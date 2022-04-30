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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Ланс
2:2
Конец матча
Нант
0'
0:1
8' Гол
Саймон Мозес
19' Красная карточка
Лека Жан-Луи
0:2
32' Гол
Саймон Мозес
53' Желтая карточка
Де Са Роли Перейра
62' Желтая карточка
Сиприен Вилан
1:2
67' Гол
Кошта Давид
74' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
80' Желтая карточка
Паллуа Николя
81' Желтая карточка
Лафон Альбан
2:2
81' Пенальти
Мюинга Арно
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Саймон Мозес
(Коко Маркус)
19'
Лека Жан-Луи
 
21'
Фариньес Вилькер
Франковски Пшемыслав
 
32'
0:2
Саймон Мозес
46'
 
Де Са Роли Перейра
Чиривелья Педро
53'
 
Де Са Роли Перейра
62'
 
Сиприен Вилан
63'
Саид Уэсли
Сотока Флориан
 
63'
Мюинга Арно
Ганаго Игнатиус
 
63'
Мачадо Дейвер
Айдара Массадио
 
67'
Кошта Давид
(Фофана Секо)
1:2
70'
 
Кулибали Калифа
Коло-Муани Рандаль
70'
 
Букари Осман
Саймон Мозес
74'
 
Мутуссами Самуэль
80'
 
Паллуа Николя
80'
 
Коршья Себастьен
Коко Маркус
81'
 
Лафон Альбан
81'
Мюинга Арно
2:2
82'
Какута Гаэль
Кошта Давид
 
86'
 
Дусе Лоанн
Сиприен Вилан

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 106
Ланс 73.6% (78)
X 20.8% (22)
Нант 5.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
5
Вух
Кристофер
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Жонатан
20
Кошта
Давид
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
9
Ганаго
Игнатиус
1
Лафон
Альбан
33
Силла
Абдулайе
12
Аппиа
Деннис
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
18
Мутуссами
Самуэль
8
Сиприен
Вилан
5
Чиривелья
Педро
29
Мерлин
Квентин
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Ланс
3-5-2
Нант
3-5-2

История личных встреч

Ланс
Нант

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
3:2
К
2:4
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
1:2
Л2
4:0
Л2
1:0
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 11 (2) 0.31
Фофана Секо 7 0.2
Франковски Пшемыслав 5 0.14
Сотока Флориан 5 (2) 0.14
Саид Уэсли 5 0.14
Клаусс Жонатан 4 0.11
Ганаго Игнатиус 4 0.11
Кошта Давид 3 0.09
Какута Гаэль 3 (1) 0.09
Дукуре Шейк 1 0.03
Айдара Массадио 1 0.03
Банза Симон 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Жан Корентен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Мачадо Дейвер 0 0
Вух Кристофер 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 12 0.34
Блас Людовик 9 (4) 0.26
Саймон Мозес 6 0.17
Жиротто Андрей 6 0.17
Кулибали Калифа 4 0.11
Чиривелья Педро 3 0.09
Букари Осман 2 0.06
Жеббель Виллем 2 0.06
Сиприен Вилан 1 0.03
Мерлин Квентин 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 2
Медина Факундо 9 0
Дукуре Шейк 7 1
Сотока Флориан 7 0
Айдара Массадио 5 1
Гради Жонатан 6 0
Лека Жан-Луи 3 1
Франковски Пшемыслав 4 0
Клаусс Жонатан 3 0
Каюзак Янник 1 1
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Кошта Давид 2 0
Франк Эз 2 0
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 8 1
Паллуа Николя 7 1
Кастеллетто Жан-Шарль 8 0
Жиротто Андрей 8 0
Блас Людовик 8 0
Чиривелья Педро 6 0
Мутуссами Самуэль 5 0
Аппиа Деннис 4 0
Коко Маркус 2 1
Саймон Мозес 3 0
Лафон Альбан 3 0
Траоре Шарль 3 0
Сиприен Вилан 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Де Са Роли Перейра 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Букари Осман 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
21
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
4
12%
4
19%
1-15
4
12%
3
14%
16-30
7
21%
5
24%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
5
15%
5
24%
76-90

Пропущено

17
24
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
18%
4
17%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
7
41%
2
8%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
2
12%
9
38%
61-75
2
12%
3
13%
76-90

Забито

20
28
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
4
20%
2
7%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
2
10%
9
32%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
6
30%
5
18%
76-90

Пропущено

28
20
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
14%
3
15%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
8
29%
3
15%
31-45
5
18%
5
25%
46-60
6
21%
4
20%
61-75
4
14%
2
10%
76-90

