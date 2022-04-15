Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Моура Габриэл получил желтую карточку от судьи

44' Бузьюк Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Моура Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Крету Джани не смог попасть в створ ударом издали

38' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Карп Кэтэлин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Эшану Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Какой промах! Балаур Ионуц имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

27' Valentin Cosereanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Йованович Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Филип Стелиано получил желтую карточку от судьи

23' Valentin Cosereanu наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

22' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Карп Кэтэлин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Игрок Bogdan Rusu из команды Миовени неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Valentin Cosereanu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Эшану Михай взял и забрал мяч на выходе

11' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Миовени

9' Филип Стелиано не смог попасть в створ ударом издали

9' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Филип Стелиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Valentin Cosereanu не смог попасть в створ ударом издали

2' Миовени выполняет удар от ворот.

1' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру