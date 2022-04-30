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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Ренн
 
Позже
Сент-Этьен
Прогнозы 104
Ренн 92.3% (96)
X 6.7% (7)
Сент-Этьен 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Сент-Этьен
1.37
5.96
9.30
Все Коэффициенты
40
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
28
Мартен
Жонас
3
Трюффер
Адриен
21
Майер
Ловро
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Террье
Мартен
50
Бернардони
Поль
3
Наде
Микаэль
22
Мангала
Эльяким
2
Мукуди
Ароль
27
Масон
Иван
8
Камара
Махди
6
Гурна-Дуат
Люка
13
Трауко
Мигель
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
18
Норден
Арно
Ренн
4-3-3
Сент-Этьен
3-4-1-2

История личных встреч

Ренн
Сент-Этьен

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

31 матч

38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:5
Л1
0:2
Л1
0:3
ТМС
3:0
К
2:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
3:1
КЛ
1:0
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
К
2:0
Л1
0:3
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 21 (2) 0.62
Лаборд Гаэтан 12 (2) 0.35
Буриго Бенжамен 9 0.26
Гирасси Серу 8 0.24
Тэт Флавьен 4 0.12
Сулемана Камалдин 4 0.12
Траоре Амари 3 0.09
Майер Ловро 3 0.09
Трюффер Адриен 3 0.09
Агер Наиф 2 0.06
Сантамария Батист 2 0.06
Докю Жереми 1 0.03
Мартен Жонас 1 0.03
Угочукву Лесли 1 0.03
Мелинг Биргер 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Баде Луак 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 10 (4) 0.29
Буанга Денис 7 0.21
Норден Арно 4 0.12
Будебуз Риад 3 (1) 0.09
Камара Махди 3 0.09
Колодзейчак Тимоти 2 0.06
Соу Саиду 2 0.06
Амума Ромен 1 0.03
Крассо Жан-Филипп 1 0.03
Трауко Мигель 1 0.03
Наде Микаэль 1 0.03
Гурна-Дуат Люка 1 0.03
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 7 0
Сантамария Батист 7 0
Омари Вармед 5 0
Агер Наиф 3 1
Траоре Амари 4 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Докю Жереми 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Гомис Альфред 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Террье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 8 0
Мангала Эльяким 7 0
Хазри Вахби 6 0
Гурна-Дуат Люка 6 0
Колодзейчак Тимоти 4 1
Буанга Денис 4 1
Масон Иван 5 0
Юссуф Зейду 3 1
Неу Иван 3 1
Норден Арно 4 0
Наде Микаэль 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Тиуб Сада 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

46
14
19 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 4
14 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
4
9%
2
14%
1-15
7
15%
3
21%
16-30
8
17%
5
36%
31-45
9
20%
1
7%
46-60
5
11%
2
14%
61-75
13
28%
1
7%
76-90

Пропущено

13
32
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
1
8%
2
6%
1-15
3
23%
6
19%
16-30
3
23%
7
22%
31-45
2
15%
3
9%
46-60
1
8%
8
25%
61-75
3
23%
6
19%
76-90

Забито

29
26
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
5
17%
3
12%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
5
17%
5
19%
31-45
7
24%
2
8%
46-60
1
3%
5
19%
61-75
6
21%
10
38%
76-90

Пропущено

23
33
7 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
1
4%
4
12%
1-15
1
4%
8
24%
16-30
5
22%
4
12%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
8
35%
9
27%
76-90

Забито

75
40
34 В 1-м тайме 19
41 Во 2-м тайме 21
25 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
9
12%
5
13%
1-15
12
16%
4
10%
16-30
13
17%
10
25%
31-45
16
21%
3
8%
46-60
6
8%
7
18%
61-75
19
25%
11
28%
76-90

Пропущено

36
65
14 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 34
9 Пропускали первыми 24
23 Не пропускали 31
2
6%
6
9%
1-15
4
11%
14
22%
16-30
8
22%
11
17%
31-45
6
17%
8
12%
46-60
5
14%
11
17%
61-75
11
31%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3
Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Монако 1:4 Бордо - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2
Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
6. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
7. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 34 13 12 9 42 - 40 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 34 9 13 12 36 - 37 40
14. Анже Заявка 34 8 11 15 38 - 51 35
15. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
16. Клермон Заявка 34 8 9 17 35 - 63 33
17. Труа Заявка 34 8 9 17 30 - 47 33
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
12. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
13. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
14. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже Заявка 17 2 9 6 21 - 29 15
16. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Стина Жереми

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 104
    Ренн 92.3% (96)
    X 6.7% (7)
    Сент-Этьен 1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Сент-Этьен
    1.37
    5.96
    9.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ренн - Сент-Этьен онлайн

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    Прогнозы на матч Ренн - Сент-Этьен

    Исход игры
    Ренн
    92.3% (96)
    Ничья
    6.7% (7)
    Сент-Этьен
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.54% (50)
    Меньше
    51.46% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    50.49% (52)
    Нет
    49.51% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    29.8% (31)
    2:0 Ренн
    26% (27)
    1:0 Ренн
    17.3% (18)
    3:1 Ренн
    11.5% (12)
    1:1 Ничья
    6.7% (7)
    3:0 Ренн
    2.9% (3)
    6:0 Ренн
    1.9% (2)
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