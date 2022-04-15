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  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Миовени
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
24' Желтая карточка
Филип Стелиано
45'

Ход матча

24'
 
Филип Стелиано

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Миовени
Ничья
Динамо Бухарест
2.04
3.40
3.90
Все Коэффициенты
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
16
Ionut
Radescu
23
Панаит
Андрей
4
Mihai
Lixandru
3
Триф
Разван
20
Бузьюк
Александру
10
Valentin
Cosereanu
90
Bogdan
Rusu
12
Эшану
Михай
21
Грэдинару
Рэзван
71
Карп
Кэтэлин
4
Йованович
Игор
2
Моура
Габриэл
32
Крету
Джани
18
Родригес
Хонатан
II
8
Balthazar
Pierret
7
Филип
Стелиано
70
Морар
Влад
35
Christian
Irobiso
I
Миовени
Динамо Бухарест

История личных встреч

Миовени
Динамо Бухарест

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
4:1
ДА
0:1
ДА
1:0
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 2 (1) 0.4
Томчук Павел 1 0.2
Балаур Ионуц 1 0.2
Думитриу Лучан 1 0.2
Бузьюк Александру 0 0
Ionut Radescu 0 0
Guilherme Gomes Garutti 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морар Влад 2 0.4
Christian Irobiso I 2 0.4
Торже Андрей-Габриэль 0 0
Филип Стелиано 0 0
Моура Габриэл 0 0
Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexandru Iacob 1 0
Бузьюк Александру 1 0
Szilard Veres 1 0
Ionut Burnea 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Ionut Radescu 1 0
Dorinel Oancea 1 0
Guilherme Gomes Garutti 1 0
Mihai Lixandru 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 2 0
Ивановски Мирко 1 0
Йованович Игор 1 0
Матей Космин 1 0
Морар Влад 1 0
Ало Батист 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Christian Irobiso I 1 0
Эшану Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0
Balthazar Pierret 1 0
Dusan Uhrin 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
100%
1
50%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
100%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1
УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 4 0 0 9 - 1 32
2. Ботошани 5 3 0 2 8 - 5 32
3. Сепси 4 3 1 0 10 - 1 30
4. УТА Арад 4 2 0 2 7 - 3 26
5. Университатя Крайова 4 2 2 0 5 - 2 25
6. Миовени 0:0 5 2 2 1 5 - 5 23
7. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 4 - 5 22
8. Динамо Бухарест 0:0 5 1 2 2 4 - 5 14
9. Академика Клинчени 4 0 0 4 0 - 13 7
10. Газ-Метан Медиаш 4 0 0 4 1 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 3 2 0 1 6 - 1 29
2. Сепси 2 2 0 0 9 - 1 26
3. Рапид Бухарест 2 2 0 0 6 - 1 26
4. УТА Арад 3 2 0 1 7 - 2 26
5. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 1 - 4 19
6. Миовени 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Динамо Бухарест 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 1 - 4 0
10. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 1 24
2. Миовени 0:0 3 1 1 1 4 - 5 19
3. Динамо Бухарест 0:0 3 1 1 1 3 - 3 13
4. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 9 7
5. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Сепси 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Ботошани 2 1 0 1 2 - 4 3
8. Киндия Тырговиште 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 9 1
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Миовени
Ничья
Динамо Бухарест
2.04
3.40
3.90
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Где смотреть матч Миовени 0:0 Динамо Бухарест онлайн

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