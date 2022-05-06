Стадион: Самара Арена
Позже
95
Гапонов
Илья
44
Барач
Матео
23
Бейл
Гленн
11
Ежов
Роман
15
Сазонов
Саба
74
Фомин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
-
44 Барач МатеоЗащитник
-
23 Бейл ГленнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
43 Осокин ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Крылья Советов
Динамо Москва
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
21 матч
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|8
|0.3
|Сергеев Иван
|6 (2)
|0.22
|Глушенков Максим
|5
|0.19
|Зиньковский Антон
|3
|0.11
|Горшков Юрий
|2 (2)
|0.07
|Ежов Роман
|2
|0.07
|Пиняев Сергей
|1
|0.04
|Чернов Никита
|1
|0.04
|Игнатьев Иван
|1
|0.04
|Бегич Сильвие
|1
|0.04
|Барач Матео
|1
|0.04
|Костанца Фернандо
|1
|0.04
|Якуба Денис
|0
|0
|Бейл Гленн
|0
|0
|Гапонов Илья
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|9 (6)
|0.33
|Шиманьски Себастиан
|6
|0.22
|Захарян Арсен
|6
|0.22
|Тюкавин Константин
|6
|0.22
|Грулёв Вячеслав
|6
|0.22
|Смолов Фёдор
|5 (1)
|0.19
|Макаров Денис
|3
|0.11
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.07
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.04
|Моро Никола
|1
|0.04
|Ордец Иван
|1
|0.04
|Варела Гильермо
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Шунин Антон
|0
|0
|Гладышев Ярослав
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Бейл Гленн
|5
|1
|Якуба Денис
|4
|1
|Горшков Юрий
|5
|0
|Ежов Роман
|3
|1
|Солдатенков Александр
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Костанца Фернандо
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Гильермо
|5
|1
|Захарян Арсен
|6
|0
|Скопинцев Дмитрий
|5
|0
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|Евгеньев Роман
|3
|1
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Бальбуэна Фабиан
|4
|0
|Грулёв Вячеслав
|4
|0
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Моро Никола
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
22
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
0
0%
2
9%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
6
33%
4
18%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
4
22%
6
27%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
3
21%
6
40%
76-90
Забито
15
24
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
13%
4
17%
1-15
5
33%
5
21%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
3
20%
6
25%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
20%
4
17%
76-90
Пропущено
19
14
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
8
42%
3
21%
76-90
Забито
33
46
14 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
2
6%
6
13%
1-15
7
21%
9
20%
16-30
5
15%
7
15%
31-45
9
27%
10
22%
46-60
3
9%
4
9%
61-75
7
21%
10
22%
76-90
Пропущено
33
29
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
4
12%
2
7%
1-15
3
9%
6
21%
16-30
4
12%
5
17%
31-45
4
12%
2
7%
46-60
7
21%
5
17%
61-75
11
33%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1
Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|7
|2
|64 - 26
|61
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|47 - 28
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|48 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 27
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|39 - 28
|45
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 36
|41
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|34 - 32
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|33 - 37
|35
|9.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|45 - 46
|34
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|25 - 38
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|31 - 43
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 31
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|27 - 54
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 15
|37
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|7.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 21
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Москва
Исход игры
Крылья Советов
18.5% (29)
Ничья
27.4% (43)
Динамо Москва
54.1% (85)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (57)
Меньше
47.22% (51)
Обе команды забьют
Да
79.63% (86)
Нет
20.37% (22)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
24.8% (39)
1:1 Ничья
19.1% (30)
0:1 Динамо Москва
10.8% (17)
2:1 Крылья Советов
6.4% (10)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:0 Крылья Советов
1.3% (2)
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