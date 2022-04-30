Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.

Абдулай Силла выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Абдулай Силла выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Г О О О О Л - Давид Коста забивает с правой ноги!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Абдулай Силла выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Нант , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Нант

46' Ганаго Игнатиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Опасность! Дукуре Шейк из команды Ланс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Нант

44' Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали

42' Удар от ворот произведет Нант

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Нант

40' Ганаго Игнатиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Нант

39' Как он промахнулся? Давид Коста имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

39' Голкипер мог бы сыграть и получше

38' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Нант

35' Ланс выполняет удар от ворот.

35' Шанс! Абдулай Силла из команды Нант пробил головой, но мимо

35' Саймон Мозес из команды Нант делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

34' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

34' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Г О О О О Л - Саймон Мозес первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

32' Сиприен Вилан нанес удар издали, а Вилькер Фаринеc отбил его обратно в игру!

32' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Чиривелья Педро из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Вух Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Отличный пас сделал Фофана Секо из команды Ланс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

28' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Коло-Муани Рандаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Вух Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Клаусс Жонатан пробил со штрафного прямо в стенку

22' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Ланс выполняет удар от ворот.

21' Сиприен Вилан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

20' Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

18' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Нант

13' Удар от ворот произведет Нант

13' Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Аппиа Деннис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Нант

11' Отличный пас сделал Клаусс Жонатан из команды Ланс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

8' Команда Нант забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Саймон Мозес забивает с правой ноги!

8' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ланс выполняет удар от ворот.

7' Чиривелья Педро не смог попасть в створ ударом издали

7' Плохо сыграл Сотока Флориан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Хороший удар издали нанес Саймон Мозес , но отличный сейв сделал Жан-Луи Лека. Угловой.

6' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Нант

5' Как он промахнулся? Сотока Флориан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

5' Давид Коста из команды Ланс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

5' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Франковски Пшемыслав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Клаусс Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Удар от ворот произведет Нант

3' Айдара Массадио из команды Ланс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

3' Опасность! Франковски Пшемыслав из команды Ланс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

2' Абдулай Силла наказан за толчок Сотока Флориан

1' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля