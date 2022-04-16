Аргентина: Лига професиональ 2022
0:0
Перерыв
22' Желтая карточкаFacundo Cobos
45' Желтая карточкаMartin Luciano
Ход матча
22
Raul
Lozano
32
Franco
Leys
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
55 Tomas Jacob
-
13 Juan Sforza
-
-
17 Justo Giani
-
-
26 Ramiro Sordo
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
66 Охеда СерхиоЗащитник
-
19 Mauro OrtizПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Патронато Парана
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|3 (1)
|0.3
|Juan Manuel Garcia
|2
|0.2
|Juan Fernando Garro
|2
|0.2
|Francisco Gonzalez2
|1
|0.1
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.1
|Ramiro Sordo
|1
|0.1
|Nazareno Funez
|1
|0.1
|Juan Sforza
|1
|0.1
|Лема Кристиан
|1 (1)
|0.1
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Лукас
|3 (2)
|0.3
|Мосевич Леонель
|1
|0.1
|Nicolas Castro1
|1
|0.1
|Gabriel Gudino
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Пабло II
|6
|0
|Julian Fernandez II
|6
|0
|Willer Ditta
|3
|0
|Justo Giani
|3
|0
|Juan Sforza
|3
|0
|Martin Luciano
|3
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Juan Fernando Garro
|1
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Victor Velazquez
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Diego Calcaterra
|1
|0
|Marco Campagnaro
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|4
|0
|Juan Guasone
|2
|1
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Sebastian Medina
|3
|0
|Барриос Лукас
|2
|0
|Facundo Cobos
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Забито
13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2
Патронато Парана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2
Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ривер Плейт
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Дефенса и Хустисия
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|5.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|6.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Банфилд
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|3
|4
|11 - 19
|12
|10.
|Патронато Парана
|0:0
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альдосиви
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|2.
|Тигре
|10
|5
|4
|1
|14 - 5
|19
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Барракас Централь
|9
|4
|0
|5
|11 - 14
|12
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|5
|3
|11 - 16
|11
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|9.
|Уракан
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|10.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|11.
|Годой Крус
|3:3
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|10
|1
|7
|2
|16 - 17
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|8 - 12
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Патронато Парана
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|13.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Уракан
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Годой Крус
|3:3
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|2.
|Расинг Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Банфилд
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|9.
|Патронато Парана
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|5.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|3
|1
|3 - 7
|6
|8.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1