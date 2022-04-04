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РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Крылья Советов
 
Позже
Динамо Москва

История личных встреч

Крылья Советов
Динамо Москва

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 8 0.3
Сергеев Иван 6 (2) 0.22
Глушенков Максим 5 0.19
Зиньковский Антон 3 0.11
Горшков Юрий 2 (2) 0.07
Ежов Роман 2 0.07
Пиняев Сергей 1 0.04
Чернов Никита 1 0.04
Игнатьев Иван 1 0.04
Бегич Сильвие 1 0.04
Барач Матео 1 0.04
Костанца Фернандо 1 0.04
Якуба Денис 0 0
Бейл Гленн 0 0
Гапонов Илья 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 9 (6) 0.33
Шиманьски Себастиан 6 0.22
Захарян Арсен 6 0.22
Тюкавин Константин 6 0.22
Грулёв Вячеслав 6 0.22
Смолов Фёдор 5 (1) 0.19
Макаров Денис 3 0.11
Бальбуэна Фабиан 2 0.07
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Нжи Клинтон Муа 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Шунин Антон 0 0
Гладышев Ярослав 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бейл Гленн 5 1
Якуба Денис 4 1
Горшков Юрий 5 0
Ежов Роман 3 1
Солдатенков Александр 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Костанца Фернандо 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Витюгов Максим 2 0
Божин Сергей 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 5 1
Захарян Арсен 6 0
Скопинцев Дмитрий 5 0
Шиманьски Себастиан 5 0
Евгеньев Роман 3 1
Лаксальт Диего 4 0
Фомин Даниил 4 0
Бальбуэна Фабиан 4 0
Грулёв Вячеслав 4 0
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Моро Никола 3 0
Макаров Денис 3 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
22
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
0
0%
2
9%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
6
33%
4
18%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
4
22%
6
27%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
3
21%
6
40%
76-90

Забито

15
24
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
13%
4
17%
1-15
5
33%
5
21%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
3
20%
6
25%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
20%
4
17%
76-90

Пропущено

19
14
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
8
42%
3
21%
76-90

Забито

33
46
14 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
2
6%
6
13%
1-15
7
21%
9
20%
16-30
5
15%
7
15%
31-45
9
27%
10
22%
46-60
3
9%
4
9%
61-75
7
21%
10
22%
76-90

Пропущено

33
29
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
4
12%
2
7%
1-15
3
9%
6
21%
16-30
4
12%
5
17%
31-45
4
12%
2
7%
46-60
7
21%
5
17%
61-75
11
33%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1
Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 27 14 5 8 38 - 27 47
5. Краснодар Заявка 26 12 6 8 38 - 28 42
6. Локомотив Москва Заявка 26 11 8 7 38 - 35 41
7. Крылья Советов Заявка 27 11 5 11 34 - 32 38
8. Ахмат Заявка 27 11 2 14 33 - 37 35
9. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
10. Спартак Москва Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
11. Нижний Новгород Заявка 27 7 8 12 25 - 38 29
12. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 27 5 7 15 27 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
7. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
8. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
9. Краснодар Заявка 12 6 2 4 16 - 12 20
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 6 4 15 - 19 15
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 13 3 7 3 17 - 21 16
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 48
    Крылья Советов 14.6% (7)
    X 29.2% (14)
    Динамо Москва 56.3% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Динамо Москва
    3.40
    3.58
    2.29
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    14.6% (7)
    Ничья
    29.2% (14)
    Динамо Москва
    56.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    35.4% (17)
    1:1 Ничья
    20.8% (10)
    0:1 Динамо Москва
    12.5% (6)
    2:1 Крылья Советов
    10.4% (5)
    2:2 Ничья
    8.3% (4)
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    Динамо Москва
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