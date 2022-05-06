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  3. Копа Судамерикана: Группа D
Аякучо
0:0
Конец матча
Вильстерман
0'
36' Желтая карточка
Cristian Techera
37' Желтая карточка
Robson Dos Santos
46' Желтая карточка
Родригес Луис
75' Желтая карточка
Карденас Луис
90'+6
13
Andy
Vidal
22
Hugo
Magallanes
2
Hector
Salazar
20
Minzun
Quina
47
Sergio
Barboza
29
Enmanuel
Paucar
7
Jose
Parodi
6
Jose
Guidino
10
Robert
Ardiles
11
Cristian
Techera
27
Othoniel
Arce
12
Карденас
Луис
5
Robson
Dos
Santos
3
Santiago
Echeveriia
30
Родригес
Эдемир
16
Монтеро
Ронни
19
Родригес
Луис
8
Вильярроэль
Мойзес
II
18
Rodrigo
Morales
14
Варгас
Луис
24
Осорио
Умберто
10
Campos
Sérgio
III
Аякучо
Вильстерман

История личных встреч

Аякучо
Вильстерман

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2

Результаты последних матчей

Аякучо
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Альянса Атлетико - Аякучо 2:1 Эвертон Кильота - Аякучо 2:1 Аякучо - Атлетико Грау 1:2 Спорт Бойз - Аякучо 1:0
Вильстерман - Аякучо 0:2 Аякучо - Университарио Депортес Лима 1:2 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Аякучо - Универсидад Кахамарка 3:2 Asociacion Deportiva Tarma - Аякучо 0:0 Спорт Бойз - Аякучо 3:2 Аякучо - Депортиво Бинасьональ 2:3 Аякучо - Спорт Бойз 2:0 Сенсьяно - Аякучо 3:1 Аякучо - Универсидад Сан-Мартин 5:0 Универсидад Сезар-Вальехо - Аякучо 2:1 Аякучо - Карлос Стеин 2:1 Депортиво Мунисипаль - Аякучо 3:2 Альянса Универсидад - Аякучо 1:2 Аякучо - Сенсьяно 1:3 Спортинг Кристал - Аякучо 1:0
Вильстерман
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Петролеро - Вильстерман 3:2 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Вильстерман - Университарио Винто 1:1 Блуминг - Вильстерман 3:3
Вильстерман - Ройял Пари 2:2 Вильстерман - Аякучо 0:2 Боливар - Вильстерман 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Реал Томайпо 1:2 Гуабира - Вильстерман 3:0 Аурора - Вильстерман 1:0 Вильстерман - Гуабира 4:0 Олвейс Реди - Вильстерман 0:0 Вильстерман - Индепендьенте Петролеро 1:0 Университарио Винто - Вильстерман 2:0 Вильстерман - Блуминг 0:1 Ройял Пари - Вильстерман 0:2 Сан-Хосе Оруро - Вильстерман 0:3 Вильстерман - Реал Томайпо 3:0 Аурора - Вильстерман 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Robson Dos Santos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Cristian Techera получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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