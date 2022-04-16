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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Конец матча
Патронато Парана
0'
22' Желтая карточка
Facundo Cobos
45' Желтая карточка
Martin Luciano
70' Желтая карточка
Justo Giani
1:0
79' Гол
Ramiro Sordo
83' Желтая карточка
Nicolas Castro1
89' Желтая карточка
Lautaro Geminiani
90'+6
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
10
Nicolas
Castro
7
Juan
Fernando
Garro
9
Juan
Manuel
Garcia
44
Francisco
Gonzalez2
34
Matias
Mansilla
22
Raul
Lozano
3
Oliver
Paz
Benitez
2
Carlos
Quintana
28
Facundo
Cobos
8
Gabriel
Gudino
32
Franco
Leys
7
Nicolas
Castro1
50
Diego
Garcia
VI
29
Axel
Rodriguez
18
Барриос
Лукас
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Патронато Парана
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Патронато Парана

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:0
С
1:3
С
1:0
С
0:0
ТМК
1:1
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 3 (1) 0.3
Juan Manuel Garcia 2 0.2
Juan Fernando Garro 2 0.2
Ramiro Sordo 2 0.2
Francisco Gonzalez2 1 0.1
Реаско Джоркаефф 1 0.1
Nazareno Funez 1 0.1
Juan Sforza 1 0.1
Лема Кристиан 1 (1) 0.1
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Лукас 3 (2) 0.3
Мосевич Леонель 1 0.1
Nicolas Castro1 1 0.1
Gabriel Gudino 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Пабло II 6 0
Julian Fernandez II 6 0
Justo Giani 4 0
Willer Ditta 3 0
Juan Sforza 3 0
Martin Luciano 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Juan Fernando Garro 1 0
Лема Кристиан 1 0
Victor Velazquez 1 0
Armando Mendez 1 0
Diego Calcaterra 1 0
Marco Campagnaro 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 4 0
Juan Guasone 2 1
Gabriel Gudino 3 0
Nicolas Castro1 3 0
Sebastian Medina 3 0
Барриос Лукас 2 0
Facundo Cobos 2 0
Carlos Quintana 1 0
Fabio Vazquez 1 0
Lautaro Geminiani 1 0
Matias Mansilla 1 0
Raul Lozano 1 0
Tiago Banega 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Забито

14
5
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
40%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2
Патронато Парана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2
Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 9 6 3 0 19 - 6 21
2. Ривер Плейт 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Ньюэллс Олд Бойз 10 6 1 3 14 - 10 19
4. Дефенса и Хустисия 9 5 2 2 20 - 14 17
5. Сармиенто 10 5 2 3 15 - 15 17
6. Унион Санта-Фе 9 5 2 2 8 - 5 17
7. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Банфилд 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Химнасия Ла-Плата 10 3 3 4 11 - 19 12
10. Атлетико Платенсе 9 2 1 6 7 - 14 7
11. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
12. Патронато Парана 10 2 1 7 6 - 14 7
13. Тальерес Кордоба 9 1 2 6 5 - 13 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альдосиви 10 6 1 3 14 - 9 19
2. Тигре 10 5 4 1 14 - 5 19
3. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Бока Хуниорс 9 4 4 1 11 - 8 16
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Барракас Централь 9 4 0 5 11 - 14 12
7. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 5 3 11 - 16 11
8. Индепендьенте Авельянеда 9 2 5 2 11 - 11 11
9. Уракан 10 3 2 5 12 - 14 11
10. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 6 - 6 10
11. Годой Крус 3:3 9 2 4 3 17 - 19 10
12. Арсенал Саранди 3:3 10 1 7 2 16 - 17 10
13. Росарио Сентраль 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Ланус 9 1 3 5 8 - 12 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 5 0 0 6 - 1 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 0 1 9 - 3 12
3. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
5. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
6. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 5 2 0 3 4 - 4 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Патронато Парана 5 1 1 3 2 - 4 4
13. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Эстудиантес Ла Плата 5 4 0 1 12 - 5 12
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 3:3 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Уракан 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Ланус 5 1 2 2 4 - 4 5
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Годой Крус 3:3 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
2. Расинг Авельянеда 5 3 2 0 11 - 5 11
3. Банфилд 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
5. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 7 - 9 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
9. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
10. Патронато Парана 5 1 0 4 4 - 10 3
11. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 5 3 0 2 8 - 6 9
3. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
4. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
5. Тигре 5 1 3 1 4 - 3 6
6. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 3 1 3 - 7 6
8. Барракас Централь 5 2 0 3 7 - 9 6
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 5 1 1 3 3 - 6 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
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