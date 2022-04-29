Стадион: де ла Мейно
1:0
2' ГолГамейро Кевин
8' Желтая карточкаБеллегард Жан-Рикнер
1:1
23' ГолМбаппе Килиан
41' Желтая карточкаПрчич Саньин
Ход матча
2'
1:0
23'
1:1
41'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
14
Прчич
Саньин
14
Бернат
Хуан
10
Неймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Диарра ХабибПолузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бернат ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
25 Мендеш НунуПолузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
38 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Нападающий
-
34 Симонс ХавиНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
ПСЖ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
12 матчей
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|12 (3)
|0.34
|Диалло Хабиб
|11 (2)
|0.31
|Гамейро Кевин
|10 (1)
|0.29
|Томассон Адриен
|7
|0.2
|Сиссоко Ибраима
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Льенар Димитри
|2
|0.06
|Уорис Маджид
|2
|0.06
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.03
|Перрен Люка
|1
|0.03
|Ле Маршан Максим
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Джику Александр
|1
|0.03
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|24 (3)
|0.69
|Неймар
|11 (2)
|0.31
|Данилу Перейра
|5
|0.14
|Месси Лионель
|4
|0.11
|Икарди Мауро
|4
|0.11
|Маркиньос Маркос
|4
|0.11
|Хакими Ашраф
|3
|0.09
|Ди Мария Анхель
|3
|0.09
|Эррера Андер
|3
|0.09
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.09
|Дракслер Юлиан
|2
|0.06
|Рамос Серхио
|2
|0.06
|Керер Тило
|2
|0.06
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.03
|Верратти Марко
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Кимпембе Преснел
|1
|0.03
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|9
|1
|Ажорк Людовик
|5
|1
|Льенар Димитри
|5
|0
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|5
|0
|Перрен Люка
|5
|0
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Прчич Саньин
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|12
|0
|Мбаппе Килиан
|9
|0
|Неймар
|7
|0
|Кимпембе Преснел
|5
|0
|Хакими Ашраф
|3
|1
|Гуэйе Идрисса
|4
|0
|Маркиньос Маркос
|4
|0
|Рамос Серхио
|2
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мендеш Нуну
|3
|0
|Паредес Леандро
|3
|0
|Данилу Перейра
|3
|0
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Бернат Хуан
|2
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|2
|0
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Мишю Эдуар
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
34
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
2
7%
3
9%
1-15
7
23%
7
21%
16-30
5
17%
6
18%
31-45
1
3%
2
6%
46-60
7
23%
6
18%
61-75
8
27%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
12%
3
14%
1-15
4
24%
4
19%
16-30
3
18%
6
29%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
18%
5
24%
76-90
Забито
22
40
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
1
5%
6
15%
1-15
4
18%
5
13%
16-30
3
14%
6
15%
31-45
5
23%
5
13%
46-60
4
18%
10
25%
61-75
5
23%
8
20%
76-90
Пропущено
22
12
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
4
18%
0
0%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
8
36%
3
25%
76-90
Забито
52
74
22 В 1-м тайме 33
30 Во 2-м тайме 41
16 Забивали первыми 19
6 Не забивали 5
3
6%
9
12%
1-15
11
21%
12
16%
16-30
8
15%
12
16%
31-45
6
12%
7
9%
46-60
11
21%
16
22%
61-75
13
25%
18
24%
76-90
Пропущено
39
33
21 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
6
15%
3
9%
1-15
9
23%
5
15%
16-30
6
15%
9
27%
31-45
5
13%
4
12%
46-60
2
5%
4
12%
61-75
11
28%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1
Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Мец - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3
ПСЖ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6
ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:1 Заявка
|35
|24
|7
|4
|77 - 32
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|56 - 34
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|55 - 35
|59
|4.
|Ренн
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|75 - 36
|59
|5.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|35
|15
|12
|8
|56 - 37
|57
|6.
|Ницца
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|44 - 29
|57
|7.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 42
|54
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 40
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 41
|50
|11.
|Брест
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 48
|45
|12.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|36 - 37
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 51
|35
|15.
|Лорьян
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|33 - 57
|34
|16.
|Клермон
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|35 - 63
|33
|17.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|30 - 47
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|38 - 68
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|47 - 84
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|29 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:1 Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|46 - 13
|37
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|4.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 16
|35
|5.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|1:1 Заявка
|18
|9
|5
|4
|35 - 22
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|9.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|21 - 29
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|17.
|Мец
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
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Прогнозы на матч Страсбург 1:1 ПСЖ
Исход игры
Страсбург
5.7% (8)
Ничья
7.9% (11)
ПСЖ
86.4% (121)
Тотал 2.5
Больше
74.34% (84)
Меньше
25.66% (29)
Обе команды забьют
Да
74.34% (84)
Нет
25.66% (29)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
39.3% (55)
0:2 ПСЖ
10.7% (15)
1:3 ПСЖ
8.6% (12)
1:1 Ничья
5% (7)
0:3 ПСЖ
4.3% (6)
0:1 ПСЖ
3.6% (5)
2:1 Страсбург
2.1% (3)
2:3 ПСЖ
2.1% (3)
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