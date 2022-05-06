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  3. Копа Судамерикана: Группа D
Эвертон Кильота
0:0
Конец матча
Сан-Паулу
0'
51' Желтая карточка
Cristian Riquelme
80' Желтая карточка
Невес Габриэль
82' Желтая карточка
Leo XV
85' Желтая карточка
Таллиш Энрике
90'+4
30
Fernando
de
Paul
20
Эчеверрия
Родриго
5
Julio
Alberto
Barroso
24
Diego
Oyarzun1
14
Cristopher
Medina
21
Benjamin
Berrios
6
Alvaro
Madrid
8
Cesar
Martinez
Valenzuela
2
Cristian
Riquelme
10
Juan
Ezequiel
Cuevas
7
Lucas
Di
Yorio
1
Жандрей
2
Igor
Vinicius
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
6
Рейналдо
Мануэл
15
Невес
Габриэль
29
Pablo
Maia
3
Patrick
I
17
Marcus
Alencar
11
Лусиано
Невес
7
Ригони
Эмилиано
Эвертон Кильота
Сан-Паулу

История личных встреч

Эвертон Кильота
Сан-Паулу

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:0

Результаты последних матчей

Эвертон Кильота
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эвертон Кильота - Аякучо 2:1 Эвертон Кильота - Палестино 0:0 Ньюбленсе - Эвертон Кильота 2:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0
Эвертон Кильота - Уачипато 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Депортес ла Серена - Эвертон Кильота 1:3 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Универсидад Католика Чили - Эвертон Кильота 0:1 Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эвертон Кильота - Курико Юнидо 1:1 Монагас - Эвертон Кильота 1:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Монагас 3:0 Унион Эспаньола - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Кокимбо Юнидо 2:0 Коло-Коло - Эвертон Кильота 2:0 Эвертон Кильота - Универсидад Католика Чили 0:3 Мелипилья - Эвертон Кильота 1:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2
Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 4:1 Сан-Паулу - Ботафого 2:1 Сан-Паулу - Манаус 2:0 Мирасол - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Агуа-Санта - Сан-Паулу 1:2 Кампиненсе - Сан-Паулу 0:0 Сантос - Сан-Паулу 0:3
  • 73'
    Лусиано Невес уходит с поля. Жуан выходит вместо него
  • 73'
    Cristian Riquelme уходит с поля. Pedro Campos выходит вместо него
  • 67'
    Патрик уходит с поля. Таллес выходит вместо него
  • 66'
    Маркиньос уходит с поля. Жонас Торо выходит вместо него
  • Желтая карточка
    51'
    Cristian Riquelme получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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