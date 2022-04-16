  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Перерыв
Патронато Парана
0'
22' Желтая карточка
Facundo Cobos
45' Желтая карточка
Martin Luciano

Ход матча

22'
 
Facundo Cobos
41'
Franco Herrera
Ramiro Macagno
 
44'
 
Lautaro Geminiani
Facundo Cobos
45'
Martin Luciano
 
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Патронато Парана
2.05
3.36
4.50
Все Коэффициенты
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
10
Nicolas
Castro
7
Juan
Fernando
Garro
9
Juan
Manuel
Garcia
44
Francisco
Gonzalez2
34
Matias
Mansilla
22
Raul
Lozano
3
Oliver
Paz
Benitez
2
Carlos
Quintana
28
Facundo
Cobos
8
Gabriel
Gudino
32
Franco
Leys
7
Nicolas
Castro1
50
Diego
Garcia
VI
29
Axel
Rodriguez
18
Барриос
Лукас
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Патронато Парана
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Патронато Парана

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:0
С
1:3
С
1:0
С
0:0
ТМК
1:1
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 3 (1) 0.3
Juan Manuel Garcia 2 0.2
Juan Fernando Garro 2 0.2
Francisco Gonzalez2 1 0.1
Реаско Джоркаефф 1 0.1
Ramiro Sordo 1 0.1
Nazareno Funez 1 0.1
Juan Sforza 1 0.1
Лема Кристиан 1 (1) 0.1
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Лукас 3 (2) 0.3
Мосевич Леонель 1 0.1
Nicolas Castro1 1 0.1
Gabriel Gudino 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Пабло II 6 0
Julian Fernandez II 6 0
Willer Ditta 3 0
Justo Giani 3 0
Juan Sforza 3 0
Martin Luciano 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Juan Fernando Garro 1 0
Лема Кристиан 1 0
Victor Velazquez 1 0
Armando Mendez 1 0
Diego Calcaterra 1 0
Marco Campagnaro 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 4 0
Juan Guasone 2 1
Gabriel Gudino 3 0
Sebastian Medina 3 0
Барриос Лукас 2 0
Facundo Cobos 2 0
Nicolas Castro1 2 0
Carlos Quintana 1 0
Fabio Vazquez 1 0
Matias Mansilla 1 0
Raul Lozano 1 0
Tiago Banega 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2
Патронато Парана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2
Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 9 6 3 0 19 - 6 21
2. Ривер Плейт 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 10 5 2 3 13 - 10 17
4. Дефенса и Хустисия 9 5 2 2 20 - 14 17
5. Сармиенто 10 5 2 3 15 - 15 17
6. Унион Санта-Фе 9 5 2 2 8 - 5 17
7. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Банфилд 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Химнасия Ла-Плата 10 3 3 4 11 - 19 12
10. Патронато Парана 0:0 10 2 2 6 6 - 13 8
11. Атлетико Платенсе 9 2 1 6 7 - 14 7
12. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Тальерес Кордоба 9 1 2 6 5 - 13 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альдосиви 10 6 1 3 14 - 9 19
2. Тигре 10 5 4 1 14 - 5 19
3. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Бока Хуниорс 9 4 4 1 11 - 8 16
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Барракас Централь 9 4 0 5 11 - 14 12
7. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 5 3 11 - 16 11
8. Индепендьенте Авельянеда 9 2 5 2 11 - 11 11
9. Уракан 10 3 2 5 12 - 14 11
10. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 6 - 6 10
11. Годой Крус 3:3 9 2 4 3 17 - 19 10
12. Арсенал Саранди 3:3 10 1 7 2 16 - 17 10
13. Росарио Сентраль 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Ланус 9 1 3 5 8 - 12 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 5 0 0 6 - 1 15
2. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
5. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 5 3 1 1 8 - 3 10
6. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 5 2 0 3 4 - 4 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Патронато Парана 0:0 5 1 1 3 2 - 4 4
13. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Эстудиантес Ла Плата 5 4 0 1 12 - 5 12
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 3:3 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Уракан 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Ланус 5 1 2 2 4 - 4 5
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Годой Крус 3:3 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
2. Расинг Авельянеда 5 3 2 0 11 - 5 11
3. Банфилд 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
5. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 7 - 9 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
9. Патронато Парана 0:0 5 1 1 3 4 - 9 4
10. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
11. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 5 3 0 2 8 - 6 9
3. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
4. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
5. Тигре 5 1 3 1 4 - 3 6
6. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 3 1 3 - 7 6
8. Барракас Централь 5 2 0 3 7 - 9 6
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 5 1 1 3 3 - 6 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Патронато Парана
2.05
3.36
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 