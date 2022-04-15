Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ботошани

45' Флоря Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

44' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Команда Ботошани сравняла счет! Игра продолжается!

43' Г О О О О Л - Роман Михай V забивает с левой ноги!

42' Команда Киндия Тырговиште забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' Удар от ворот произведет Ботошани

37' Дулка Марко не смог попасть в створ ударом издали

37' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Ботошани

34' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Майлат Себастьян из команды Ботошани сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

31' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

31' Молдован Дину выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Браун Кристофер из команды Ботошани делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

29' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Папа Энрико получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Папа Энрико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Ботошани

25' Пассалья Хуан Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

24' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

22' Андрей Шербан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

20' Харуц Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

20' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Ботошани

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Молдован Дину выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

11' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

8' Шерони Алин бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

8' Флореску Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Хорошую попытку сделал Дулка Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште делает пас партнеру.

5' Андрей Шербан имел все шансы забить, но Eduard Pap сделал отличный сейв!

5' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Ботошани начинает с центра поля