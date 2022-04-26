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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
Прогнозы 54
Страсбург 1.9% (1)
X 7.4% (4)
ПСЖ 90.7% (49)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
ПСЖ
3.38
3.76
2.27
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Страсбург
ПСЖ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

12 матчей

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

Л1
4:2
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:2
К
2:0
Л1
1:1
Л1
5:2
КЛ
2:4
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 12 (3) 0.35
Диалло Хабиб 11 (2) 0.32
Гамейро Кевин 9 (1) 0.26
Томассон Адриен 7 0.21
Сиссоко Ибраима 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Льенар Димитри 2 0.06
Уорис Маджид 2 0.06
Аолу Жан-Эде 1 0.03
Ле Маршан Максим 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Джику Александр 1 0.03
Перрен Люка 1 0.03
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 23 (3) 0.68
Неймар 11 (2) 0.32
Данилу Перейра 5 0.15
Месси Лионель 4 0.12
Икарди Мауро 4 0.12
Маркиньос Маркос 4 0.12
Хакими Ашраф 3 0.09
Ди Мария Анхель 3 0.09
Эррера Андер 3 0.09
Гуэйе Идрисса 3 0.09
Дракслер Юлиан 2 0.06
Рамос Серхио 2 0.06
Керер Тило 2 0.06
Вейналдум Джорджиньо 1 0.03
Верратти Марко 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Кимпембе Преснел 1 0.03
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 9 1
Ажорк Людовик 5 1
Льенар Димитри 5 0
Сиссоко Ибраима 5 0
Перрен Люка 5 0
Ле Маршан Максим 4 0
Гильберт Фредерик 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Каси Антони 4 0
Томассон Адриен 2 1
Прчич Саньин 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Кандил Нордин 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Жюльен Стефан 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 12 0
Мбаппе Килиан 9 0
Неймар 7 0
Кимпембе Преснел 5 0
Хакими Ашраф 3 1
Гуэйе Идрисса 4 0
Маркиньос Маркос 4 0
Рамос Серхио 2 1
Ди Мария Анхель 3 0
Мендеш Нуну 3 0
Паредес Леандро 3 0
Данилу Перейра 3 0
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Бернат Хуан 2 0
Доннарумма Джанлуиджи 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Навас Кейлор 0 1
Мишю Эдуар 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Дагба Колин 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
34
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
2
7%
3
9%
1-15
7
23%
7
21%
16-30
5
17%
6
18%
31-45
1
3%
2
6%
46-60
7
23%
6
18%
61-75
8
27%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
12%
3
14%
1-15
4
24%
4
19%
16-30
3
18%
6
29%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
18%
5
24%
76-90

Забито

22
40
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
1
5%
6
15%
1-15
4
18%
5
13%
16-30
3
14%
6
15%
31-45
5
23%
5
13%
46-60
4
18%
10
25%
61-75
5
23%
8
20%
76-90

Пропущено

22
12
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
4
18%
0
0%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
8
36%
3
25%
76-90

Забито

52
74
22 В 1-м тайме 33
30 Во 2-м тайме 41
16 Забивали первыми 19
6 Не забивали 5
3
6%
9
12%
1-15
11
21%
12
16%
16-30
8
15%
12
16%
31-45
6
12%
7
9%
46-60
11
21%
16
22%
61-75
13
25%
18
24%
76-90

Пропущено

39
33
21 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
6
15%
3
9%
1-15
9
23%
5
15%
16-30
6
15%
9
27%
31-45
5
13%
4
12%
46-60
2
5%
4
12%
61-75
11
28%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1
Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Мец - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3
ПСЖ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6
ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
6. Страсбург Заявка 34 15 11 8 55 - 36 56
7. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 34 13 12 9 42 - 40 51
10. Нант Заявка 34 14 8 12 48 - 41 50
11. Брест Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 34 9 13 12 36 - 37 40
14. Анже Заявка 34 8 11 15 38 - 51 35
15. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
16. Клермон Заявка 34 8 9 17 35 - 63 33
17. Труа Заявка 34 8 9 17 30 - 47 33
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 17 2 9 6 21 - 29 15
16. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.

    Главный судья: Буке Рюдди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Страсбург 1.9% (1)
    X 7.4% (4)
    ПСЖ 90.7% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    ПСЖ
    3.38
    3.76
    2.27
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Страсбург - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Страсбург - ПСЖ

    Исход игры
    Страсбург
    1.9% (1)
    Ничья
    7.4% (4)
    ПСЖ
    90.7% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.92% (36)
    Меньше
    32.08% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    64.15% (34)
    Нет
    35.85% (19)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    38.9% (21)
    0:2 ПСЖ
    18.5% (10)
    1:3 ПСЖ
    11.1% (6)
    0:3 ПСЖ
    9.3% (5)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    2:3 ПСЖ
    5.6% (3)
    0:1 ПСЖ
    3.7% (2)
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