Стадион: Бентелер Арена Зрители: 7000
2:0
Конец матча
23' Желтая карточкаДумич Дарио
1:0
27' ГолМуслия Флоран
39' Желтая карточкаШустер Марко
48' Желтая карточкаТрибулл Том
57' Желтая карточкаДикмайер Деннис
59' Желтая карточкаЖиров Александр
2:0
60' ГолКлемент Филипп
61' Желтая карточкаМехлем Марсель
75' Желтая карточкаКутуджу Ахмед
Ход матча
23'
27'
1:0
39'
48'
57'
59'
60'
2:0
61'
75'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 16
-
62 Владение мячом, % 38
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
28
Трибулл
Том
17
Ценга
Эрик
26
Бахманн
Яник
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
-
13 Ялчин РобинЗащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Байда ЮлиусПолузащитник
-
11 Берко ЭрихПолузащитник
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Падерборн
Зандхаузен
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.42
|Платте Феликс
|8
|0.24
|Муслия Флоран
|6 (2)
|0.18
|Прёгер Кай
|5
|0.15
|Србени Деннис
|4
|0.12
|Шалленберг Рон
|3
|0.09
|Штайперманн Марко
|3
|0.09
|Клемент Филипп
|2
|0.06
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0.06
|Юстван Юлиан
|1
|0.03
|Коллинс Джамилу
|1
|0.03
|Коррейя Марсель
|1
|0.03
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Мехлем Марсель
|1
|0.03
|Карльс Йонас
|1
|0.03
|Хеуэр Яннис
|1
|0.03
|Офори Келвин
|1
|0.03
|Шустер Марко
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|10 (1)
|0.3
|Бахманн Яник
|5
|0.15
|Суку Себио
|4 (1)
|0.12
|Хён Иммануэль
|3
|0.09
|Трибулл Том
|2
|0.06
|Эшвайн Александер
|2
|0.06
|Окороджи Чима
|1
|0.03
|Ценга Эрик
|1
|0.03
|Жиров Александр
|1
|0.03
|Дикмайер Деннис
|1
|0.03
|Зикер Арне
|1
|0.03
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.03
|Рицмайер Марсель
|1
|0.03
|Думич Дарио
|1
|0.03
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.03
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.03
|Айдини Басхким
|1
|0.03
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Хюнемайер Уве
|5
|1
|Шустер Марко
|6
|0
|Шалленберг Рон
|6
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|4
|1
|Србени Деннис
|4
|0
|Мехлем Марсель
|4
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|3
|0
|Штайперманн Марко
|2
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Коррейя Марсель
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Муслия Флоран
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикмайер Деннис
|9
|0
|Айдини Басхким
|9
|0
|Рицмайер Марсель
|6
|1
|Ценга Эрик
|7
|0
|Суку Себио
|7
|0
|Трибулл Том
|5
|0
|Хён Иммануэль
|5
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Жиров Александр
|4
|0
|Бахманн Яник
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Бенсоп Чарлисон
|3
|0
|Теструт Паскаль
|3
|0
|Думич Дарио
|3
|0
|Девилль Морис
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Куол Алоу
|0
|1
|Берко Эрих
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Зойферт Нильс
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
23
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
2
8%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
4
16%
6
26%
61-75
8
32%
7
30%
76-90
Пропущено
25
25
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
8%
2
8%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
4
16%
1
4%
31-45
4
16%
4
16%
46-60
8
32%
5
20%
61-75
5
20%
8
32%
76-90
Забито
30
15
20 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
6
20%
3
20%
1-15
8
27%
2
13%
16-30
6
20%
1
7%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
3
10%
5
33%
76-90
Пропущено
17
29
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
6%
5
17%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
2
12%
5
17%
31-45
4
24%
7
24%
46-60
4
24%
4
14%
61-75
4
24%
6
21%
76-90
Забито
55
38
30 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
8
15%
5
13%
1-15
13
24%
4
11%
16-30
9
16%
3
8%
31-45
6
11%
6
16%
46-60
8
15%
8
21%
61-75
11
20%
12
32%
76-90
Пропущено
42
54
13 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 28
3
7%
7
13%
1-15
4
10%
7
13%
16-30
6
14%
6
11%
31-45
8
19%
11
20%
46-60
12
29%
9
17%
61-75
9
21%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2
Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1
Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|67 - 41
|59
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|68 - 46
|57
|3.
|Вердер
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|60 - 43
|57
|4.
|Гамбург
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|62 - 32
|54
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 43
|54
|6.
|Падерборн
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|56 - 41
|51
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|48 - 44
|51
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|39 - 45
|46
|9.
|Фортуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|45 - 40
|44
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|42 - 51
|42
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|52 - 51
|40
|12.
|Ганза
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 49
|40
|13.
|Ян
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|50 - 47
|40
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|31 - 45
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|39 - 53
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 43
|31
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|31 - 69
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|28 - 62
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|39 - 23
|30
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|6.
|Вердер
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|11.
|Ян
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 17
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|28 - 16
|24
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|8.
|Ганза
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Ян
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 38
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10