Аргентина: Лига професиональ 2022
1:1
Конец матча
21' Желтая карточкаEzequiel Bullaude
1:0
34' ПенальтиБенедетто Дарио
1:1
44' ГолSalomon Rodriguez
45' Желтая карточкаMatias Ramirez
Ход матча
34'
1:0
44'
45'
18
Фабра
Франк
38
Васкес
Луис
31
Franco
Negri
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Alan Varela
-
-
12 Leandro Brey
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Juan PintadoПолузащитник
-
-
-
-
-
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Бока Хуниорс
Годой Крус
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
21 матч
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|4
|0.36
|Бенедетто Дарио
|4 (2)
|0.36
|Фабра Франк
|1
|0.09
|Васкес Луис
|1
|0.09
|Адвинкула Луис
|1
|0.09
|Искиэрдос Карлос
|1
|0.09
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.09
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|6 (3)
|0.55
|Ezequiel Bullaude
|5
|0.45
|Salomon Rodriguez
|4
|0.36
|Gianluca Ferrari
|2
|0.18
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.09
|Nestor Breitenbruch
|0
|0
|Nelson Acevedo
|0
|0
|Matias Ramirez
|0
|0
|Franco Negri
|0
|0
|Tomas Badaloni
|0
|0
|Elias Sebastian Lopez
|0
|0
|Tadeo Allende
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|3
|1
|Рохо Маркос
|4
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Вилья Себастьян
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Кампусано Хорман
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Luis Ortiz
|4
|2
|Gianluca Ferrari
|4
|0
|Ezequiel Bullaude
|4
|0
|Matias Ramirez
|2
|1
|Elias Sebastian Lopez
|2
|1
|Nelson Acevedo
|3
|0
|Roberto Ramirez
|1
|1
|Leonel Gonzalez
|2
|0
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Franco Negri
|1
|0
|Juan Pintado
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
4
25%
61-75
4
40%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0
Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0
Годой Крус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Ривер Плейт
|11
|7
|1
|3
|21 - 10
|22
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|4.
|Дефенса и Хустисия
|10
|5
|3
|2
|21 - 15
|18
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Банфилд
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|12.
|Тальерес Кордоба
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|13.
|Патронато Парана
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|14.
|Атлетико Тукуман
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|7
|3
|1
|28 - 14
|24
|2.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|3.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|4
|6
|1
|13 - 10
|18
|5.
|Колон
|11
|3
|6
|2
|15 - 13
|15
|6.
|Барракас Централь
|11
|5
|0
|6
|13 - 20
|15
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|9.
|Годой Крус
|3:3
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|10.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|2
|5
|4
|7 - 8
|11
|12.
|Ланус
|11
|2
|4
|5
|12 - 14
|10
|13.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
|14.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|4.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|8.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Годой Крус
|3:3
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
|14.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|4.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|2
|3
|0 - 4
|2
|14.
|Ланус
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2