Забито

53
49
25 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 16
8 Не забивали 10
8
15%
6
12%
1-15
7
13%
7
14%
16-30
10
19%
8
16%
31-45
9
17%
9
18%
46-60
8
15%
9
18%
61-75
11
21%
10
20%
76-90

Пропущено

45
44
24 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 27
7
16%
7
16%
1-15
2
4%
4
9%
16-30
15
33%
5
11%
31-45
7
16%
10
23%
46-60
8
18%
13
30%
30%
61-75
6
13%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0
Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1
Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
6. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
7. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 34 13 12 9 42 - 40 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 34 9 13 12 36 - 37 40
14. Анже Заявка 34 8 11 15 38 - 51 35
15. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
16. Клермон Заявка 34 8 9 17 35 - 63 33
17. Труа Заявка 34 8 9 17 30 - 47 33
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
12. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
13. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
14. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже Заявка 17 2 9 6 21 - 29 15
16. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Фофана Секо из команды Ланс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Команда Ланс сравняла счет.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ланс: 52%, Нант: 48%.
  • 96'
    Кулибали Калифа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Мачадо Дейвер ошибается в защите.
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 52%, Нант: 48%.
  • 95'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    95'
    Де Са Роли Перейра из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Клаусс Жонатан.
  • 95'
    Де Са Роли Перейра из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 94'
    Кулибали Калифа из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 94'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 94'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 93'
    Нант контролирует мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Ланс: 53%, Нант: 47%.
    • Фол, нарушение
      90'
      Букари Осман из команды Нант в офсайде
    • 89'
      Мутуссами Самуэль нанес удар, мяч был парирован, но Вилькер Фаринеc не удержал его в руках.
    • 89'
      Кулибали Калифа из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 89'
      Нант начинает контратаку
    • 87'
      Ланс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      87'
      Назначен штрафной. Пострадал Коршья Себастьен, его свалил Клаусс Жонатан.
    • 86'
      Абдулай Силла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      86'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
    • 86'
      Тактическая замена. Сиприен Вилан уходит с поля и его заменяет Дусе Лоанн
    • 86'
      Саид Уэсли из команды Ланс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
    • 86'
      Опасность! Какута Гаэль из команды Ланс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • 85'
      Контроль мяча: Ланс: 54%, Нант: 46%.
    • 84'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Ланс контролирует мяч.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 84'
      Матч возобновлен
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 83'
      Как он промахнулся? Мюинга Арно имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 83'
      Саид Уэсли из команды Ланс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
    • 83'
      Дукуре Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 83'
      Ланс начинает контратаку
    • 82'
      Нант контролирует мяч.
    • 82'
      Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Какута Гаэль
    • 81'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Нант: 48%.
    • 81'
      Команда Ланс сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      81'
      Г О О О О О Л - Мюинга Арно из команды Ланс забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Альбан Ляфон прыгнул вправо!
    • Желтая карточка
      81'
      Лафон Альбан получил желтую карточку от судьи
    • 80'
      Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Коршья Себастьен
    • Желтая карточка
      80'
      Рефери не любит споров - именно за это Паллуа Николя сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      79'
      ПЕНАЛЬТИ - Лафон Альбан из команды Нант привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Саид Уэсли.
    • 79'
      После проверки VAR судья изменил решение - Ланс пробьет пенальти!
    • 78'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 77'
      Опасность! Давид Коста из команды Ланс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • 77'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 76'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 76'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
    • 76'
      Саид Уэсли нанес удар издали, а Альбан Ляфон отбил его обратно в игру!
    • 75'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 75'
      Мюинга Арно из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      75'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс разыграл угловой с правого угла.
    • 75'
      Мюинга Арно из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 75'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Нант: 45%.
    • 74'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      74'
      Мутуссами Самуэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      74'
      Мутуссами Самуэль из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Фофана Секо.
    • 73'
      Кулибали Калифа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 73'
      Де Са Роли Перейра из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 73'
      Нант контролирует мяч.
    • 72'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 72'
      Ланс контролирует мяч.
    • 72'
      Ланс выполняет удар от ворот.
    • 72'
      Букари Осман нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 72'
      Нант начинает контратаку
    • 71'
      Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      71'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
    • 71'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 71'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 70'
      Тактическая замена. Саймон Мозес уходит с поля и его заменяет Букари Осман
    • 70'
      Тактическая замена. Коло-Муани Рандаль уходит с поля и его заменяет Кулибали Калифа
    • Офсайд
      70'
      Коко Маркус из команды Нант в офсайде
    • 69'
      Сиприен Вилан из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 69'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      Нант контролирует мяч.
    • 68'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Забив гол, Ланс сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 67'
      Фофана Секо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      67'
      Г О О О О Л - Давид Коста забивает с правой ноги!
    • 67'
      Фофана Секо из команды Ланс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
    • 67'
      Фофана Секо из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
    • 67'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Абдулай Силла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      66'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
