Аргентина: Лига професиональ 2022
1:2
Второй тайм: 75'
0:1
4' ГолАвалос Габриэль
0:2
25' ГолKevin Mac Allister
1:2
36' ГолBruno Felix Bianchi
38' Желтая карточкаGabriel Carabajal
40' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
58' Желтая карточкаRamiro Carrera
67' Желтая карточкаKevin Mac Allister
Ход матча
4'
25'
36'
58'
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Martin Garay
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
16 Gaston Veron
-
-
18 Thiago Nuss
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Аргентинос Хуниорс
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Augusto Lotti
|2
|0.18
|Ramiro Carrera
|1
|0.09
|Marcelo Ortiz
|1
|0.09
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.09
|Андрада Федерико
|1
|0.09
|Martin Garay
|0
|0
|Alexis Doldan
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|5
|0.45
|Kevin Mac Allister
|2
|0.18
|Кабрера Хавьер
|1
|0.09
|Вера Фаусто
|1
|0.09
|Gabriel Carabajal
|1
|0.09
|Lucas Villalba
|1
|0.09
|Luciano Gomez
|1
|0.09
|Thiago Nuss
|1
|0.09
|Matias Galarza
|1
|0.09
|David Zalazar
|1
|0.09
|Nicolas Reniero
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|5
|1
|Ramiro Carrera
|5
|1
|Ромеро Гастон
|4
|0
|Marcelo Ortiz
|4
|0
|Renzo Tesuri
|4
|0
|Guillermo Acosta
|3
|0
|Augusto Lotti
|2
|0
|Nicolas Thaller
|2
|0
|Martin Garay
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|4
|1
|Kevin Mac Allister
|3
|0
|Cesar Florentin
|3
|0
|Luciano Gomez
|1
|1
|Gabriel Carabajal
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Gaston Veron
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|David Zalazar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
3
23%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Ривер Плейт
|11
|7
|1
|3
|21 - 10
|22
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|2:1
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|5.
|Сармиенто
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|6.
|Дефенса и Хустисия
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Банфилд
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|12.
|Тальерес Кордоба
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|13.
|Патронато Парана
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|14.
|Атлетико Тукуман
|1:2
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|7
|3
|1
|28 - 14
|24
|2.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|3.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|4
|6
|1
|13 - 10
|18
|5.
|Колон
|11
|3
|6
|2
|15 - 13
|15
|6.
|Барракас Централь
|11
|5
|0
|6
|13 - 20
|15
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|9.
|Годой Крус
|3:3
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|10.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|2
|5
|4
|7 - 8
|11
|12.
|Ланус
|11
|2
|4
|5
|12 - 14
|10
|13.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
|14.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|5.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|2:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|1:2
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|8.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Годой Крус
|3:3
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
|14.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|2:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|5.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|13.
|Атлетико Тукуман
|1:2
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|2
|3
|0 - 4
|2
|14.
|Ланус
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2