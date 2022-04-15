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Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
1:2
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
1:0
41' Гол
Шамед Нассер
1:1
43' Гол
Роман Михай
1:2
66' Гол
Папа Энрико
90'+4
1
Молдован
Дину
16
Бутян
Михай
22
Пициан
Андрей
6
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
77
Шербан
Андрей
4
Пассалья
Хуан
Пабло
8
Дулка
Марко
59
Попадюк
Дору
11
Флоря
Даниэль
69
Шамед
Нассер
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
6
Victor
Dican
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
27
Флореску
Эдуард
2
Харуц
Денис
67
Папа
Энрико
9
Mateus
Criciuma
20
Роман
Михай
V
24
Майлат
Себастьян
Киндия Тырговиште
Ботошани

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Ботошани

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флоря Даниэль 1 0.2
Шамед Нассер 1 0.2
Пассалья Хуан Пабло 1 0.2
Шербан Андрей 1 0.2
Якоб Паул 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жажа Коэльо 2 0.4
Роман Михай V 2 0.4
Майлат Себастьян 1 0.2
Тирковеану Андрей 1 0.2
Папа Энрико 1 0.2
Флореску Эдуард 0 0
Mateus Criciuma 0 0
Victor Dican 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 2 0
Пассалья Хуан Пабло 1 0
Пициан Андрей 1 0
Якоб Паул 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 2 0
Шерони Алин 2 0
Жажа Коэльо 1 0
Браун Кристофер 1 0
Грубац Сергей 1 0
Папа Энрико 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Mateus Criciuma 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0
Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2
Ботошани
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0
Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 4 0 0 9 - 1 32
2. Ботошани 5 3 0 2 8 - 5 32
3. Сепси 4 3 1 0 10 - 1 30
4. УТА Арад 4 2 0 2 7 - 3 26
5. Университатя Крайова 4 2 2 0 5 - 2 25
6. Миовени 0:0 5 2 2 1 5 - 5 23
7. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 4 - 5 22
8. Динамо Бухарест 0:0 5 1 2 2 4 - 5 14
9. Академика Клинчени 4 0 0 4 0 - 13 7
10. Газ-Метан Медиаш 4 0 0 4 1 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 3 2 0 1 6 - 1 29
2. Сепси 2 2 0 0 9 - 1 26
3. Рапид Бухарест 2 2 0 0 6 - 1 26
4. УТА Арад 3 2 0 1 7 - 2 26
5. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 1 - 4 19
6. Миовени 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Динамо Бухарест 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 1 - 4 0
10. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 1 24
2. Миовени 0:0 3 1 1 1 4 - 5 19
3. Динамо Бухарест 0:0 3 1 1 1 3 - 3 13
4. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 9 7
5. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Сепси 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Ботошани 2 1 0 1 2 - 4 3
8. Киндия Тырговиште 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 9 1
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 1:2 Ботошани онлайн

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