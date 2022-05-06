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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион: Зрители: 7000
Падерборн
2:0
Конец матча
Зандхаузен
0'
23' Желтая карточка
Думич Дарио
1:0
27' Гол
Муслия Флоран
39' Желтая карточка
Шустер Марко
48' Желтая карточка
Трибулл Том
57' Желтая карточка
Дикмайер Деннис
59' Желтая карточка
Жиров Александр
2:0
60' Гол
Клемент Филипп
61' Желтая карточка
Мехлем Марсель
75' Желтая карточка
Кутуджу Ахмед
90'+4
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
24
Хеуэр
Яннис
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
10
Юстван
Юлиан
8
Шалленберг
Рон
23
Тальхаммер
Максимилиан
31
Клемент
Филипп
5
Мехлем
Марсель
30
Муслия
Флоран
18
Србени
Деннис
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
28
Трибулл
Том
19
Айдини
Басхким
17
Ценга
Эрик
26
Бахманн
Яник
8
Кинсомби
Кристиан
37
Теструт
Паскаль
Падерборн
4-2-3-1
Зандхаузен
4-1-4-1

История личных встреч

Падерборн
Зандхаузен

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:3
К
1:2
Б2
1:0
Б2
0:6
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
1:3
Б2
3:0
Б3
1:2
Б3
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.42
Платте Феликс 8 0.24
Муслия Флоран 6 (2) 0.18
Прёгер Кай 5 0.15
Србени Деннис 4 0.12
Шалленберг Рон 3 0.09
Штайперманн Марко 3 0.09
Клемент Филипп 2 0.06
Тальхаммер Максимилиан 2 0.06
Юстван Юлиан 1 0.03
Коллинс Джамилу 1 0.03
Коррейя Марсель 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Мехлем Марсель 1 0.03
Карльс Йонас 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Офори Келвин 1 0.03
Шустер Марко 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 10 (1) 0.3
Бахманн Яник 5 0.15
Суку Себио 4 (1) 0.12
Хён Иммануэль 3 0.09
Трибулл Том 2 0.06
Эшвайн Александер 2 0.06
Окороджи Чима 1 0.03
Ценга Эрик 1 0.03
Жиров Александр 1 0.03
Дикмайер Деннис 1 0.03
Зикер Арне 1 0.03
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.03
Рицмайер Марсель 1 0.03
Думич Дарио 1 0.03
Кутуджу Ахмед 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Айдини Басхким 1 0.03
Бенсоп Чарлисон 0 0
Берко Эрих 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Хюнемайер Уве 5 1
Шустер Марко 6 0
Шалленберг Рон 6 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 4 1
Србени Деннис 4 0
Мехлем Марсель 4 0
Тальхаммер Максимилиан 3 0
Штайперманн Марко 2 0
Ялчин Робин 2 0
Платте Феликс 2 0
Коррейя Марсель 1 0
Прёгер Кай 1 0
Карльс Йонас 1 0
Анану Фредерик 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Муслия Флоран 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикмайер Деннис 9 0
Айдини Басхким 9 0
Рицмайер Марсель 6 1
Ценга Эрик 7 0
Суку Себио 7 0
Трибулл Том 5 0
Хён Иммануэль 5 0
Эшвайн Александер 4 0
Жиров Александр 4 0
Бахманн Яник 4 0
Диаките Умар 2 1
Бенсоп Чарлисон 3 0
Теструт Паскаль 3 0
Думич Дарио 3 0
Девилль Морис 2 0
Древес Патрик 2 0
Окороджи Чима 2 0
Уахим Анас 2 0
Кутуджу Ахмед 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Куол Алоу 0 1
Берко Эрих 1 0
Ренен Николай 1 0
Зойферт Нильс 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
23
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
2
8%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
4
16%
6
26%
61-75
8
32%
7
30%
76-90

Пропущено

25
25
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
8%
2
8%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
4
16%
1
4%
31-45
4
16%
4
16%
46-60
8
32%
5
20%
61-75
5
20%
8
32%
76-90

Забито

30
15
20 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
6
20%
3
20%
1-15
8
27%
2
13%
16-30
6
20%
1
7%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
3
10%
5
33%
76-90

Пропущено

17
29
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
6%
5
17%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
2
12%
5
17%
31-45
4
24%
7
24%
46-60
4
24%
4
14%
61-75
4
24%
6
21%
76-90

Забито

55
38
30 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
8
15%
5
13%
1-15
13
24%
4
11%
16-30
9
16%
3
8%
31-45
6
11%
6
16%
46-60
8
15%
8
21%
61-75
11
20%
12
32%
76-90

Пропущено

42
54
13 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 28
3
7%
7
13%
1-15
4
10%
7
13%
16-30
6
14%
6
11%
31-45
8
19%
11
20%
46-60
12
29%
9
17%
61-75
9
21%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2
Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1
Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 32 18 5 9 67 - 41 59
2. Дармштадт Заявка 33 17 6 10 68 - 46 57
3. Вердер Заявка 32 16 9 7 60 - 43 57
4. Гамбург Заявка 32 14 12 6 62 - 32 54
5. Санкт-Паули Заявка 32 15 9 8 57 - 43 54
6. Падерборн Заявка 33 13 12 8 56 - 41 51
7. Нюрнберг Заявка 32 14 9 9 48 - 44 51
8. Хайденхайм Заявка 32 13 7 12 39 - 45 46
9. Фортуна Заявка 33 11 11 11 45 - 40 44
10. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 42 - 51 42
11. Карлсруэ Заявка 32 9 13 10 52 - 51 40
12. Ганза Заявка 32 10 10 12 39 - 49 40
13. Ян Заявка 32 10 10 12 50 - 47 40
14. Ганновер 96 Заявка 32 10 9 13 31 - 45 39
15. Зандхаузен Заявка 33 9 11 13 39 - 53 38
16. Динамо Дрезден Заявка 32 7 10 15 31 - 43 31
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 32 5 8 19 31 - 69 23
18. Ингольштадт Заявка 32 4 8 20 28 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 16 9 3 4 39 - 23 30
5. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
6. Вердер Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
11. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
13. Динамо Дрезден Заявка 16 5 5 6 18 - 17 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 12 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Гамбург Заявка 16 6 6 4 28 - 16 24
6. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
7. Нюрнберг Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
8. Ганза Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Ян Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
13. Хольштайн Киль Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
14. Карлсруэ Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
15. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 2 5 9 17 - 38 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Шустер Марко получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Муслия Флоран бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Думич Дарио получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Падерборн 2:0 Зандхаузен онлайн

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