    • 66'
      Аппиа Деннис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 66'
      Опасность! Клаусс Жонатан из команды Ланс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • 66'
      Ланс контролирует мяч.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 65'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 65'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Нант: 45%.
    • 64'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Нант контролирует мяч.
    • 63'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Тактическая замена. Айдара Массадио уходит с поля и его заменяет Мачадо Дейвер
    • 63'
      Тактическая замена. Ганаго Игнатиус уходит с поля и его заменяет Мюинга Арно
    • 63'
      Тактическая замена. Сотока Флориан уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
    • 62'
      Нант контролирует мяч.
    • 62'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • Желтая карточка
      62'
      Сиприен Вилан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      62'
      Сиприен Вилан из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Фофана Секо.
    • 61'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Выглядело как неплохой момент. Коко Маркус из команды Нант закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
    • 60'
      Нант контролирует мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Нант: 45%.
    • 60'
      Фариньес Вилькер взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Мутуссами Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 59'
      Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 59'
      Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 59'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Ланс контролирует мяч.
    • 58'
      Ланс выполняет удар от ворот.
    • 58'
      Сиприен Вилан из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 58'
      Коко Маркус из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 58'
      Нант контролирует мяч.
    • 58'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 57'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      57'
      Ганаго Игнатиус из команды Ланс в офсайде
    • 56'
      Ланс контролирует мяч.
    • 56'
      Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 56'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Сиприен Вилан из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 55'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Клаусс Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 55'
      Коло-Муани Рандаль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 55'
      Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 55'
      Нант пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Нант: 45%.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 54'
      Клаусс Жонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Желтая карточка
      53'
      Де Са Роли Перейра получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Де Са Роли Перейра из команды Нант поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
    • 52'
      Нант контролирует мяч.
    • 52'
      Абдулай Силла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 52'
      Давид Коста из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 52'
      Альбан Ляфон не дал случится голу! Айдара Массадио должен был забивать, но Альбан Ляфон сделал отличный сейв
    • 52'
      Сотока Флориан из команды Ланс делает отличный кросс...
    • 52'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Нант контролирует мяч.
    • 51'
      Контроль мяча: Ланс: 54%, Нант: 46%.
    • 50'
      Вух Кристофер пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 50'
      Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Фофана Секо из команды Ланс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
    • 50'
      Ланс начинает контратаку
    • 49'
      Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 49'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      49'
      Мутуссами Самуэль наказан за толчок Сотока Флориан
    • 49'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Давид Коста из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Мутуссами Самуэль
    • 48'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 48'
      Ланс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Айдара Массадио
    • 46'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Нант пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Чиривелья Педро уходит с поля и его заменяет Де Са Роли Перейра
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Это был отличный перфоманс от команды Нант, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Ланс: 58%, Нант: 42%.
    • Фол, нарушение
      48'
      Айдара Массадио из команды Ланс толкнул локтем оппонента. Это Коко Маркус заработал фол
    • 47'
      Нант начинает контратаку
    • 47'
      Нант контролирует мяч.
    • 47'
      Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 46'
      Ланс контролирует мяч.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 46'
      Ганаго Игнатиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Опасность! Дукуре Шейк из команды Ланс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 60%, Нант: 40%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 44'
      Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      Ланс контролирует мяч.
    • 43'
      Коко Маркус из команды Нант делает неудачный навес.
    • 43'
      Нант пытается что-то создать.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Фофана Секо из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
    • 41'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 41'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 40'
      Ганаго Игнатиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Дукуре Шейк из команды Ланс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
    • 40'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 60%, Нант: 40%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 39'
      Как он промахнулся? Давид Коста имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 39'
      Голкипер мог бы сыграть и получше
    • 39'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 38'
      Ланс контролирует мяч.
    • 38'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Нант контролирует мяч.
    • 37'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 36'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 36'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 60%, Нант: 40%.
    • 35'
      Ланс выполняет удар от ворот.
    • 35'
      Шанс! Абдулай Силла из команды Нант пробил головой, но мимо
    • Угловой
      35'
      Мерлин Квентин из команды Нант подал угловой слева.
    • 35'
      Саймон Мозес из команды Нант делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
    • 35'
      Нант начинает контратаку
    • 34'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Фофана Секо из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 34'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 34'
