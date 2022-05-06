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  3. Копа Судамерикана: Группа C
Универсидад Католика
0:1
Конец матча
Сантос
0'
68' Желтая карточка
Yuber Antonio Mosquera
0:1
90' Гол
Rwan Seco
90'+6
1
Darwin
Cuero
29
Gregori
Anangono
17
Yuber
Antonio
Mosquera
21
Ордоньес
Андерсон
18
Layan
Loor
15
Daniel
Clavijo
10
Facundo
Martin
Martinez
4
Kevin
Minda
30
Диас
Исмаэль
19
Cristian
Martinez
Borja
9
Lisandro
Alzugaray
22
John
Victor
27
Ауро
Альваро
16
Веласкес
Эмилиано
4
Габриэль
Эдуардо
3
Felipe
Jonatan
6
Sandry
Santos
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
5
Willian
Moraes
21
Lucas
Barbosa
15
Bryan
Angulo
20
Gabriel
Pirani
Универсидад Католика
Сантос

История личных встреч

Универсидад Католика
Сантос

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

КС
3:2
К
3:0
К
1:1

Результаты последних матчей

Универсидад Католика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оренсе - Универсидад Католика 1:0 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Универсидад Католика - Текнико Университарио 4:1 Аукас - Универсидад Католика 3:2
Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле 3:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Nueve de Octubre - Универсидад Католика 0:4 Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Депортиво Куэнка - Универсидад Католика 0:2 Стронгест - Универсидад Католика 2:1 Универсидад Католика - Макара 2:2 Универсидад Католика - Стронгест 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Универсидад Католика - Боливар 2:0 Универсидад Католика - Гуаякиль Сити 1:1 Боливар - Универсидад Католика 1:1 Мушук Руна - Универсидад Католика 1:2 Универсидад Католика - Nueve de Octubre 3:0 Барселона Гуаякиль - Универсидад Католика 1:1
Сантос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0
Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3 Мирасол - Сантос 3:2 Сантос - Итуано 2:1 Сантос - Сан-Бернарду 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 1:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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