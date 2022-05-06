0:0
Конец матча
51' Желтая карточкаCristian Riquelme
80' Желтая карточкаНевес Габриэль
82' Желтая карточкаLeo XV
85' Желтая карточкаТаллиш Энрике
Ход матча
80'
82'
85'
1
Жандрей
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
29
Pablo
Maia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Pedro CamposНападающий
-
-
17 Gary Moya
-
-
-
27 Rodrigo Diaz
-
-
12 Jorge Pena
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
- Основной состав
-
1 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
44 Jonas Toro
-
-
33 Caio Matheus
-
8 Luan5
-
50 Йонг
-
-
38 Leo Silva
-
42 Luizinho
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Эвертон Кильота
Сан-Паулу
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Эвертон Кильота
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эвертон Кильота - Аякучо 2:1 Эвертон Кильота - Палестино 0:0 Ньюбленсе - Эвертон Кильота 2:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0
Эвертон Кильота - Уачипато 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Депортес ла Серена - Эвертон Кильота 1:3 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Универсидад Католика Чили - Эвертон Кильота 0:1 Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эвертон Кильота - Курико Юнидо 1:1 Монагас - Эвертон Кильота 1:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Монагас 3:0 Унион Эспаньола - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Кокимбо Юнидо 2:0 Коло-Коло - Эвертон Кильота 2:0 Эвертон Кильота - Универсидад Католика Чили 0:3 Мелипилья - Эвертон Кильота 1:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2
Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 4:1 Сан-Паулу - Ботафого 2:1 Сан-Паулу - Манаус 2:0 Мирасол - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Агуа-Санта - Сан-Паулу 1:2 Кампиненсе - Сан-Паулу 0:0 Сантос - Сан-Паулу 0:3