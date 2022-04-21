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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Сармиенто
2:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
27' Желтая карточка
Yair Arismendi
0:1
31' Гол в свои ворота
Josue Ayala
1:1
35' Гол
Julian Brea
2:1
45' Гол
Yair Arismendi
85' Желтая карточка
Nazareno Colombo
90'+10
38
Josue
Ayala
17
Jean
Rosso
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
26
Yair
Arismendi
52
Emiliano
Mendez
31
Harrinson
Mancilla
21
Julian
Brea
36
Javier
Fabian
Toledo
9
Jonathan
Torres
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
28
Juan
Rodriguez2
6
Nazareno
Colombo
17
Gabriel
Alanis
5
Facundo
Gutierrez
8
Matías
Rodríguez
I
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
Сармиенто
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Сармиенто
Дефенса и Хустисия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
4:2
ЛП
3:1
П
1:0
П
2:1
ПБ
2:0
ПБ
2:4
ПБ
2:2
ПБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 5 (2) 0.45
Julian Brea 3 0.27
Yair Arismendi 2 0.18
Javier Fabian Toledo 2 0.18
Лисандро Лопес III 1 0.09
Luciano Gondou 1 0.09
Guido Mainero 1 0.09
Harrinson Mancilla 1 0.09
Federico Andueza 1 0.09
Sergio Quiroga 0 0
Lautaro Montoya 0 0
Julian Chicco 0 0
Federico Paradela 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Merentiel 6 0.55
Carlos Rodolfo Rotondi 3 0.27
Пиццини Франсиско 2 0.18
Walter Bou 2 0.18
Hugo Fernandez 2 0.18
Tomas Galvan 1 0.09
Gabriel Alanis 1 0.09
Agustin Fontana 1 0.09
Nicolas Tripicchio 1 0.09
Nazareno Colombo 1 0.09
Adonis Frias 1 (1) 0.09
Facundo Gutierrez 0 0
Gabriel Hachen 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Andueza 5 1
Harrinson Mancilla 5 0
Javier Fabian Toledo 4 0
Emiliano Mendez 4 0
Guido Mainero 2 1
Jonathan Torres 3 0
Гастон Сауро 2 0
Manuel Guanini 2 0
Yair Arismendi 2 0
Federico Vismara 1 0
Нуньес Хервасио 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Lautaro Montoya 1 0
Nicolas Femia 1 0
Jean Rosso 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nazareno Colombo 1 2
Adonis Frias 4 0
Facundo Gutierrez 3 0
Nicolas Tripicchio 2 0
Сото Алексис 2 0
Raul Loaiza 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Agustin Fontana 1 0
Walter Bou 1 0
Miguel Merentiel 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
5
42%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
44%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

8
7
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

19
23
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
5%
5
22%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
8
42%
4
17%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
3
16%
5
22%
76-90

Пропущено

14
16
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
7
44%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
6
43%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 11 7 1 3 21 - 10 22
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Аргентинос Хуниорс 2:1 11 6 2 3 16 - 13 20
5. Сармиенто 11 6 2 3 17 - 16 20
6. Дефенса и Хустисия 11 5 3 3 22 - 17 18
7. Унион Санта-Фе 11 5 2 4 9 - 8 17
8. Химнасия Ла-Плата 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Банфилд 11 4 2 5 13 - 12 14
10. Сан-Лоренсо 11 2 5 4 11 - 13 11
11. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
12. Тальерес Кордоба 11 2 2 7 7 - 15 8
13. Патронато Парана 11 2 1 8 8 - 17 7
14. Атлетико Тукуман 1:2 11 1 3 7 7 - 19 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 11 7 3 1 28 - 14 24
2. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
4. Бока Хуниорс 11 4 6 1 13 - 10 18
5. Колон 11 3 6 2 15 - 13 15
6. Барракас Централь 11 5 0 6 13 - 20 15
7. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 5 3 13 - 17 14
8. Индепендьенте Авельянеда 11 2 7 2 14 - 14 13
9. Годой Крус 3:3 11 2 6 3 18 - 20 12
10. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Велес Сарсфилд 11 2 5 4 7 - 8 11
12. Ланус 11 2 4 5 12 - 14 10
13. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10
14. Росарио Сентраль 11 2 2 7 9 - 17 8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
4. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
5. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
6. Аргентинос Хуниорс 2:1 5 3 1 1 7 - 3 10
7. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
9. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
10. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
11. Банфилд 5 1 1 3 7 - 7 4
12. Атлетико Тукуман 1:2 6 1 1 4 5 - 11 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 5 0 3 2 6 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
8. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
10. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Барракас Централь 5 2 0 3 5 - 11 6
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4
14. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 2:1 6 3 1 2 9 - 10 10
5. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 5 1 0 4 4 - 10 3
11. Унион Санта-Фе 5 0 2 3 2 - 5 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 1:2 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 5 0 1 4 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 5 0 2 3 0 - 4 2
14. Ланус 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Яир Арисменди бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Хулиан Бреа бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Йосуе Айала уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    27'
    Яир Арисменди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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