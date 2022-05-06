0:0
Конец матча
36' Желтая карточкаCristian Techera
37' Желтая карточкаRobson Dos Santos
46' Желтая карточкаРодригес Луис
75' Желтая карточкаКарденас Луис
Ход матча
36'
46'
75'
13
Andy
Vidal
20
Minzun
Quina
- Основной состав
-
13 Andy VidalВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Minzun QuinaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
18 Aryan Romani
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Apud
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Варгас ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Меначо СесарПолузащитник
-
26 Кастро РаульПолузащитник
-
33 Bruno Poveda
-
-
-
Главный тренер: Miguel Ponce
История личных встреч
Аякучо
Вильстерман
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Аякучо
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Альянса Атлетико - Аякучо 2:1 Эвертон Кильота - Аякучо 2:1 Аякучо - Атлетико Грау 1:2 Спорт Бойз - Аякучо 1:0
Вильстерман - Аякучо 0:2 Аякучо - Университарио Депортес Лима 1:2 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Аякучо - Универсидад Кахамарка 3:2 Asociacion Deportiva Tarma - Аякучо 0:0 Спорт Бойз - Аякучо 3:2 Аякучо - Депортиво Бинасьональ 2:3 Аякучо - Спорт Бойз 2:0 Сенсьяно - Аякучо 3:1 Аякучо - Универсидад Сан-Мартин 5:0 Универсидад Сезар-Вальехо - Аякучо 2:1 Аякучо - Карлос Стеин 2:1 Депортиво Мунисипаль - Аякучо 3:2 Альянса Универсидад - Аякучо 1:2 Аякучо - Сенсьяно 1:3 Спортинг Кристал - Аякучо 1:0
Вильстерман
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Петролеро - Вильстерман 3:2 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Вильстерман - Университарио Винто 1:1 Блуминг - Вильстерман 3:3
Вильстерман - Ройял Пари 2:2 Вильстерман - Аякучо 0:2 Боливар - Вильстерман 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Реал Томайпо 1:2 Гуабира - Вильстерман 3:0 Аурора - Вильстерман 1:0 Вильстерман - Гуабира 4:0 Олвейс Реди - Вильстерман 0:0 Вильстерман - Индепендьенте Петролеро 1:0 Университарио Винто - Вильстерман 2:0 Вильстерман - Блуминг 0:1 Ройял Пари - Вильстерман 0:2 Сан-Хосе Оруро - Вильстерман 0:3 Вильстерман - Реал Томайпо 3:0 Аурора - Вильстерман 1:1