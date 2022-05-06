Стадион: Эсприт-Арена Зрители: 31622
1:0
3' ГолИйоха Эммануэль
2:0
10' ГолЦиммерман Маттиас
29' Желтая карточкаИшервуд Томас
2:1
60' ПенальтиКемпе Тобиас
67' Желтая карточкаМюллер Янник
68' Желтая карточкаГьясула Клаус
69' Желтая карточкаКарич Эмир
87' Красная карточкаГинчек Даниэль
88' Вторая желтая карточкаГьясула Клаус
90' Желтая карточкаОбердорф Тим
Ход матча
3'
1:0
10'
29'
46'
60'
2:1
67'
68'
69'
87'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 7
-
1 Угловые 8
-
3 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 13
-
53 Владение мячом, % 47
11
Клаус
Феликс
33
Ману
Брайдон
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Фортуна
Дармштадт
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|13 (3)
|0.39
|Нарей Халед
|8
|0.24
|Циммерман Маттиас
|3
|0.09
|Гинчек Даниэль
|3 (1)
|0.09
|Аппелькамп Синта
|3
|0.09
|Кларер Кристоф
|3
|0.09
|Боженик Роберт
|2
|0.06
|Клаус Феликс
|1
|0.03
|Петерсон Кристофер
|1
|0.03
|Пётровски Якуб
|1
|0.03
|Хартерц Флориан
|1
|0.03
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.03
|Бодзек Адам
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Де Вейс Йорди
|1
|0.03
|Танака Ао
|1
|0.03
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Приб Эдгар
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|15 (2)
|0.45
|Пфайффер Лука
|15
|0.45
|Кемпе Тобиас
|6 (2)
|0.18
|Сейдель Аарон
|6
|0.18
|Ману Брайдон
|4
|0.12
|Скарке Тим
|4
|0.12
|Холланд Фабиан
|3
|0.09
|Хонзак Матиас
|3
|0.09
|Голлер Беньямин
|2
|0.06
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.06
|Карич Эмир
|2
|0.06
|Бадер Маттиас
|1
|0.03
|Гьясула Клаус
|1
|0.03
|Пфайффер Патрик
|1
|0.03
|Мелем Марвин
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Приб Эдгар
|5
|1
|Хеннингс Роувен
|6
|0
|Зоботка Марсель
|5
|0
|Пётровски Якуб
|5
|0
|Бодзек Адам
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Обердорф Тим
|4
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Танака Ао
|3
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|1
|Клаус Феликс
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Нарей Халед
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Tim Koether
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|12
|2
|Пфайффер Патрик
|7
|0
|Бадер Маттиас
|6
|0
|Кемпе Тобиас
|5
|0
|Ману Брайдон
|5
|0
|Ишервуд Томас
|4
|0
|Скарке Тим
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Мюллер Янник
|3
|0
|Хонзак Матиас
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Ронштадт Франк
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Челич Неманя
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
30
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
6
22%
6
20%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
7
26%
6
20%
46-60
3
11%
7
23%
61-75
5
19%
6
20%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
5
23%
3
14%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
2
9%
5
23%
31-45
2
9%
2
9%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
7
32%
8
36%
76-90
Забито
17
38
9 В 1-м тайме 24
8 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
1
6%
5
13%
1-15
3
18%
9
24%
16-30
5
29%
29%
10
26%
31-45
4
24%
3
8%
46-60
3
18%
5
13%
61-75
1
6%
6
16%
76-90
Пропущено
19
24
4 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
1
5%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
5
21%
61-75
9
47%
5
21%
76-90
Забито
44
68
21 В 1-м тайме 35
23 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 21
9 Не забивали 4
7
16%
11
16%
1-15
4
9%
10
15%
16-30
10
23%
14
21%
31-45
11
25%
9
13%
46-60
6
14%
12
18%
61-75
6
14%
12
18%
76-90
Пропущено
41
46
13 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 25
6
15%
7
15%
1-15
4
10%
8
17%
16-30
3
7%
7
15%
31-45
5
12%
6
13%
46-60
7
17%
5
11%
61-75
16
39%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0
Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1
Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1
Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|67 - 41
|59
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|68 - 46
|57
|3.
|Вердер
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|60 - 43
|57
|4.
|Гамбург
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|62 - 32
|54
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 43
|54
|6.
|Падерборн
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|56 - 41
|51
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|48 - 44
|51
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|39 - 45
|46
|9.
|Фортуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|45 - 40
|44
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|42 - 51
|42
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|52 - 51
|40
|12.
|Ганза
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 49
|40
|13.
|Ян
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|50 - 47
|40
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|31 - 45
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|39 - 53
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 43
|31
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|31 - 69
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|28 - 62
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|39 - 23
|30
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|6.
|Вердер
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|11.
|Ян
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 17
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|28 - 16
|24
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|8.
|Ганза
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Ян
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 38
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10