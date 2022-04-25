Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Селхерст Парк
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
43
Клих
Матеуш
10
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Кенне НоанПолузащитник
-
26 Бейт ЛьюисПолузащитник
-
42 Гринвуд СэмНападающий
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Лидс
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|11 (4)
|0.34
|Галлахер Конор
|8
|0.25
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.19
|Бентеке Кристиан
|4
|0.13
|Матета Жан-Филипп
|4
|0.13
|Шлупп Джеффри
|3
|0.09
|Олисе Майкл
|2
|0.06
|Айю Джордан
|2
|0.06
|Гехи Марк
|2
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|10 (3)
|0.31
|Харрисон Джек
|7
|0.22
|Морено Родриго
|6 (1)
|0.19
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.13
|Эйлинг Люк
|2
|0.06
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.06
|Гелхардт Джо
|2
|0.06
|Льоренте Диего
|2
|0.06
|Клих Матеуш
|1
|0.03
|Даллас Стюарт
|1
|0.03
|Робертс Тайлер
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|0
|0
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|9
|0
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Гехи Марк
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Олисе Майкл
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|9
|0
|Морено Родриго
|8
|0
|Стрёйк Паскаль
|6
|1
|Льоренте Диего
|6
|0
|Джеймс Дэниэл
|6
|0
|Рафинья Диас
|6
|0
|Даллас Стюарт
|5
|0
|Форшоу Адам
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Эйлинг Люк
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Гелхардт Джо
|4
|0
|Кох Робин
|3
|0
|Харрисон Джек
|3
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
|Крессвел Чарли
|1
|0
|Кенне Ноан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
20
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
3
12%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
6
23%
4
20%
61-75
8
31%
4
20%
76-90
Пропущено
16
38
10 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
13%
4
11%
1-15
2
13%
5
13%
16-30
6
38%
8
21%
31-45
0
0%
9
24%
46-60
2
13%
6
16%
61-75
4
25%
6
16%
76-90
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
3
16%
1
5%
1-15
1
5%
5
26%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
4
21%
3
16%
61-75
4
21%
6
32%
76-90
Пропущено
23
29
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
9%
3
10%
1-15
4
17%
7
24%
16-30
8
35%
3
10%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
5
22%
6
21%
76-90
Забито
45
39
17 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 10
6
13%
4
10%
1-15
3
7%
7
18%
16-30
8
18%
5
13%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
10
22%
7
18%
61-75
12
27%
10
26%
76-90
Пропущено
39
67
24 В 1-м тайме 30
15 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 28
4
10%
7
10%
1-15
6
15%
12
18%
16-30
14
36%
11
16%
31-45
2
5%
14
21%
46-60
4
10%
11
16%
61-75
9
23%
12
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0
Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0
Лидс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1
Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|80 - 21
|80
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|24
|7
|2
|85 - 22
|79
|3.
|Челси
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|67 - 27
|65
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 51
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|52 - 44
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|15
|4
|14
|33 - 29
|49
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 55
|43
|10.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|11.
|Брайтон
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 42
|41
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|40 - 56
|40
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|42 - 46
|37
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|43 - 41
|37
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 45
|31
|18.
|Эвертон
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 55
|29
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|31 - 67
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|13.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лидс
Исход игры
Кристал Пэлас
68.4% (80)
Ничья
22.2% (26)
Лидс
9.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (54)
Меньше
48.57% (51)
Обе команды забьют
Да
72.38% (76)
Нет
27.62% (29)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
39.3% (46)
1:1 Ничья
18.8% (22)
1:0 Кристал Пэлас
17.9% (21)
2:0 Кристал Пэлас
3.4% (4)
1:2 Лидс
3.4% (4)
0:1 Лидс
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!