0:1
Конец матча
12' Желтая карточкаIan Escobar
21' Желтая карточкаErick Wiemberg
37' Желтая карточкаЭнрике Педро
73' Желтая карточкаCesar Perez
73' Желтая карточкаДоминго Николас
0:1
76' ГолSebastian Saez
84' Вторая желтая карточкаIan Escobar
88' Желтая карточкаMatias Fernandez III
89' Желтая карточкаAlejandro Cabrera
Ход матча
12'
21'
37'
73'
73'
76'
0:1
84'
17
Ian
Escobar
14
Amos
Perales
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ian EscobarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Amos PeralesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Абель ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
46 Cesar Perez
-
-
Главный тренер: Martin Anselmi
История личных встреч
Банфилд
Унион Ла-Калера
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0
Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 3:2 Унион Ла-Калера - О'Хиггинз 0:0 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0
Унион Ла-Калера - Курико Юнидо 0:0 Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 4:0 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 1:0 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Унион Ла-Калера - Кобресал 0:2 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 2:4 Универсидад де Чили - Унион Ла-Калера 3:2 Унион Ла-Калера - Депортес ла Серена 1:2 Эвертон Кильота - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Уачипато 0:2