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  3. Копа Судамерикана: Группа C
Банфилд
0:1
Конец матча
Унион Ла-Калера
0'
12' Желтая карточка
Ian Escobar
21' Желтая карточка
Erick Wiemberg
37' Желтая карточка
Энрике Педро
73' Желтая карточка
Cesar Perez
73' Желтая карточка
Доминго Николас
0:1
76' Гол
Sebastian Saez
84' Вторая желтая карточка
Ian Escobar
88' Желтая карточка
Matias Fernandez III
89' Желтая карточка
Alejandro Cabrera
90'+5
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
44
Alejandro
Maciel
6
Лолло
Лусиано
17
Ian
Escobar
24
Julian
Palacios
4
Matias
Romero1
5
Доминго
Николас
22
Juan
Alvarez2
14
Amos
Perales
20
Цвитанич
Дарио
1
Ignacio
Arce
23
Энрике
Педро
17
Cristian
Vilches
11
Erick
Wiemberg
13
Matias
Fernandez
III
8
William
Alarcon
10
Кастеллани
Гонсало
4
Yerco
Oyanedel
32
Родригес
Томас
18
Sebastian
Saez
9
Lucas
Passerini
Банфилд
Унион Ла-Калера

История личных встреч

Банфилд
Унион Ла-Калера

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:0

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0
Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 3:2 Унион Ла-Калера - О'Хиггинз 0:0 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0
Унион Ла-Калера - Курико Юнидо 0:0 Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 4:0 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 1:0 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Унион Ла-Калера - Кобресал 0:2 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 2:4 Универсидад де Чили - Унион Ла-Калера 3:2 Унион Ла-Калера - Депортес ла Серена 1:2 Эвертон Кильота - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Уачипато 0:2
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    89'
    Алехандро Кабрера получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Matias Fernandez уходит с поля. Рамирес Симон выходит вместо него
  • Желтая карточка
    88'
    Matias Fernandez получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Хулиан Паласиос уходит с поля. Пабло Максимилиано Куадра выходит вместо него
  • 86'
    Доминго Николас уходит с поля. Алехандро Кабрера выходит вместо него
  • 84'
    Ян Эскобар получает вторую желтую карточку. Удаление.
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Педро Энрике получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Erick Wiemberg получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Ян Эскобар получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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