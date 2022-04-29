Прчич получает желтую карточку за фол против Мбаппе, явно не успевая за рывком Килиана. Ждем штрафной в исполнении "ПСЖ", который еще более опасен - прямо по центру в 24 метрах от ворот.

Позиционная атака хозяев завершается неприятным ударом Беллегарда с 25 метров - мяч просвистел в сантиметрах над левой "девяткой"!

Быстрый ответ в исполнении "ПСЖ", Неймар получает мяч на правом фланге и исполняет подачу на открывавшегося Мбаппе, но Селс на выходе опередил соперника.

Мбаппе вошел в штрафную с левого края, обыграл одного защитника, но другой подстраховал, без нарушения правил обезмячив Килиана.

Неймар наносит мощный удар с дальней дистанции, направляя мяч в правый от себя верхний угол, но Селс справился с угрозой.

Диагональный перевод Месси на Берната выглядел перспективно, однако испанец на углу вратарской не смог просчитать отскок от газона.

Неплохую контратаку организовали футболисты "Страсбурга", переведя мяч с левого края на правый, откуда Гильберт исполнил крайне неудачную подачу за ворота Доннаруммы.

Еще одна позиционная атака "Страсбурга" завершается неудачной диагональю от Прчича, Хакими спокойно сопровождает мяч за боковую линию.

Перрен со своей половины исполняет вертикальный заброс на Гамейро, который опять мог выйти один на один с голкипером, но в этот раз Доннарумма сыграл за пределами штрафной головой, опередив форварда "Страсбурга".

Добираются парижане до чужой штрафной с правого края, но обе подачи в исполнении Хакими и Маркиньоса прерывает Джику.

"Страсбург" в прошлом туре уступил в гостях "Лиллю", пропустив единственный гол до этого, а вот до этого команда Жюльена Стефана не проигрывала с 23 января.

Гильберт с правого фланга исполняет хорошую подачу в центр штрафной, однако мяч от головы Кимпембе отскочил к боковой линии.

Беллегард подкараулил ошибку Маркиньоса, устремился к штрафной, однако в момент удара у игрока хозяева поехала нога, и мяч пролетел в отдалении от створа.

Медицинская пауза в нашем матче, Перрену нужна помощь врачей после единоборства с Неймаром.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! КИЛИАН МБАППЕ! Выбрались парижане из-под прессинга соперника, Нейма от центральной линии исполнил пас на ход Мбаппе, тот на огромной скорости ворвался в штрафную и закатил мяч в "домик" голкиперу!

Первый же момент у "ПСЖ" приводит к забитому мячу. Для Мбаппе он стал 23-м в чемпионате, очередная "Золотая бутса" для Килиана всё ближе.

Мбаппе входит в штрафную с левого края, но уже без скорости, а прострел Килиана защитники "Страсбурга" прервали.

С угловым у своих ворот футболисты "Страсбурга" справились, а вот в борьбе на подступах к штрафной Прчич нарушил правила против Верратти. Мяч установлен практически по центру, до ворот около 30 метров.

Месси со штрафного обводит "стенку" и пробивает с отскоком от газона, мяч летит рядом со штангой, но Селс на всякий случай коснулся игрового снаряда.

Снова после углового парижанам удается выиграть верховую борьбу, однако в дальнейшем игрокам "Страсбурга" удалось вынести мяч подальше.

Неймар получает по ногам от Джику в центральном круге и в своей манере долго валяется на газоне, корчась от боли.

18' После навеса Неймара с угла поля Рамос выиграл верховое единоборство, однако удар головой у испанца получился совсем неточным.

17' Рискованно "Страсбург" действует под прессингом соперника, Перрен в итоге привез необязательный угловой.

16' Месси обыгрался с Верратти на подступах к штрафной, однако в окружении троих соперников не смог исполнить точную передачу в штрафную.

15' Томассон допустил неприятный фол в центре поля против Данилу Перейры, недалеко было в этом моменте от желтой карточки.

14' Рамос подключился достаточно высоко и попытался покатить на левый край штрафной, где открывался Бернат, но оборона "Страсбурга" справилась.

13' Постепенно парижане забирают мяч под контроль, пытаясь найти бреши в обороне "Страсбурга". Те обороняются большими силами, даже пара нападающих барражирует за линией мяча.

12' Селс играет кулаками на выходе, сминая и Джику, и Месси, которые летели на верховой мяч, защитнику хозяев требуется помощь врачей.

10' На всякий случай ВАР внимательно проверил этот эпизод и согласился с тем, что положение "вне игры" у лучшего бомбардира "Страсбурга" было.

9' Ажорк ворвался в штрафную после передачи из глубины, обыграл на замахе соперника и покатил на Гамейро, который при помощи рикошета отправил мяч в сетку, но боковой арбитр определил положение "вне игры" еще в момент передачи на Ажорка.

8' Беллегард подхватывает мяч на левом краю штрафной и в попытке обыграть соперника оказался на газоне - желтая карточка за симуляцию.

7' Месси нашел Неймара в штрафной площади, однако помощник Рюдди Буке фиксирует положение "вне игры" у бразильца.

6' "Страсбург" продолжает контролировать мяч и пытаться что-то придумать впереди, сейчас хозяева исполнили заброс на Томассона, но того опередил Доннарумма.

5' Интересно, что в трех предыщущих матчах против "Страсбурга" парижане неизменно забивали сопернику по 4 мячу, в том числе и во встрече первого круга, которая завершилась победой 4:2.

4' "Страсбург" решает в этом сезоне свои задачи, за 4 тура до конца команда Жюльена Стефана идет на шестой позиции, однако отстает от идущего третим "Ренна" всего на 3 очка.

3' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КЕВИН ГАМЕЙРО!

Перрен с правого фланга исполняет передачу за спины защитникам, Гамейро опережает Кимпембе, врывается в штрафную с правого края и с близкого расстояния посылает мяч над плечом Доннаруммы в ближний угол!

2' Парижский суперклуб доигрывает чемпионат уже в статусе чемпиона Франции, однако состав от Маурисио Почеттино сегодня самый что ни на есть боевой.