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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Бохум
1:0
Первый тайм: 31'
Арминия
0'
1:0
22' Гол
Полтер Себастьян
31'

Ход матча

22'
Полтер Себастьян
(Пантович Милош)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 116
Бохум 75% (87)
X 19% (22)
Арминия 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Арминия
2.22
3.74
3.49
Все Коэффициенты
Новости
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
10
Асано
Такума
27
Пантович
Милош
20
Реджбекай
Элвис
17
Хольтманн
Геррит
40
Полтер
Себастьян
1
Ортега
Штефан
15
Де
Медина
Натан
3
Рамос
Гильерме
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
8
Шёпф
Алессандро
19
Притль
Мануэль
20
Виммер
Патрик
7
Кастро
Гонсало
11
Окугава
Масая
18
Крюгер
Флориан
Бохум
4-1-4-1
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Арминия

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:0
ТМК
1:1
Б2
2:0
Б2
3:3
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:4
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
3:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 9 (1) 0.28
Хольтманн Геррит 5 0.16
Пантович Милош 4 (1) 0.13
Асано Такума 3 0.09
Цоллер Симон 2 0.06
Локадия Юрген 2 (1) 0.06
Лосилья Антони 2 0.06
Блум Данни 2 0.06
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.03
Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
Новотны Сома 1 0.03
Гамбоа Кристиан 1 0.03
Лайч Максим 1 0.03
Стафилидис Костас 0 0
Риман Мануэль 0 0
Патрик Остерхаге 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.24
Виммер Патрик 3 0.09
Клос Фабиан 3 (2) 0.09
Серра Янни 2 0.06
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.06
Ласм Бриан 2 0.06
Крюгер Флориан 1 0.03
Нильссон Йоаким 1 0.03
Кастро Гонсало 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Хак Робин 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 7 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Реджбекай Элвис 5 0
Белла-Котчап Армель 5 0
Стафилидис Костас 3 1
Лосилья Антони 4 0
Данило Соарес 4 0
Цоллер Симон 3 0
Теше Роберт 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Риман Мануэль 2 0
Пантович Милош 2 0
Лайч Максим 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Томас Рейс 0 1
Асано Такума 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 9 0
Виммер Патрик 7 0
Бруннер Седрик 6 0
Нильссон Йоаким 4 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Де Медина Натан 2 0
Пипер Амос 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Серра Янни 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
2
10%
1
10%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
5
25%
2
20%
31-45
3
15%
2
20%
46-60
5
25%
1
10%
61-75
3
15%
2
20%
76-90

Пропущено

13
29
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
2
15%
4
14%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
5
38%
4
14%
31-45
1
8%
7
24%
46-60
1
8%
5
17%
61-75
3
23%
5
17%
76-90

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
2
11%
3
20%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
4
22%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
33%
4
27%
76-90

Пропущено

29
21
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
10%
0
0%
1-15
7
24%
6
29%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
6
21%
5
24%
61-75
5
17%
2
10%
76-90

Забито

38
25
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
4
11%
4
16%
1-15
5
13%
3
12%
16-30
8
21%
3
12%
31-45
7
18%
7
28%
46-60
5
13%
2
8%
61-75
9
24%
6
24%
76-90

Пропущено

42
50
20 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
5
12%
4
8%
1-15
8
19%
10
20%
16-30
7
17%
9
18%
31-45
7
17%
10
20%
46-60
7
17%
10
20%
61-75
8
19%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0
Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0
Арминия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0
Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д Заявка 32 20 3 9 80 - 50 63
3. Байер Л Заявка 32 17 7 8 74 - 44 58
4. Фрайбург Заявка 32 15 10 7 56 - 40 55
5. РБ Лейпциг Заявка 32 16 6 10 67 - 36 54
6. Кёльн Заявка 32 14 10 8 51 - 46 52
7. Унион Берлин Заявка 32 14 9 9 43 - 41 51
8. Хоффенхайм Заявка 32 13 7 12 55 - 51 46
9. Бохум 1:0 Заявка 32 12 6 14 35 - 48 42
10. Майнц Заявка 32 12 6 14 46 - 42 42
11. Айнтрахт Фр Заявка 32 10 10 12 42 - 46 40
12. Боруссия М Заявка 31 10 8 13 48 - 59 38
13. Вольфсбург Заявка 32 11 5 16 40 - 52 38
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Герта Заявка 32 9 6 17 35 - 67 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия 0:1 Заявка 33 5 12 16 25 - 51 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 32 3 9 20 26 - 77 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Байер Л Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
9. Бохум 1:0 Заявка 16 8 4 4 20 - 16 28
10. Хоффенхайм Заявка 16 8 4 4 32 - 20 28
11. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
12. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Арминия 0:1 Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
7. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
8. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 16 4 3 9 17 - 33 15
11. Бохум 1:0 Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия 0:1 Заявка 17 3 3 11 11 - 29 12
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • 28'
    Арминия контролирует мяч.
  • 28'
    Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Арминия контролирует мяч.
  • 28'
    Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Арминия контролирует мяч.
  • 26'
    Бохум контролирует мяч.
  • 26'
    Бохум выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Арминия контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Бохум 75% (87)
    X 19% (22)
    Арминия 6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Арминия
    2.22
    3.74
    3.49
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    Прогнозы на матч Бохум 1:0 Арминия

    Исход игры
    Бохум
    75% (87)
    Ничья
    19% (22)
    Арминия
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.23% (49)
    Меньше
    53.77% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    61.32% (65)
    Нет
    38.68% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Бохум
    35.3% (41)
    1:0 Бохум
    22.4% (26)
    1:1 Ничья
    14.7% (17)
    2:0 Бохум
    8.6% (10)
    3:1 Бохум
    2.6% (3)
    0:1 Арминия
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Арминия
    1.7% (2)
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