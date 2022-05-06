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  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион: Зрители: 25000
Бохум
2:1
Конец матча
Арминия
0'
1:0
22' Гол
Полтер Себастьян
1:1
35' Гол
Нильссон Йоаким
2:1
89' Гол в свои ворота
Белло Джордж
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Германии...
2:1. Автогол Джорджа Белло (виде...
1:0. Гол Себастьяна Польтера (ви...

Ход матча

22'
Полтер Себастьян
(Пантович Милош)
1:0
35'
1:1
Нильссон Йоаким
(Кастро Гонсало)
46'
 
Серра Янни
Крюгер Флориан
67'
 
Василиадис Себастиан
Кастро Гонсало
68'
Локадия Юрген
Полтер Себастьян
 
73'
Теше Роберт
Реджбекай Элвис
 
73'
Цоллер Симон
Хольтманн Геррит
 
77'
 
Белло Джордж
Лаурсен Якоб-Баррет
77'
 
Индже Бурак
Окугава Масая
84'
Лёвен Эдуард
Пантович Милош
 
84'
Блум Данни
Асано Такума
 
86'
 
Хак Робин
Шёпф Алессандро
89'
Белло Джордж
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Бохум 75% (87)
X 19% (22)
Арминия 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
10
Асано
Такума
27
Пантович
Милош
20
Реджбекай
Элвис
17
Хольтманн
Геррит
40
Полтер
Себастьян
1
Ортега
Штефан
15
Де
Медина
Натан
3
Рамос
Гильерме
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
8
Шёпф
Алессандро
19
Притль
Мануэль
20
Виммер
Патрик
7
Кастро
Гонсало
11
Окугава
Масая
18
Крюгер
Флориан
Бохум
4-1-4-1
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Арминия

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:0
ТМК
1:1
Б2
2:0
Б2
3:3
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:4
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
3:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 10 (1) 0.31
Хольтманн Геррит 5 0.16
Пантович Милош 4 (1) 0.13
Асано Такума 3 0.09
Цоллер Симон 2 0.06
Локадия Юрген 2 (1) 0.06
Лосилья Антони 2 0.06
Блум Данни 2 0.06
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.03
Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
Новотны Сома 1 0.03
Гамбоа Кристиан 1 0.03
Лайч Максим 1 0.03
Стафилидис Костас 0 0
Риман Мануэль 0 0
Патрик Остерхаге 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.24
Виммер Патрик 3 0.09
Клос Фабиан 3 (2) 0.09
Серра Янни 2 0.06
Нильссон Йоаким 2 0.06
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.06
Ласм Бриан 2 0.06
Крюгер Флориан 1 0.03
Кастро Гонсало 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Хак Робин 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 7 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Реджбекай Элвис 5 0
Белла-Котчап Армель 5 0
Стафилидис Костас 3 1
Лосилья Антони 4 0
Данило Соарес 4 0
Цоллер Симон 3 0
Теше Роберт 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Риман Мануэль 2 0
Пантович Милош 2 0
Лайч Максим 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Томас Рейс 0 1
Асано Такума 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 9 0
Виммер Патрик 7 0
Бруннер Седрик 6 0
Нильссон Йоаким 4 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Де Медина Натан 2 0
Пипер Амос 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Серра Янни 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
3
14%
3
25%
76-90

Пропущено

15
30
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 14
2
13%
4
13%
1-15
1
7%
5
17%
16-30
6
40%
4
13%
31-45
1
7%
7
23%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
4
27%
5
17%
76-90

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
2
11%
3
20%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
4
22%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
33%
4
27%
76-90

Пропущено

29
21
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
10%
0
0%
1-15
7
24%
6
29%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
6
21%
5
24%
61-75
5
17%
2
10%
76-90

Забито

39
27
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
4
10%
4
15%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
8
21%
4
15%
31-45
7
18%
7
26%
46-60
5
13%
2
7%
61-75
9
23%
7
26%
76-90

Пропущено

44
51
21 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 26
5
11%
4
8%
1-15
8
18%
11
22%
16-30
8
18%
9
18%
31-45
7
16%
10
20%
46-60
7
16%
10
20%
61-75
9
20%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0
Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0
Арминия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0
Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д Заявка 32 20 3 9 80 - 50 63
3. Байер Л Заявка 32 17 7 8 74 - 44 58
4. Фрайбург Заявка 32 15 10 7 56 - 40 55
5. РБ Лейпциг Заявка 32 16 6 10 67 - 36 54
6. Кёльн Заявка 32 14 10 8 51 - 46 52
7. Унион Берлин Заявка 32 14 9 9 43 - 41 51
8. Хоффенхайм Заявка 32 13 7 12 55 - 51 46
9. Бохум Заявка 32 12 6 14 36 - 49 42
10. Майнц Заявка 32 12 6 14 46 - 42 42
11. Айнтрахт Фр Заявка 32 10 10 12 42 - 46 40
12. Боруссия М Заявка 31 10 8 13 48 - 59 38
13. Вольфсбург Заявка 32 11 5 16 40 - 52 38
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Герта Заявка 32 9 6 17 35 - 67 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 33 5 12 16 26 - 52 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 32 3 9 20 26 - 77 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Байер Л Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
9. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм Заявка 16 8 4 4 32 - 20 28
11. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
12. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
7. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
8. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 16 4 3 9 17 - 33 15
11. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Бохум вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Бохум: 59%, Арминия: 41%.
  • 94'
    Арминия выполняет удар от ворот.
  • 94'
    Бохум пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    94'
    Виммер Патрик наказан за толчок Лёвен Эдуард
  • 94'
    Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    94'
    Лёвен Эдуард из команды Бохум разыграл угловой с правого угла.
  • 93'
    Лёвен Эдуард из команды Бохум делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 93'
    Виммер Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Блум Данни из команды Бохум отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Бохум пытается что-то создать.
  • 93'
    Бохум контролирует мяч.
  • 92'
    Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 92'
      Бохум выполняет удар от ворот.
    • 92'
      Арминия пытается что-то создать.
    • 91'
      Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Де Медина Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 91'
      Джордж Белло из команды Арминия отправил кросс в штрафную...
    • 91'
      Арминия пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Бохум: 59%, Арминия: 41%.
    • Описание гола
      89'
      Г О О О О Л - Джордж Белло уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Бохум 75% (87)
    X 19% (22)
    Арминия 6% (7)
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    Где смотреть матч Бохум 2:1 Арминия онлайн

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    Прогнозы на матч Бохум 2:1 Арминия

    Исход игры
    Бохум
    75% (87)
    Ничья
    19% (22)
    Арминия
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.23% (49)
    Меньше
    53.77% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    61.32% (65)
    Нет
    38.68% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Бохум
    35.3% (41)
    1:0 Бохум
    22.4% (26)
    1:1 Ничья
    14.7% (17)
    2:0 Бохум
    8.6% (10)
    3:1 Бохум
    2.6% (3)
    0:1 Арминия
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Арминия
    1.7% (2)
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