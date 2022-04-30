  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Ланс
0:1
Первый тайм: 12'
Нант
0'
0:1
8' Гол
Саймон Мозес
12'

Ход матча

8'
0:1
Саймон Мозес
(Коко Маркус)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 104
Ланс 73.1% (76)
X 21.2% (22)
Нант 5.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Нант
1.67
4.24
5.66
Все Коэффициенты
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
5
Вух
Кристофер
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Жонатан
20
Кошта
Давид
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
9
Ганаго
Игнатиус
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
33
Силла
Абдулайе
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
18
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
8
Сиприен
Вилан
29
Мерлин
Квентин
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Ланс
3-5-2
Нант
3-5-2

История личных встреч

Ланс
Нант

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
3:2
К
2:4
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
1:2
Л2
4:0
Л2
1:0
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 10 (1) 0.29
Фофана Секо 7 0.2
Франковски Пшемыслав 5 0.14
Сотока Флориан 5 (2) 0.14
Саид Уэсли 5 0.14
Клаусс Жонатан 4 0.11
Ганаго Игнатиус 4 0.11
Какута Гаэль 3 (1) 0.09
Кошта Давид 2 0.06
Дукуре Шейк 1 0.03
Айдара Массадио 1 0.03
Банза Симон 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Жан Корентен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Мачадо Дейвер 0 0
Вух Кристофер 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 12 0.34
Блас Людовик 9 (4) 0.26
Жиротто Андрей 6 0.17
Саймон Мозес 5 0.14
Кулибали Калифа 4 0.11
Чиривелья Педро 3 0.09
Букари Осман 2 0.06
Жеббель Виллем 2 0.06
Сиприен Вилан 1 0.03
Мерлин Квентин 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 2
Медина Факундо 9 0
Дукуре Шейк 7 1
Сотока Флориан 7 0
Айдара Массадио 5 1
Гради Жонатан 6 0
Франковски Пшемыслав 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Каюзак Янник 1 1
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Кошта Давид 2 0
Франк Эз 2 0
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 8 1
Кастеллетто Жан-Шарль 8 0
Жиротто Андрей 8 0
Блас Людовик 8 0
Паллуа Николя 6 1
Чиривелья Педро 6 0
Аппиа Деннис 4 0
Мутуссами Самуэль 4 0
Коко Маркус 2 1
Саймон Мозес 3 0
Траоре Шарль 3 0
Лафон Альбан 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Букари Осман 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
19
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
4
13%
3
16%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
7
23%
4
21%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
5
16%
4
21%
61-75
4
13%
5
26%
76-90

Пропущено

15
22
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
13%
4
18%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
6
40%
2
9%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
2
13%
8
36%
61-75
2
13%
2
9%
76-90

Забито

20
28
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
4
20%
2
7%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
2
10%
9
32%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
6
30%
5
18%
76-90

Пропущено

28
20
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
14%
3
15%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
8
29%
3
15%
31-45
5
18%
5
25%
46-60
6
21%
4
20%
61-75
4
14%
2
10%
76-90

Забито

51
47
25 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 10
8
16%
5
11%
1-15
7
14%
7
15%
16-30
10
20%
7
15%
31-45
9
18%
9
19%
46-60
7
14%
9
19%
61-75
10
20%
10
21%
76-90

Пропущено

43
42
22 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
6
14%
7
17%
1-15
2
5%
4
10%
16-30
14
33%
5
12%
31-45
7
16%
10
24%
46-60
8
19%
12
29%
61-75
6
14%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0
Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1
Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
6. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
7. Ланс 0:1 Заявка 35 15 9 11 53 - 43 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Нант 1:0 Заявка 35 15 8 12 49 - 41 53
10. Лилль Заявка 34 13 12 9 42 - 40 51
11. Брест Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 34 9 13 12 36 - 37 40
14. Анже Заявка 34 8 11 15 38 - 51 35
15. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
16. Клермон Заявка 34 8 9 17 35 - 63 33
17. Труа Заявка 34 8 9 17 30 - 47 33
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Нант 1:0 Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс 0:1 Заявка 18 9 5 4 31 - 17 32
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Ланс 0:1 Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Нант 1:0 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
11. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
12. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
13. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
14. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже Заявка 17 2 9 6 21 - 29 15
16. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      Аппиа Деннис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 12'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 12'
      Ланс контролирует мяч.
    • 11'
      Нант пытается что-то создать.
    • 11'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 11'
      Отличный пас сделал Клаусс Жонатан из команды Ланс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 65%, Нант: 35%.
    • 9'
      Ланс контролирует мяч.
    • 8'
      Команда Нант забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 8'
      Коко Маркус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Саймон Мозес забивает с правой ноги!
    • 8'
      Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
    • 8'
      Коко Маркус из команды Нант сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
    • 8'
      Лафон Альбан делает длинную передачу вперед
    • 8'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Ланс выполняет удар от ворот.
    • 7'
      Чиривелья Педро не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Плохо сыграл Сотока Флориан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • Угловой
      7'
      Коко Маркус из команды Нант подал угловой справа.
    • 6'
      Хороший удар издали нанес Саймон Мозес, но отличный сейв сделал Жан-Луи Лека. Угловой.
    • 6'
      Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
    • 6'
      Нант пытается что-то создать.
    • 6'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 66%, Нант: 34%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 5'
      Как он промахнулся? Сотока Флориан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 5'
      Давид Коста из команды Ланс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
    • 5'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 5'
      Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 5'
      Франковски Пшемыслав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      4'
      Мерлин Квентин из команды Нант подал угловой слева.
    • 4'
      Клаусс Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 4'
      Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 4'
      Коко Маркус из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 4'
      Нант пытается что-то создать.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 3'
      Айдара Массадио из команды Ланс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
    • 3'
      Опасность! Франковски Пшемыслав из команды Ланс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • 2'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 2'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      2'
      Абдулай Силла наказан за толчок Сотока Флориан
    • 1'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Ланс 73.1% (76)
    X 21.2% (22)
    Нант 5.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Нант
    1.67
    4.24
    5.66
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ланс 0:1 Нант онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ланс 0:1 Нант

    Исход игры
    Ланс
    73.6% (78)
    Ничья
    20.8% (22)
    Нант
    5.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.96% (53)
    Меньше
    49.04% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    66.35% (69)
    Нет
    33.65% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    42.5% (45)
    1:0 Ланс
    22.6% (24)
    1:1 Ничья
    15.1% (16)
    2:0 Ланс
    4.7% (5)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    3:1 Ланс
    1.9% (2)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    1:2 Нант
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ланс
    Нант
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     