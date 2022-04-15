Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Iustin Popescu из команды Миовени хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

93' Филип Стелиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Как он промахнулся? Alexandru Raicea имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

93' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Матч возобновится спорным мячом

89' Йованович Игор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Рефери не любит споров - именно за это Dorinel Oancea сейчас получил желтую

87' Рефери не любит споров - именно за это Грэдинару Рэзван сейчас получил желтую

84' Г О О О О Л - Сано Мусса забивает с правой ноги!

84' ШАНС! Сано Мусса вышел один на один с голкипером...

84' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Рэуцэ Александру получил желтую карточку от судьи

81' Тактическая замена. Бальтазар Пьерре уходит с поля и его заменяет Рэуцэ Александру

80' Балаур Ионуц получил желтую карточку от судьи

80' Панаит Андрей получил желтую карточку от судьи

79' УДАЛЕНИЕ! - Christian Irobiso увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

78' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

78' Deniz Giafer из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...

78' Карп Кэтэлин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Deniz Giafer из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.

77' Филип Стелиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Карп Кэтэлин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Бальтазар Пьерре наказан за толчок Сано Мусса

76' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Удар от ворот произведет Миовени

71' Бузьюк Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Карп Кэтэлин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Бузьюк Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Бальтазар Пьерре получил желтую карточку от судьи

69' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Йованович Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновится спорным мячом

64' Удар от ворот произведет Миовени

63' Как он промахнулся? Christian Irobiso имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

63' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Valentin Cosereanu не смог попасть в створ ударом издали

62' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Миовени выполняет удар от ворот.

59' Как он промахнулся? Грэдинару Рэзван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

58' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Deniz Giafer из команды Динамо Бухарест четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

57' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Bogdan Rusu наказан за толчок Бальтазар Пьерре

56' Карп Кэтэлин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Триф Разван из команды Миовени сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

55' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Миовени

52' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Бузьюк Александру не смог попасть в створ ударом издали

51' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Матч возобновлен

50' Guilherme Gomes Garutti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Филип Стелиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Йованович Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Миовени

48' Филип Стелиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Миовени выполняет удар от ворот.

46' Тактическая замена. Крету Джани уходит с поля и его заменяет Deniz Giafer