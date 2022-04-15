Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Илие Оана
1:0
41' ГолШамед Нассер
1:1
43' ГолРоман Михай
1:2
66' ГолПапа Энрико
Ход матча
41'
1:0
43'
1:1
66'
1:2
Владение мячом
16
Бутян
Михай
15
Дину
Корнел
59
Попадюк
Дору
69
Шамед
Нассер
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Нападающий
-
69 Шамед НассерНападающий
- Запасные игроки
-
99 Поп РарешВратарь
- Защитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Сила РишарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Ботошани
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флоря Даниэль
|1
|0.2
|Шамед Нассер
|1
|0.2
|Пассалья Хуан Пабло
|1
|0.2
|Шербан Андрей
|1
|0.2
|Якоб Паул
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жажа Коэльо
|2
|0.4
|Роман Михай V
|2
|0.4
|Майлат Себастьян
|1
|0.2
|Тирковеану Андрей
|1
|0.2
|Папа Энрико
|1
|0.2
|Флореску Эдуард
|0
|0
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Папа Энрико
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Mateus Criciuma
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0
Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2
Ботошани
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0
Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|32
|2.
|Ботошани
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|32
|3.
|Сепси
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|30
|4.
|УТА Арад
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|26
|5.
|Университатя Крайова
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|25
|6.
|Миовени
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|23
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|22
|8.
|Динамо Бухарест
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|14
|9.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|0 - 13
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|29
|2.
|Сепси
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|26
|3.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26
|4.
|УТА Арад
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|26
|5.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|19
|6.
|Миовени
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Динамо Бухарест
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|10.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|24
|2.
|Миовени
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|19
|3.
|Динамо Бухарест
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|13
|4.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Ботошани
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|Киндия Тырговиште
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|1
|10.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0