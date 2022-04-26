Стадион: Роазон Парк
Позже
История личных встреч
Ренн
Сент-Этьен
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
31 матч
38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|21 (2)
|0.62
|Лаборд Гаэтан
|12 (2)
|0.35
|Буриго Бенжамен
|9
|0.26
|Гирасси Серу
|8
|0.24
|Тэт Флавьен
|4
|0.12
|Сулемана Камалдин
|4
|0.12
|Траоре Амари
|3
|0.09
|Майер Ловро
|3
|0.09
|Трюффер Адриен
|3
|0.09
|Агер Наиф
|2
|0.06
|Сантамария Батист
|2
|0.06
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Мартен Жонас
|1
|0.03
|Угочукву Лесли
|1
|0.03
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|10 (4)
|0.29
|Буанга Денис
|7
|0.21
|Норден Арно
|4
|0.12
|Будебуз Риад
|3 (1)
|0.09
|Камара Махди
|3
|0.09
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.06
|Соу Саиду
|2
|0.06
|Амума Ромен
|1
|0.03
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.03
|Трауко Мигель
|1
|0.03
|Наде Микаэль
|1
|0.03
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0.03
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартен Жонас
|7
|0
|Сантамария Батист
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|0
|Агер Наиф
|3
|1
|Траоре Амари
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Докю Жереми
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Гомис Альфред
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|8
|0
|Мангала Эльяким
|7
|0
|Хазри Вахби
|6
|0
|Гурна-Дуат Люка
|6
|0
|Колодзейчак Тимоти
|4
|1
|Буанга Денис
|4
|1
|Масон Иван
|5
|0
|Юссуф Зейду
|3
|1
|Неу Иван
|3
|1
|Норден Арно
|4
|0
|Наде Микаэль
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Мукуди Ароль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
46
14
19 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 4
14 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
4
9%
2
14%
1-15
7
15%
3
21%
16-30
8
17%
5
36%
31-45
9
20%
1
7%
46-60
5
11%
2
14%
61-75
13
28%
1
7%
76-90
Пропущено
13
32
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
1
8%
2
6%
1-15
3
23%
6
19%
16-30
3
23%
7
22%
31-45
2
15%
3
9%
46-60
1
8%
8
25%
61-75
3
23%
6
19%
76-90
Забито
29
26
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
5
17%
3
12%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
5
17%
5
19%
31-45
7
24%
2
8%
46-60
1
3%
5
19%
61-75
6
21%
10
38%
76-90
Пропущено
23
33
7 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
1
4%
4
12%
1-15
1
4%
8
24%
16-30
5
22%
4
12%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
8
35%
9
27%
76-90
Забито
75
40
34 В 1-м тайме 19
41 Во 2-м тайме 21
25 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
9
12%
5
13%
1-15
12
16%
4
10%
16-30
13
17%
10
25%
31-45
16
21%
3
8%
46-60
6
8%
7
18%
61-75
19
25%
11
28%
76-90
Пропущено
36
65
14 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 34
9 Пропускали первыми 24
23 Не пропускали 31
2
6%
6
9%
1-15
4
11%
14
22%
16-30
8
22%
11
17%
31-45
6
17%
8
12%
46-60
5
14%
11
17%
61-75
11
31%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3
Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Монако 1:4 Бордо - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2
Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|76 - 31
|78
|2.
|Марсель
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|56 - 34
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|55 - 35
|59
|4.
|Ренн
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|75 - 36
|59
|5.
|Ницца
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|44 - 29
|57
|6.
|Страсбург
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|55 - 36
|56
|7.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 42
|54
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 40
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 41
|50
|11.
|Брест
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 48
|45
|12.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|36 - 37
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 51
|35
|15.
|Лорьян
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|33 - 57
|34
|16.
|Клермон
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|35 - 63
|33
|17.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|30 - 47
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|38 - 68
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|47 - 84
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|29 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|46 - 13
|37
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|4.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|5.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|9.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|21 - 29
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|17.
|Мец
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
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Прогнозы на матч Ренн - Сент-Этьен
Исход игры
Ренн
86% (43)
Ничья
12% (6)
Сент-Этьен
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (20)
Меньше
60% (30)
Обе команды забьют
Да
46% (23)
Нет
54% (27)
Популярный счёт
2:1 Ренн
28% (14)
2:0 Ренн
26% (13)
1:0 Ренн
20% (10)
1:1 Ничья
12% (6)
3:0 Ренн
4% (2)
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