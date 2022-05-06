0:1
Конец матча
68' Желтая карточкаYuber Antonio Mosquera
0:1
90' ГолRwan Seco
Ход матча
90'
0:1
18
Layan
Loor
30
Диас
Исмаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Layan LoorЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диас ИсмаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Чала ВальтерПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miguel Rondelli
- Основной состав
-
22 John VictorВратарь
-
27 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Bryan AnguloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 БруниньоЗащитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas Braga
-
-
12 Rwan Seco
-
25 Vinicius3
-
26 Robson Reis
-
28 Kaiky
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
История личных встреч
Универсидад Католика
Сантос
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Универсидад Католика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оренсе - Универсидад Католика 1:0 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Универсидад Католика - Текнико Университарио 4:1 Аукас - Универсидад Католика 3:2
Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле 3:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Nueve de Octubre - Универсидад Католика 0:4 Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Депортиво Куэнка - Универсидад Католика 0:2 Стронгест - Универсидад Католика 2:1 Универсидад Католика - Макара 2:2 Универсидад Католика - Стронгест 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Универсидад Католика - Боливар 2:0 Универсидад Католика - Гуаякиль Сити 1:1 Боливар - Универсидад Католика 1:1 Мушук Руна - Универсидад Католика 1:2 Универсидад Католика - Nueve de Octubre 3:0 Барселона Гуаякиль - Универсидад Католика 1:1
Сантос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0
Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3 Мирасол - Сантос 3:2 Сантос - Итуано 2:1 Сантос - Сан-Бернарду 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 1:2