Стадион: Ревирпауэрштадион Зрители: 25000
1:0
22' ГолПолтер Себастьян
1:1
35' ГолНильссон Йоаким
2:1
89' Гол в свои воротаБелло Джордж
Ход матча
22'
35'
89'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
29
Лайч
Максим
10
Асано
Такума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Индже БуракНападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Marco Kostmann
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бохум
Арминия
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|10 (1)
|0.31
|Хольтманн Геррит
|5
|0.16
|Пантович Милош
|4 (1)
|0.13
|Асано Такума
|3
|0.09
|Цоллер Симон
|2
|0.06
|Локадия Юрген
|2 (1)
|0.06
|Лосилья Антони
|2
|0.06
|Блум Данни
|2
|0.06
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.03
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.03
|Новотны Сома
|1
|0.03
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.03
|Лайч Максим
|1
|0.03
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Риман Мануэль
|0
|0
|Патрик Остерхаге
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|8
|0.24
|Виммер Патрик
|3
|0.09
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.09
|Серра Янни
|2
|0.06
|Нильссон Йоаким
|2
|0.06
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.06
|Ласм Бриан
|2
|0.06
|Крюгер Флориан
|1
|0.03
|Кастро Гонсало
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Хак Робин
|0
|0
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|7
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Белла-Котчап Армель
|5
|0
|Стафилидис Костас
|3
|1
|Лосилья Антони
|4
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Цоллер Симон
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Лайч Максим
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Томас Рейс
|0
|1
|Асано Такума
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|9
|0
|Виммер Патрик
|7
|0
|Бруннер Седрик
|6
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Клос Фабиан
|2
|1
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Де Медина Натан
|2
|0
|Пипер Амос
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
12
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
3
14%
3
25%
76-90
Пропущено
15
30
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 14
2
13%
4
13%
1-15
1
7%
5
17%
16-30
6
40%
4
13%
31-45
1
7%
7
23%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
4
27%
5
17%
76-90
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
2
11%
3
20%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
4
22%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
33%
4
27%
76-90
Пропущено
29
21
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
10%
0
0%
1-15
7
24%
6
29%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
6
21%
5
24%
61-75
5
17%
2
10%
76-90
Забито
39
27
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
4
10%
4
15%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
8
21%
4
15%
31-45
7
18%
7
26%
46-60
5
13%
2
7%
61-75
9
23%
7
26%
76-90
Пропущено
44
51
21 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 26
5
11%
4
8%
1-15
8
18%
11
22%
16-30
8
18%
9
18%
31-45
7
16%
10
20%
46-60
7
16%
10
20%
61-75
9
20%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0
Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0
Арминия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0
Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|93 - 33
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|20
|3
|9
|80 - 50
|63
|3.
|Байер Л
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|74 - 44
|58
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|56 - 40
|55
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|67 - 36
|54
|6.
|Кёльн
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 46
|52
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|43 - 41
|51
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 51
|46
|9.
|Бохум
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|36 - 49
|42
|10.
|Майнц
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|46 - 42
|42
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|42 - 46
|40
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|48 - 59
|38
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|40 - 52
|38
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|37 - 51
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 67
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 56
|29
|17.
|Арминия
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 52
|27
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|26 - 77
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|50 - 27
|36
|3.
|Майнц
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|6.
|Кёльн
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 20
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 21
|29
|8.
|Байер Л
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|9.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|32 - 20
|28
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 26
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 31
|21
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 22
|15
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|37 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|7.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 33
|15
|11.
|Бохум
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 32
|14
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 36
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
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Прогнозы на матч Бохум 2:1 Арминия
Исход игры
Бохум
75% (87)
Ничья
19% (22)
Арминия
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.23% (49)
Меньше
53.77% (57)
Обе команды забьют
Да
61.32% (65)
Нет
38.68% (41)
Популярный счёт
2:1 Бохум
35.3% (41)
1:0 Бохум
22.4% (26)
1:1 Ничья
14.7% (17)
2:0 Бохум
8.6% (10)
3:1 Бохум
2.6% (3)
0:1 Арминия
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
1:2 Арминия
1.7% (2)
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