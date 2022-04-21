Аргентина: Лига професиональ 2022
2:1
Конец матча
27' Желтая карточкаYair Arismendi
0:1
31' Гол в свои воротаJosue Ayala
1:1
35' ГолJulian Brea
2:1
45' ГолYair Arismendi
85' Желтая карточкаNazareno Colombo
Ход матча
27'
31'
0:1
35'
1:1
45'
2:1
85'
38
Josue
Ayala
17
Jean
Rosso
21
Julian
Brea
- Основной состав
-
38 Josue AyalaВратарь
-
17 Jean RossoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Julian BreaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Сармиенто
Дефенса и Хустисия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|5 (2)
|0.45
|Julian Brea
|3
|0.27
|Yair Arismendi
|2
|0.18
|Javier Fabian Toledo
|2
|0.18
|Лисандро Лопес III
|1
|0.09
|Luciano Gondou
|1
|0.09
|Guido Mainero
|1
|0.09
|Harrinson Mancilla
|1
|0.09
|Federico Andueza
|1
|0.09
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Lautaro Montoya
|0
|0
|Julian Chicco
|0
|0
|Federico Paradela
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Miguel Merentiel
|6
|0.55
|Carlos Rodolfo Rotondi
|3
|0.27
|Пиццини Франсиско
|2
|0.18
|Walter Bou
|2
|0.18
|Hugo Fernandez
|2
|0.18
|Tomas Galvan
|1
|0.09
|Gabriel Alanis
|1
|0.09
|Agustin Fontana
|1
|0.09
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.09
|Nazareno Colombo
|1
|0.09
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.09
|Facundo Gutierrez
|0
|0
|Gabriel Hachen
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Andueza
|5
|1
|Harrinson Mancilla
|5
|0
|Javier Fabian Toledo
|4
|0
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Guido Mainero
|2
|1
|Jonathan Torres
|3
|0
|Гастон Сауро
|2
|0
|Manuel Guanini
|2
|0
|Yair Arismendi
|2
|0
|Federico Vismara
|1
|0
|Нуньес Хервасио
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Lautaro Montoya
|1
|0
|Nicolas Femia
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nazareno Colombo
|1
|2
|Adonis Frias
|4
|0
|Facundo Gutierrez
|3
|0
|Nicolas Tripicchio
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Walter Bou
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
5
42%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
4
29%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
44%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
8
7
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
19
23
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
5%
5
22%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
8
42%
4
17%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
3
16%
5
22%
76-90
Пропущено
14
16
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
7
44%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
6
43%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Ривер Плейт
|11
|7
|1
|3
|21 - 10
|22
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|2:1
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|5.
|Сармиенто
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|6.
|Дефенса и Хустисия
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Банфилд
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|12.
|Тальерес Кордоба
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|13.
|Патронато Парана
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|14.
|Атлетико Тукуман
|1:2
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|7
|3
|1
|28 - 14
|24
|2.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|3.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|4
|6
|1
|13 - 10
|18
|5.
|Колон
|11
|3
|6
|2
|15 - 13
|15
|6.
|Барракас Централь
|11
|5
|0
|6
|13 - 20
|15
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|9.
|Годой Крус
|3:3
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|10.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|2
|5
|4
|7 - 8
|11
|12.
|Ланус
|11
|2
|4
|5
|12 - 14
|10
|13.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
|14.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|5.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|2:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|1:2
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|8.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Годой Крус
|3:3
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
|14.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|2:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|5.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|13.
|Атлетико Тукуман
|1:2
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|2
|3
|0 - 4
|2
|14.
|Ланус
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2