin Torres
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|4
|0.4
|Риано Клаудио
|3
|0.3
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.2
|Pablo Arganaraz
|1
|0.1
|Мартинес Алекс
|1
|0.1
|Рамирес Иван
|0
|0
|Капроф Хуан
|0
|0
|Matias Ruiz Diaz
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Lomonaco
|6 (2)
|0.6
|Facundo Kruspzky
|2
|0.2
|Cristian Colman
|2
|0.2
|Gonzalo Goni
|2
|0.2
|Lucas Brochero
|1
|0.1
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.1
|Alexander Diaz
|1
|0.1
|Ignacio Gariglio
|1
|0.1
|Dardo Federico Miloc
|0
|0
|Alejo Antilef
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesus Soraire
|3
|0
|Renzo Lopez
|3
|0
|Лаба Матиас
|2
|0
|Рамос Гонсало
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Риано Клаудио
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Pablo Arganaraz
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
|Монтес Родриго
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Suarez II
|5
|1
|Gonzalo Goni
|3
|0
|Franco Sergio Martinez
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Lucas Brochero
|2
|0
|Перес Дамиан
|1
|0
|Mauro Pitton
|1
|0
|Sebastian Lomonaco
|1
|0
|Ignacio Gariglio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
5
63%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
6
38%
3
21%
61-75
4
25%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2
Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0
Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ривер Плейт
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Дефенса и Хустисия
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|5.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|6.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Банфилд
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|3
|4
|11 - 19
|12
|10.
|Патронато Парана
|0:0
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альдосиви
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|2.
|Тигре
|10
|5
|4
|1
|14 - 5
|19
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Барракас Централь
|9
|4
|0
|5
|11 - 14
|12
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|5
|3
|11 - 16
|11
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|9.
|Уракан
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|10.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|11.
|Годой Крус
|3:3
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|10
|1
|7
|2
|16 - 17
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|8 - 12
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Патронато Парана
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|13.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Уракан
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Годой Крус
|3:3
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|2.
|Расинг Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Банфилд
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|9.
|Патронато Парана
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|5.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|3
|1
|3 - 7
|6
|8.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1