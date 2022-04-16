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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Сентраль Кордоба Росарио
3:3
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
1:0
17' Гол
Риано Клаудио
1:1
21' Гол
Cristian Colman
1:2
25' Гол
Gonzalo Goni
2:2
58' Гол
Francisco Gonzalez Metilli
2:3
74' Гол
Sebastian Lomonaco
3:3
88' Гол
Renzo Lopez
90'+7
1
Тоселли
Кристофер
36
Jose
Amado
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
8
Jesus
Soraire
15
Лаба
Матиас
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
7
Мартинес
Алекс
9
Риано
Клаудио
31
Renzo
Lopez
1
Вернер
Аксель
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
13
Joaquin
Pombo
15
Перес
Дамиан
11
Lucas
Brochero
30
Mauro
Pitton
5
Dardo
Federico
Miloc
24
Alejo
Antilef
7
Cristian
Colman
27
Sebastian
Lomonaco
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
5:0
ЛП
1:1
С
2:2
ПБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 4 0.4
Риано Клаудио 3 0.3
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.2
Pablo Arganaraz 1 0.1
Мартинес Алекс 1 0.1
Рамирес Иван 0 0
Капроф Хуан 0 0
Matias Ruiz Diaz 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Lomonaco 6 (2) 0.6
Facundo Kruspzky 2 0.2
Cristian Colman 2 0.2
Gonzalo Goni 2 0.2
Lucas Brochero 1 0.1
Joaquin Ibanez III 1 0.1
Alexander Diaz 1 0.1
Ignacio Gariglio 1 0.1
Dardo Federico Miloc 0 0
Alejo Antilef 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesus Soraire 3 0
Renzo Lopez 3 0
Лаба Матиас 2 0
Рамос Гонсало 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Риано Клаудио 1 0
Francisco Grahl 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Nicolas Linares 1 0
Pablo Arganaraz 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Deian Veron 1 0
Монтес Родриго 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Suarez II 5 1
Gonzalo Goni 3 0
Franco Sergio Martinez 1 1
Dardo Federico Miloc 2 0
Lucas Brochero 2 0
Перес Дамиан 1 0
Mauro Pitton 1 0
Sebastian Lomonaco 1 0
Ignacio Gariglio 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
5
63%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
6
38%
3
21%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2
Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0
Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 9 6 3 0 19 - 6 21
2. Ривер Плейт 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 10 5 2 3 13 - 10 17
4. Дефенса и Хустисия 9 5 2 2 20 - 14 17
5. Сармиенто 10 5 2 3 15 - 15 17
6. Унион Санта-Фе 9 5 2 2 8 - 5 17
7. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Банфилд 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Химнасия Ла-Плата 10 3 3 4 11 - 19 12
10. Патронато Парана 0:0 10 2 2 6 6 - 13 8
11. Атлетико Платенсе 9 2 1 6 7 - 14 7
12. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Тальерес Кордоба 9 1 2 6 5 - 13 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альдосиви 10 6 1 3 14 - 9 19
2. Тигре 10 5 4 1 14 - 5 19
3. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Бока Хуниорс 9 4 4 1 11 - 8 16
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Барракас Централь 9 4 0 5 11 - 14 12
7. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 5 3 11 - 16 11
8. Индепендьенте Авельянеда 9 2 5 2 11 - 11 11
9. Уракан 10 3 2 5 12 - 14 11
10. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 6 - 6 10
11. Годой Крус 3:3 9 2 4 3 17 - 19 10
12. Арсенал Саранди 3:3 10 1 7 2 16 - 17 10
13. Росарио Сентраль 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Ланус 9 1 3 5 8 - 12 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 5 0 0 6 - 1 15
2. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
5. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 5 3 1 1 8 - 3 10
6. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 5 2 0 3 4 - 4 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Патронато Парана 0:0 5 1 1 3 2 - 4 4
13. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Эстудиантес Ла Плата 5 4 0 1 12 - 5 12
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 3:3 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Уракан 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Ланус 5 1 2 2 4 - 4 5
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Годой Крус 3:3 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
2. Расинг Авельянеда 5 3 2 0 11 - 5 11
3. Банфилд 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
5. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 7 - 9 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
9. Патронато Парана 0:0 5 1 1 3 4 - 9 4
10. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
11. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 5 3 0 2 8 - 6 9
3. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
4. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
5. Тигре 5 1 3 1 4 - 3 6
6. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 3 1 3 - 7 6
8. Барракас Централь 5 2 0 3 7 - 9 6
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 5 1 1 3 3 - 6 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
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