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Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Миовени
2:0
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
24' Желтая карточка
Филип Стелиано
45' Желтая карточка
Моура Габриэл
70' Желтая карточка
Balthazar Pierret
1:0
71' Гол
Панаит Андрей
79' Красная карточка
Christian Irobiso I
80' Желтая карточка
Панаит Андрей
80' Желтая карточка
Балаур Ионуц
83' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
2:0
84' Гол
Сано Мусса
87' Желтая карточка
Грэдинару Рэзван
87' Желтая карточка
Dorinel Oancea
90'+4
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
16
Ionut
Radescu
23
Панаит
Андрей
4
Mihai
Lixandru
3
Триф
Разван
20
Бузьюк
Александру
10
Valentin
Cosereanu
90
Bogdan
Rusu
12
Эшану
Михай
21
Грэдинару
Рэзван
71
Карп
Кэтэлин
4
Йованович
Игор
2
Моура
Габриэл
32
Крету
Джани
18
Родригес
Хонатан
II
8
Balthazar
Pierret
7
Филип
Стелиано
70
Морар
Влад
35
Christian
Irobiso
I
Миовени
Динамо Бухарест

История личных встреч

Миовени
Динамо Бухарест

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
4:1
ДА
0:1
ДА
1:0
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 2 (1) 0.4
Томчук Павел 1 0.2
Балаур Ионуц 1 0.2
Сано Мусса 1 0.2
Думитриу Лучан 1 0.2
Панаит Андрей 1 0.2
Guilherme Gomes Garutti 0 0
Бузьюк Александру 0 0
Alexandru Raicea 0 0
Ionut Radescu 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морар Влад 2 0.4
Christian Irobiso I 2 0.4
Торже Андрей-Габриэль 0 0
Филип Стелиано 0 0
Моура Габриэл 0 0
Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dorinel Oancea 2 0
Alexandru Iacob 1 0
Балаур Ионуц 1 0
Бузьюк Александру 1 0
Szilard Veres 1 0
Ionut Burnea 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Панаит Андрей 1 0
Ionut Radescu 1 0
Guilherme Gomes Garutti 1 0
Mihai Lixandru 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Irobiso I 1 1
Филип Стелиано 2 0
Грэдинару Рэзван 2 0
Balthazar Pierret 2 0
Ивановски Мирко 1 0
Йованович Игор 1 0
Матей Космин 1 0
Морар Влад 1 0
Ало Батист 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Моура Габриэл 1 0
Рэуцэ Александру 1 0
Эшану Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0
Dusan Uhrin 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
100%
1
50%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
100%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1
УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 4 0 0 9 - 1 32
2. Ботошани 5 3 0 2 8 - 5 32
3. Сепси 4 3 1 0 10 - 1 30
4. УТА Арад 4 2 0 2 7 - 3 26
5. Миовени 5 3 1 1 7 - 5 25
6. Университатя Крайова 4 2 2 0 5 - 2 25
7. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 4 - 5 22
8. Динамо Бухарест 5 1 1 3 4 - 7 13
9. Академика Клинчени 4 0 0 4 0 - 13 7
10. Газ-Метан Медиаш 4 0 0 4 1 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 3 2 0 1 6 - 1 29
2. Сепси 2 2 0 0 9 - 1 26
3. Рапид Бухарест 2 2 0 0 6 - 1 26
4. УТА Арад 3 2 0 1 7 - 2 26
5. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 1 - 4 19
6. Миовени 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Динамо Бухарест 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 1 - 4 0
10. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 1 24
2. Миовени 3 1 1 1 4 - 5 19
3. Динамо Бухарест 3 1 0 2 3 - 5 12
4. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 9 7
5. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Сепси 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Ботошани 2 1 0 1 2 - 4 3
8. Киндия Тырговиште 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 9 1
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Миовени 2:0 Динамо Бухарест онлайн

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