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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион: Зрители: 31622
Фортуна
2:1
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
3' Гол
Ийоха Эммануэль
2:0
10' Гол
Циммерман Маттиас
29' Желтая карточка
Ишервуд Томас
2:1
60' Пенальти
Кемпе Тобиас
67' Желтая карточка
Мюллер Янник
68' Желтая карточка
Гьясула Клаус
69' Желтая карточка
Карич Эмир
87' Красная карточка
Гинчек Даниэль
88' Вторая желтая карточка
Гьясула Клаус
90' Желтая карточка
Обердорф Тим
90'+6
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
5
Кларер
Кристоф
34
Николя
Гавори
4
Танака
Ао
8
Пётровски
Якуб
19
Ийоха
Эммануэль
23
Аппелькамп
Синта
11
Клаус
Феликс
12
Петерсон
Кристофер
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
16
Пфайффер
Лука
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
33
Ману
Брайдон
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
27
Скарке
Тим
5
Пфайффер
Патрик
9
Титц
Филлип
Фортуна
4-2-3-1
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Фортуна
Дармштадт

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
1:3
Б2
1:2
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 13 (3) 0.39
Нарей Халед 8 0.24
Циммерман Маттиас 3 0.09
Гинчек Даниэль 3 (1) 0.09
Аппелькамп Синта 3 0.09
Кларер Кристоф 3 0.09
Боженик Роберт 2 0.06
Клаус Феликс 1 0.03
Петерсон Кристофер 1 0.03
Пётровски Якуб 1 0.03
Хартерц Флориан 1 0.03
Ийоха Эммануэль 1 0.03
Бодзек Адам 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Де Вейс Йорди 1 0.03
Танака Ао 1 0.03
Зоботка Марсель 0 0
Приб Эдгар 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 15 (2) 0.45
Пфайффер Лука 15 0.45
Кемпе Тобиас 6 (2) 0.18
Сейдель Аарон 6 0.18
Ману Брайдон 4 0.12
Скарке Тим 4 0.12
Холланд Фабиан 3 0.09
Хонзак Матиас 3 0.09
Голлер Беньямин 2 0.06
Шнелльхардт Фабиан 2 0.06
Карич Эмир 2 0.06
Бадер Маттиас 1 0.03
Гьясула Клаус 1 0.03
Пфайффер Патрик 1 0.03
Мелем Марвин 0 0
Берко Эрих 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Приб Эдгар 5 1
Хеннингс Роувен 6 0
Зоботка Марсель 5 0
Пётровски Якуб 5 0
Бодзек Адам 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Обердорф Тим 4 0
Петерсон Кристофер 2 1
Де Вейс Йорди 3 0
Неделку Драгош 3 0
Танака Ао 3 0
Гинчек Даниэль 1 1
Клаус Феликс 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Николя Гавори 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Нарей Халед 2 0
Боженик Роберт 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хартерц Флориан 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Tim Koether 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 12 2
Пфайффер Патрик 7 0
Бадер Маттиас 6 0
Кемпе Тобиас 5 0
Ману Брайдон 5 0
Ишервуд Томас 4 0
Скарке Тим 4 0
Титц Филлип 4 0
Карич Эмир 4 0
Мюллер Янник 3 0
Хонзак Матиас 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ронштадт Франк 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Берко Эрих 2 0
Челич Неманя 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
30
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
6
22%
6
20%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
7
26%
6
20%
46-60
3
11%
7
23%
61-75
5
19%
6
20%
76-90

Пропущено

22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
5
23%
3
14%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
2
9%
5
23%
31-45
2
9%
2
9%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
7
32%
8
36%
76-90

Забито

17
38
9 В 1-м тайме 24
8 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
1
6%
5
13%
1-15
3
18%
9
24%
16-30
5
29%
29%
10
26%
31-45
4
24%
3
8%
46-60
3
18%
5
13%
61-75
1
6%
6
16%
76-90

Пропущено

19
24
4 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
1
5%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
5
21%
61-75
9
47%
5
21%
76-90

Забито

44
68
21 В 1-м тайме 35
23 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 21
9 Не забивали 4
7
16%
11
16%
1-15
4
9%
10
15%
16-30
10
23%
14
21%
31-45
11
25%
9
13%
46-60
6
14%
12
18%
61-75
6
14%
12
18%
76-90

Пропущено

41
46
13 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 25
6
15%
7
15%
1-15
4
10%
8
17%
16-30
3
7%
7
15%
31-45
5
12%
6
13%
46-60
7
17%
5
11%
61-75
16
39%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0
Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1
Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1
Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 32 18 5 9 67 - 41 59
2. Дармштадт Заявка 33 17 6 10 68 - 46 57
3. Вердер Заявка 32 16 9 7 60 - 43 57
4. Гамбург Заявка 32 14 12 6 62 - 32 54
5. Санкт-Паули Заявка 32 15 9 8 57 - 43 54
6. Падерборн Заявка 33 13 12 8 56 - 41 51
7. Нюрнберг Заявка 32 14 9 9 48 - 44 51
8. Хайденхайм Заявка 32 13 7 12 39 - 45 46
9. Фортуна Заявка 33 11 11 11 45 - 40 44
10. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 42 - 51 42
11. Карлсруэ Заявка 32 9 13 10 52 - 51 40
12. Ганза Заявка 32 10 10 12 39 - 49 40
13. Ян Заявка 32 10 10 12 50 - 47 40
14. Ганновер 96 Заявка 32 10 9 13 31 - 45 39
15. Зандхаузен Заявка 33 9 11 13 39 - 53 38
16. Динамо Дрезден Заявка 32 7 10 15 31 - 43 31
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 32 5 8 19 31 - 69 23
18. Ингольштадт Заявка 32 4 8 20 28 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 16 9 3 4 39 - 23 30
5. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
6. Вердер Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
11. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
13. Динамо Дрезден Заявка 16 5 5 6 18 - 17 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 12 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Гамбург Заявка 16 6 6 4 28 - 16 24
6. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
7. Нюрнберг Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
8. Ганза Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Ян Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
13. Хольштайн Киль Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
14. Карлсруэ Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
15. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 2 5 9 17 - 38 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      29'
      Ишервуд Томас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Циммерман Маттиас бьет в цель!
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Ийоха Эммануэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фортуна 2:1 Дармштадт онлайн

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