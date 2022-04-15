Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Орашенеч
24' Желтая карточкаФилип Стелиано
45' Желтая карточкаМоура Габриэл
70' Желтая карточкаBalthazar Pierret
1:0
71' ГолПанаит Андрей
79' Красная карточкаChristian Irobiso I
80' Желтая карточкаПанаит Андрей
80' Желтая карточкаБалаур Ионуц
83' Желтая карточкаРэуцэ Александру
2:0
84' ГолСано Мусса
87' Желтая карточкаГрэдинару Рэзван
87' Желтая карточкаDorinel Oancea
Ход матча
24'
45'
71'
80'
80'
83'
84'
2:0
87'
87'
Владение мячом
25
Балаур
Ионуц
90
Bogdan
Rusu
12
Эшану
Михай
71
Карп
Кэтэлин
32
Крету
Джани
70
Морар
Влад
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томчук ПавелНападающий
-
24 Сано МуссаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
71 Карп КэтэлинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морар ВладНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Миовени
Динамо Бухарест
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|2 (1)
|0.4
|Томчук Павел
|1
|0.2
|Балаур Ионуц
|1
|0.2
|Сано Мусса
|1
|0.2
|Думитриу Лучан
|1
|0.2
|Панаит Андрей
|1
|0.2
|Guilherme Gomes Garutti
|0
|0
|Бузьюк Александру
|0
|0
|Alexandru Raicea
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морар Влад
|2
|0.4
|Christian Irobiso I
|2
|0.4
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|Филип Стелиано
|0
|0
|Моура Габриэл
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Alexandru Iacob
|1
|0
|Балаур Ионуц
|1
|0
|Бузьюк Александру
|1
|0
|Szilard Veres
|1
|0
|Ionut Burnea
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
|Панаит Андрей
|1
|0
|Ionut Radescu
|1
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0
|Mihai Lixandru
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Irobiso I
|1
|1
|Филип Стелиано
|2
|0
|Грэдинару Рэзван
|2
|0
|Balthazar Pierret
|2
|0
|Ивановски Мирко
|1
|0
|Йованович Игор
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Морар Влад
|1
|0
|Ало Батист
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Моура Габриэл
|1
|0
|Рэуцэ Александру
|1
|0
|Эшану Михай
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Dusan Uhrin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
100%
1
50%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
100%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1
УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|32
|2.
|Ботошани
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|32
|3.
|Сепси
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|30
|4.
|УТА Арад
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|26
|5.
|Миовени
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|25
|6.
|Университатя Крайова
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|25
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|22
|8.
|Динамо Бухарест
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|13
|9.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|0 - 13
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|29
|2.
|Сепси
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|26
|3.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26
|4.
|УТА Арад
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|26
|5.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|19
|6.
|Миовени
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|10.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|24
|2.
|Миовени
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|19
|3.
|Динамо Бухарест
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|12
|4.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Ботошани
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|Киндия Тырговиште
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|1
|10.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0