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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Лидс
Прогнозы 46
Кристал Пэлас 73.9% (34)
X 15.2% (7)
Лидс 10.9% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Лидс
2.14
3.68
3.70
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Кристал Пэлас
Лидс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
2:1
КC
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 11 (4) 0.34
Галлахер Конор 8 0.25
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.19
Бентеке Кристиан 4 0.13
Матета Жан-Филипп 4 0.13
Шлупп Джеффри 3 0.09
Олисе Майкл 2 0.06
Айю Джордан 2 0.06
Гехи Марк 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 0 0
Макартур Джеймс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 10 (3) 0.31
Харрисон Джек 7 0.22
Морено Родриго 6 (1) 0.19
Джеймс Дэниэл 4 0.13
Эйлинг Люк 2 0.06
Бэмфорд Патрик 2 0.06
Гелхардт Джо 2 0.06
Льоренте Диего 2 0.06
Клих Матеуш 1 0.03
Даллас Стюарт 1 0.03
Робертс Тайлер 1 0.03
Гринвуд Сэм 0 0
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 9 0
Уорд Джоэл 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Хьюз Уилл 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Олисе Майкл 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Гуаита Висенте 2 0
Куйяте Шейку 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 9 0
Морено Родриго 8 0
Стрёйк Паскаль 6 1
Льоренте Диего 6 0
Джеймс Дэниэл 6 0
Рафинья Диас 6 0
Даллас Стюарт 5 0
Форшоу Адам 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Купер Лиам 4 0
Эйлинг Люк 4 0
Клих Матеуш 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Гелхардт Джо 4 0
Кох Робин 3 0
Харрисон Джек 3 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Мелье Иллан 2 0
Джисс Марш 1 0
Драме Коди 1 0
Крессвел Чарли 1 0
Кенне Ноан 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
20
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
3
12%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
6
23%
4
20%
61-75
8
31%
4
20%
76-90

Пропущено

16
38
10 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
13%
4
11%
1-15
2
13%
5
13%
16-30
6
38%
8
21%
31-45
0
0%
9
24%
46-60
2
13%
6
16%
61-75
4
25%
6
16%
76-90

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
3
16%
1
5%
1-15
1
5%
5
26%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
4
21%
3
16%
61-75
4
21%
6
32%
76-90

Пропущено

23
29
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
9%
3
10%
1-15
4
17%
7
24%
16-30
8
35%
3
10%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
5
22%
6
21%
76-90

Забито

45
39
17 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 10
6
13%
4
10%
1-15
3
7%
7
18%
16-30
8
18%
5
13%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
10
22%
7
18%
61-75
12
27%
10
26%
76-90

Пропущено

39
67
24 В 1-м тайме 30
15 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 28
4
10%
7
10%
1-15
6
15%
12
18%
16-30
14
36%
11
16%
31-45
2
5%
14
21%
46-60
4
10%
11
16%
61-75
9
23%
12
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0
Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0
Лидс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1
Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 24 5 3 75 - 20 77
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
5. Арсенал Заявка 32 18 3 11 49 - 39 57
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 9 9 52 - 48 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 31 11 8 12 47 - 51 41
10. Ньюкасл Заявка 33 10 10 13 37 - 55 40
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Саутгемптон Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
13. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
14. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
15. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 32 5 13 14 28 - 45 28
19. Уотфорд Заявка 32 6 4 22 30 - 62 22
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 22 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 45 - 12 38
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Саутгемптон Заявка 16 3 5 8 17 - 34 14
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2022, осталось 2 дня 17 часов 4 минуты.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Кристал Пэлас 73.9% (34)
    X 15.2% (7)
    Лидс 10.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Лидс
    2.14
    3.68
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лидс

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    73.3% (33)
    Ничья
    15.6% (7)
    Лидс
    11.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (33)
    Нет
    26.67% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    51.1% (23)
    1:0 Кристал Пэлас
    17.8% (8)
    1:1 Ничья
    13.3% (6)
    2:0 Кристал Пэлас
    4.4% (2)
    1:2 Лидс
    4.4% (2)
    0:1 Лидс
    4.4% (2)
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    Кристал Пэлас
    Лидс

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