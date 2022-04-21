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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Атлетико Тукуман
1:2
Второй тайм: 75'
Аргентинос Хуниорс
0'
0:1
4' Гол
Авалос Габриэль
0:2
25' Гол
Kevin Mac Allister
1:2
36' Гол
Bruno Felix Bianchi
38' Желтая карточка
Gabriel Carabajal
40' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
58' Желтая карточка
Ramiro Carrera
67' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
75'
1
Dante
Campisi
2
Marcelo
Ortiz
6
Bruno
Felix
Bianchi
27
Nicolas
Thaller
30
Gabriel
Risso
23
Ramiro
Carrera
8
Guillermo
Acosta
31
Ромеро
Гастон
18
Ramiro
Ruiz
11
Cristian
Menendez
9
Augusto
Lotti
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
10
Cesar
Florentin
5
Вера
Фаусто
8
Gabriel
Carabajal
27
Биттоло
Мариано
32
Nicolas
Reniero
9
Авалос
Габриэль
Атлетико Тукуман
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
3-5-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Аргентинос Хуниорс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
4:3
С
0:2
С
0:0
С
2:2
П
0:3
ПА
1:1
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Augusto Lotti 2 0.18
Ramiro Carrera 1 0.09
Marcelo Ortiz 1 0.09
Bruno Felix Bianchi 1 0.09
Андрада Федерико 1 0.09
Martin Garay 0 0
Alexis Doldan 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 5 0.45
Kevin Mac Allister 2 0.18
Кабрера Хавьер 1 0.09
Вера Фаусто 1 0.09
Gabriel Carabajal 1 0.09
Lucas Villalba 1 0.09
Luciano Gomez 1 0.09
Thiago Nuss 1 0.09
Matias Galarza 1 0.09
David Zalazar 1 0.09
Nicolas Reniero 0 0
Биттоло Мариано 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 5 1
Ramiro Carrera 5 1
Ромеро Гастон 4 0
Marcelo Ortiz 4 0
Renzo Tesuri 4 0
Guillermo Acosta 3 0
Augusto Lotti 2 0
Nicolas Thaller 2 0
Martin Garay 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 4 1
Kevin Mac Allister 3 0
Cesar Florentin 3 0
Luciano Gomez 1 1
Gabriel Carabajal 2 0
Lucas Villalba 2 0
Matias Galarza 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Franco Moyano 1 0
Gaston Veron 1 0
Вера Фаусто 1 0
David Zalazar 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
3
23%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 11 7 1 3 21 - 10 22
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Аргентинос Хуниорс 2:1 11 6 2 3 16 - 13 20
5. Сармиенто 11 6 2 3 17 - 16 20
6. Дефенса и Хустисия 11 5 3 3 22 - 17 18
7. Унион Санта-Фе 11 5 2 4 9 - 8 17
8. Химнасия Ла-Плата 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Банфилд 11 4 2 5 13 - 12 14
10. Сан-Лоренсо 11 2 5 4 11 - 13 11
11. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
12. Тальерес Кордоба 11 2 2 7 7 - 15 8
13. Патронато Парана 11 2 1 8 8 - 17 7
14. Атлетико Тукуман 1:2 11 1 3 7 7 - 19 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 11 7 3 1 28 - 14 24
2. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
4. Бока Хуниорс 11 4 6 1 13 - 10 18
5. Колон 11 3 6 2 15 - 13 15
6. Барракас Централь 11 5 0 6 13 - 20 15
7. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 5 3 13 - 17 14
8. Индепендьенте Авельянеда 11 2 7 2 14 - 14 13
9. Годой Крус 3:3 11 2 6 3 18 - 20 12
10. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Велес Сарсфилд 11 2 5 4 7 - 8 11
12. Ланус 11 2 4 5 12 - 14 10
13. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10
14. Росарио Сентраль 11 2 2 7 9 - 17 8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
4. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
5. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
6. Аргентинос Хуниорс 2:1 5 3 1 1 7 - 3 10
7. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
9. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
10. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
11. Банфилд 5 1 1 3 7 - 7 4
12. Атлетико Тукуман 1:2 6 1 1 4 5 - 11 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 5 0 3 2 6 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
8. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
10. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Барракас Централь 5 2 0 3 5 - 11 6
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4
14. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 2:1 6 3 1 2 9 - 10 10
5. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 5 1 0 4 4 - 10 3
11. Унион Санта-Фе 5 0 2 3 2 - 5 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 1:2 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 5 0 1 4 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 5 0 2 3 0 - 4 2
14. Ланус 5 0 2 3 5 - 9 2
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Аргентинос Хуниорс
3.74
3.46
2.08
Все Коэффициенты
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Атлетико Тукуман
Аргентинос Хуниорс

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