      Айдара Массадио из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 34'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 33'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Ланс контролирует мяч.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Саймон Мозес первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 32'
      Сиприен Вилан нанес удар издали, а Вилькер Фаринеc отбил его обратно в игру!
    • 32'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Чиривелья Педро из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
    • 30'
      Нант контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 64%, Нант: 36%.
    • 29'
      Вух Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 29'
      Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 29'
      Нант контролирует мяч.
    • 29'
      Отличный пас сделал Фофана Секо из команды Ланс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
    • 28'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Ланс контролирует мяч.
    • 28'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      27'
      Коло-Муани Рандаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      Саймон Мозес из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 26'
      Нант пытается что-то создать.
    • 25'
      Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      25'
      Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой справа.
    • 25'
      Вух Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 25'
      Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 25'
      Нант пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 69%, Нант: 31%.
    • 24'
      Ланс контролирует мяч.
    • 24'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Нант начинает контратаку
    • 24'
      Клаусс Жонатан пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      23'
      Аппиа Деннис наказан за толчок Сотока Флориан
    • 22'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Ланс контролирует мяч.
    • 22'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Контроль мяча: Ланс: 67%, Нант: 33%.
    • 21'
      Ланс выполняет удар от ворот.
    • 21'
      Сиприен Вилан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 21'
      Тактическая замена. Франковски Пшемыслав уходит с поля и его заменяет Фариньес Вилькер
    • Травма, повреждение
      20'
      Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      УДАЛЕНИЕ! - Лека Жан-Луи увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Фол, нарушение
      19'
      Лека Жан-Луи из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Саймон Мозес пострадал.
    • 19'
      Лафон Альбан делает длинную передачу вперед
    • 19'
      Нант начинает контратаку
    • 18'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      18'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
    • 18'
      Франковски Пшемыслав мяч отрикошетил от ворот
    • 18'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 18'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Ланс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Айдара Массадио
    • 16'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 15'
      Шанс! Сотока Флориан из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 15'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 15'
      Ланс контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 65%, Нант: 35%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Айдара Массадио из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
    • 14'
      Франковски Пшемыслав нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      14'
      Мутуссами Самуэль наказан за толчок Фофана Секо
    • 14'
      Нант контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Франковски Пшемыслав из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
    • 13'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 13'
      Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      13'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
    • 12'
      Аппиа Деннис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 12'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 12'
      Ланс контролирует мяч.
    • 11'
      Нант пытается что-то создать.
    • 11'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 11'
      Отличный пас сделал Клаусс Жонатан из команды Ланс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 65%, Нант: 35%.
    • 9'
      Ланс контролирует мяч.
    • 8'
      Команда Нант забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 8'
      Коко Маркус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Саймон Мозес забивает с правой ноги!
    • 8'
      Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
    • 8'
      Коко Маркус из команды Нант сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
    • 8'
      Лафон Альбан делает длинную передачу вперед
    • 8'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Ланс выполняет удар от ворот.
    • 7'
      Чиривелья Педро не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Плохо сыграл Сотока Флориан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • Угловой
      7'
      Коко Маркус из команды Нант подал угловой справа.
    • 6'
      Хороший удар издали нанес Саймон Мозес, но отличный сейв сделал Жан-Луи Лека. Угловой.
    • 6'
      Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
    • 6'
      Нант пытается что-то создать.
    • 6'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 66%, Нант: 34%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 5'
      Как он промахнулся? Сотока Флориан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 5'
      Давид Коста из команды Ланс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
    • 5'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 5'
      Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 5'
      Франковски Пшемыслав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      4'
      Мерлин Квентин из команды Нант подал угловой слева.
    • 4'
      Клаусс Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 4'
      Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 4'
      Коко Маркус из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 4'
      Нант пытается что-то создать.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 3'
      Айдара Массадио из команды Ланс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
    • 3'
      Опасность! Франковски Пшемыслав из команды Ланс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • 2'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 2'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      2'
      Абдулай Силла наказан за толчок Сотока Флориан
    • 1'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Ланс 73.6% (78)
    X 20.8% (22)
    Нант 5.7% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Ланс 2:2 Нант

    Исход игры
    Ланс
    73.6% (78)
    Ничья
    20.8% (22)
    Нант
    5.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.96% (53)
    Меньше
    49.04% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    66.35% (69)
    Нет
    33.65% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    42.5% (45)
    1:0 Ланс
    22.6% (24)
    1:1 Ничья
    15.1% (16)
    2:0 Ланс
    4.7% (5)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    1:2 Нант
    1.9% (2)
    0:1 Нант
    1.9% (2)
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