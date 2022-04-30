Стадион: Боллар-Делелис
0:1
8' ГолСаймон Мозес
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
16
Лека
Жан-Луи
20
Кошта
Давид
28
Дукуре
Шейк
12
Аппиа
Деннис
11
Коко
Маркус
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
-
15 Мюинга АрноНападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
-
31 Дусе ЛоаннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ланс
Нант
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|10 (1)
|0.29
|Фофана Секо
|7
|0.2
|Франковски Пшемыслав
|5
|0.14
|Сотока Флориан
|5 (2)
|0.14
|Саид Уэсли
|5
|0.14
|Клаусс Жонатан
|4
|0.11
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.11
|Какута Гаэль
|3 (1)
|0.09
|Кошта Давид
|2
|0.06
|Дукуре Шейк
|1
|0.03
|Айдара Массадио
|1
|0.03
|Банза Симон
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Жан Корентен
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Мачадо Дейвер
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|12
|0.34
|Блас Людовик
|9 (4)
|0.26
|Жиротто Андрей
|6
|0.17
|Саймон Мозес
|5
|0.14
|Кулибали Калифа
|4
|0.11
|Чиривелья Педро
|3
|0.09
|Букари Осман
|2
|0.06
|Жеббель Виллем
|2
|0.06
|Сиприен Вилан
|1
|0.03
|Мерлин Квентин
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.03
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|7
|2
|Медина Факундо
|9
|0
|Дукуре Шейк
|7
|1
|Сотока Флориан
|7
|0
|Айдара Массадио
|5
|1
|Гради Жонатан
|6
|0
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Каюзак Янник
|1
|1
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Вух Кристофер
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Кошта Давид
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|8
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|8
|0
|Жиротто Андрей
|8
|0
|Блас Людовик
|8
|0
|Паллуа Николя
|6
|1
|Чиривелья Педро
|6
|0
|Аппиа Деннис
|4
|0
|Мутуссами Самуэль
|4
|0
|Коко Маркус
|2
|1
|Саймон Мозес
|3
|0
|Траоре Шарль
|3
|0
|Лафон Альбан
|2
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
19
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
4
13%
3
16%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
7
23%
4
21%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
5
16%
4
21%
61-75
4
13%
5
26%
76-90
Пропущено
15
22
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
13%
4
18%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
6
40%
2
9%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
2
13%
8
36%
61-75
2
13%
2
9%
76-90
Забито
20
28
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
4
20%
2
7%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
2
10%
9
32%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
6
30%
5
18%
76-90
Пропущено
28
20
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
14%
3
15%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
8
29%
3
15%
31-45
5
18%
5
25%
46-60
6
21%
4
20%
61-75
4
14%
2
10%
76-90
Забито
51
47
25 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 10
8
16%
5
11%
1-15
7
14%
7
15%
16-30
10
20%
7
15%
31-45
9
18%
9
19%
46-60
7
14%
9
19%
61-75
10
20%
10
21%
76-90
Пропущено
43
42
22 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
6
14%
7
17%
1-15
2
5%
4
10%
16-30
14
33%
5
12%
31-45
7
16%
10
24%
46-60
8
19%
12
29%
61-75
6
14%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0
Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1
Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|56 - 34
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|55 - 35
|59
|4.
|Ренн
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|75 - 36
|59
|5.
|Страсбург
|Заявка
|35
|15
|12
|8
|58 - 39
|57
|6.
|Ницца
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|44 - 29
|57
|7.
|Ланс
|0:1 Заявка
|35
|15
|9
|11
|53 - 43
|54
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Нант
|1:0 Заявка
|35
|15
|8
|12
|49 - 41
|53
|10.
|Лилль
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 40
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 48
|45
|12.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|36 - 37
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 51
|35
|15.
|Лорьян
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|33 - 57
|34
|16.
|Клермон
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|35 - 63
|33
|17.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|30 - 47
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|38 - 68
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|47 - 84
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|29 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|46 - 13
|37
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|4.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|5.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Нант
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|0:1 Заявка
|18
|9
|5
|4
|31 - 17
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|7.
|Ланс
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|9.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Нант
|1:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|12.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|13.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|21 - 29
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|17.
|Мец
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
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Прогнозы на матч Ланс 0:1 Нант
Исход игры
Ланс
73.6% (78)
Ничья
20.8% (22)
Нант
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
50.96% (53)
Меньше
49.04% (51)
Обе команды забьют
Да
66.35% (69)
Нет
33.65% (35)
Популярный счёт
2:1 Ланс
42.5% (45)
1:0 Ланс
22.6% (24)
1:1 Ничья
15.1% (16)
2:0 Ланс
4.7% (5)
0:0 Ничья
2.8% (3)
3:1 Ланс
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
1:2 Нант
1.9% (2)
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