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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Бока Хуниорс
1:1
Конец матча
Годой Крус
0'
21' Желтая карточка
Ezequiel Bullaude
1:0
34' Пенальти
Бенедетто Дарио
1:1
44' Гол
Salomon Rodriguez
45' Желтая карточка
Matias Ramirez
90'+7
13
Гарсия
Хавьер
57
Вейгандт
Марсело
39
Gabriel
Aranda
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
22
Вилья
Себастьян
38
Васкес
Луис
9
Бенедетто
Дарио
12
Juan
Espinola
24
Guillermo
Luis
Ortiz
22
Gianluca
Ferrari
25
Nestor
Breitenbruch
31
Franco
Negri
5
Nelson
Acevedo
32
Gonzalo
Abrego
11
Martin
Ojeda
33
Ezequiel
Bullaude
16
Matias
Ramirez
20
Salomon
Rodriguez
Бока Хуниорс
4-4-2
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Годой Крус

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

21 матч

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:1
КДЛС
1:4
С
3:0
КДЛС
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0
ТМК
2:3
С
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
2:2
П
1:1
П
2:1
П
3:0
ПА
1:4
ПА
1:1
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 4 0.36
Бенедетто Дарио 4 (2) 0.36
Фабра Франк 1 0.09
Васкес Луис 1 0.09
Адвинкула Луис 1 0.09
Искиэрдос Карлос 1 0.09
Рохо Маркос 1 (1) 0.09
Кампусано Хорман 0 0
Молинас Аарон 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 6 (3) 0.55
Ezequiel Bullaude 5 0.45
Salomon Rodriguez 4 0.36
Gianluca Ferrari 2 0.18
Guillermo Luis Ortiz 1 0.09
Nestor Breitenbruch 0 0
Nelson Acevedo 0 0
Matias Ramirez 0 0
Franco Negri 0 0
Tomas Badaloni 0 0
Elias Sebastian Lopez 0 0
Tadeo Allende 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 3 1
Рохо Маркос 4 0
Адвинкула Луис 3 0
Фернандес Пол 3 0
Молинас Аарон 3 0
Вилья Себастьян 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Самбрано Очандарте 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Орсини Николас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Росси Агустин 1 0
Кампусано Хорман 1 0
Васкес Луис 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Luis Ortiz 4 2
Gianluca Ferrari 4 0
Ezequiel Bullaude 4 0
Matias Ramirez 2 1
Elias Sebastian Lopez 2 1
Nelson Acevedo 3 0
Roberto Ramirez 1 1
Leonel Gonzalez 2 0
Nestor Breitenbruch 1 0
Franco Negri 1 0
Juan Pintado 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Gonzalo Abrego 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
4
25%
61-75
4
40%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0
Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0
Годой Крус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 11 7 1 3 21 - 10 22
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Дефенса и Хустисия 10 5 3 2 21 - 15 18
5. Аргентинос Хуниорс 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Сармиенто 10 5 2 3 15 - 15 17
7. Унион Санта-Фе 11 5 2 4 9 - 8 17
8. Химнасия Ла-Плата 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Банфилд 11 4 2 5 13 - 12 14
10. Сан-Лоренсо 11 2 5 4 11 - 13 11
11. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
12. Тальерес Кордоба 11 2 2 7 7 - 15 8
13. Патронато Парана 11 2 1 8 8 - 17 7
14. Атлетико Тукуман 10 1 3 6 6 - 17 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 11 7 3 1 28 - 14 24
2. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
4. Бока Хуниорс 11 4 6 1 13 - 10 18
5. Колон 11 3 6 2 15 - 13 15
6. Барракас Централь 11 5 0 6 13 - 20 15
7. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 5 3 13 - 17 14
8. Индепендьенте Авельянеда 11 2 7 2 14 - 14 13
9. Годой Крус 3:3 11 2 6 3 18 - 20 12
10. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Велес Сарсфилд 11 2 5 4 7 - 8 11
12. Ланус 11 2 4 5 12 - 14 10
13. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10
14. Росарио Сентраль 11 2 2 7 9 - 17 8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
5. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
6. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
7. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
9. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
10. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
11. Банфилд 5 1 1 3 7 - 7 4
12. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 5 0 3 2 6 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
8. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
10. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Барракас Централь 5 2 0 3 5 - 11 6
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4
14. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
4. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 5 1 0 4 4 - 10 3
11. Унион Санта-Фе 5 0 2 3 2 - 5 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 5 0 1 4 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 5 0 2 3 0 - 4 2
14. Ланус 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Матиас Рамирес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Salomon Rodriguez бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Бенедетто Дарио из команды Бока Хуниорс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    21'
    Эсекиель Бульяуде получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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