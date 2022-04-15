Второй тайм

94' После классного второго тайма Ботошани совершает камбэк и уходит с поля победителем!

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Richard Sila оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

93' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Цигэнашу Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Браун Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Victor Dican выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Richard Sila выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Jaja из команды Ботошани делает пас партнеру.

89' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

87' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Молдован Дину выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Хороший удар издали нанес Роман Михай V , но отличный сейв сделал Дину Молдован. Угловой.

84' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Флореску Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Удар от ворот произведет Ботошани

83' Richard Sila не смог попасть в створ ударом издали

82' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Пап Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Тактическая замена. Андрей Шербан уходит с поля и его заменяет Alexandru Daniel Jipa

82' Тактическая замена. Cornel Dinu уходит с поля и его заменяет Корбу Лауренциу

80' Шамед Нассер нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

80' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште делает заброс на партнера по команде.

80' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Victor Dican получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Richard Sila выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Richard Sila предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Молдован Дину предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Плохо сыграл Якоб Паул - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

77' Флореску Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Удар от ворот произведет Ботошани

71' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Jaja из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

68' Удар от ворот произведет Ботошани

68' Андрей Шербан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Флореску Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Удар от ворот произведет Ботошани

65' Тактическая замена. Попадюк Дору уходит с поля и его заменяет Richard Sila

65' Майлат Себастьян уходит с поля. Jaja выходит вместо него

64' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

64' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Шамед Нассер получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Шамед Нассер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Попадюк Дору имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

62' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Флореску Эдуард пробует нанести удар издали, но Дину Молдован держит все под контролем

61' Хорошую попытку сделал Пассалья Хуан Пабло . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Удар от ворот произведет Ботошани

58' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Ботошани

53' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

50' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Папа Энрико получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Папа Энрико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

48' Андрей Шербан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля