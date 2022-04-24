Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
0:0
4' Не забитый пенальтиДяк Чиприан
10' Желтая карточкаБурка Андрей
18' Желтая карточкаДан Петреску
Ход матча
4'
0:0
10'
18'
Владение мячом
71
Попа
Михай
80
Фюлёп
Лоран
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
23
Летица
Карло
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
23 Летица КарлоВратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камора МауруПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Rares Balan
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Волунтари
ЧФР Клуж
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
17 матчей
11.8%
11.8%
76.4%
2 победы 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рикардинью XI
|2
|0.33
|Немец Адам
|1
|0.17
|Костин Кристиан
|1
|0.17
|Лопеш Марселу
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|2
|0.33
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.33
|Дяк Чиприан
|1
|0.17
|Дуганджич Марко
|1
|0.17
|Бордеяну Михай
|1
|0.17
|Омрани Билель
|0
|0
|Сушич Матео
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Немец Адам
|2
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Тамаш Габриэль
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Лопеш Марселу
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сушич Матео
|1
|1
|Граовац Даниэль
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Матиас Иури
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
60%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0
ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|46
|2.
|ФКСБ
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|43
|3.
|Университатя Крайова
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|39
|4.
|Волунтари
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|31
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|28
|6.
|Арджеш
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|44
|2.
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|37
|3.
|Университатя Крайова
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|33
|4.
|Волунтари
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|6.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|27
|2.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|27
|3.
|Волунтари
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|24
|4.
|Университатя Крайова
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|ФКСБ
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|ЧФР Клуж
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2