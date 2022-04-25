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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Лидс
13
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
2
Уорд
Джоэл
18
Макартур
Джеймс
23
Галлахер
Конор
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
14
Матета
Жан-Филипп
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
15
Даллас
Стюарт
43
Клих
Матеуш
23
Филлипс
Кэлвин
10
Рафинья
Диас
19
Морено
Родриго
22
Харрисон
Джек
20
Джеймс
Дэниэл
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Лидс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
2:1
КC
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 11 (4) 0.34
Галлахер Конор 8 0.25
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.19
Бентеке Кристиан 4 0.13
Матета Жан-Филипп 4 0.13
Шлупп Джеффри 3 0.09
Олисе Майкл 2 0.06
Айю Джордан 2 0.06
Гехи Марк 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 0 0
Макартур Джеймс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 10 (3) 0.31
Харрисон Джек 7 0.22
Морено Родриго 6 (1) 0.19
Джеймс Дэниэл 4 0.13
Эйлинг Люк 2 0.06
Бэмфорд Патрик 2 0.06
Гелхардт Джо 2 0.06
Льоренте Диего 2 0.06
Клих Матеуш 1 0.03
Даллас Стюарт 1 0.03
Робертс Тайлер 1 0.03
Гринвуд Сэм 0 0
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 9 0
Уорд Джоэл 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Хьюз Уилл 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Олисе Майкл 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Гуаита Висенте 2 0
Куйяте Шейку 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 9 0
Морено Родриго 8 0
Стрёйк Паскаль 6 1
Льоренте Диего 6 0
Джеймс Дэниэл 6 0
Рафинья Диас 6 0
Даллас Стюарт 5 0
Форшоу Адам 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Купер Лиам 4 0
Эйлинг Люк 4 0
Клих Матеуш 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Гелхардт Джо 4 0
Кох Робин 3 0
Харрисон Джек 3 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Мелье Иллан 2 0
Джисс Марш 1 0
Драме Коди 1 0
Крессвел Чарли 1 0
Кенне Ноан 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
20
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
3
12%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
6
23%
4
20%
61-75
8
31%
4
20%
76-90

Пропущено

16
38
10 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
13%
4
11%
1-15
2
13%
5
13%
16-30
6
38%
8
21%
31-45
0
0%
9
24%
46-60
2
13%
6
16%
61-75
4
25%
6
16%
76-90

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
3
16%
1
5%
1-15
1
5%
5
26%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
4
21%
3
16%
61-75
4
21%
6
32%
76-90

Пропущено

23
29
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
9%
3
10%
1-15
4
17%
7
24%
16-30
8
35%
3
10%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
5
22%
6
21%
76-90

Забито

45
39
17 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 10
6
13%
4
10%
1-15
3
7%
7
18%
16-30
8
18%
5
13%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
10
22%
7
18%
61-75
12
27%
10
26%
76-90

Пропущено

39
67
24 В 1-м тайме 30
15 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 28
4
10%
7
10%
1-15
6
15%
12
18%
16-30
14
36%
11
16%
31-45
2
5%
14
21%
46-60
4
10%
11
16%
61-75
9
23%
12
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0
Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0
Лидс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1
Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 33 24 7 2 85 - 22 79
3. Челси Заявка 32 19 8 5 67 - 27 65
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 33 15 4 14 33 - 29 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 34 9 14 11 31 - 42 41
12. Саутгемптон Заявка 34 9 13 12 40 - 56 40
13. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
14. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
15. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Бёрнли Заявка 33 6 13 14 29 - 45 31
18. Эвертон Заявка 32 8 5 19 34 - 55 29
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
16. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
13. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
14. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2022, осталось 16 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 116
    Кристал Пэлас 68.1% (79)
    X 22.4% (26)
    Лидс 9.5% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Лидс
    2.20
    3.62
    3.64
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лидс

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    68.4% (80)
    Ничья
    22.2% (26)
    Лидс
    9.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.43% (54)
    Меньше
    48.57% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    72.38% (76)
    Нет
    27.62% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    39.3% (46)
    1:1 Ничья
    18.8% (22)
    1:0 Кристал Пэлас
    17.9% (21)
    2:0 Кристал Пэлас
    3.4% (4)
    1:2 Лидс
    3.4% (4)
    0:1 Лидс
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Кристал Пэлас
    Лидс

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