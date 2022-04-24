Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Габриэл Дебелюх нанес удар головой, но Mihai Popa спокойно отбил мяч.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Удар от ворот произведет Волунтари

41' Удар от ворот произведет Волунтари

40' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Летица Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Волунтари

33' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

32' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Бурка Андрей из команды ЧФР Клуж направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

27' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

27' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Волунтари

24' Головой пробил Кипчу Александру , но голкипер отбил его в поле!

24' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Волунтари выполняет удар от ворот.

19' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Волунтари

18' Матч возобновлен

18' Рефери не любит споров - именно за это Дан Петреску сейчас получил желтую

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

16' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

10' Бурка Андрей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

9' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Волунтари выполняет удар от ворот.

7' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Волунтари

6' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Кипчу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Дяк Чиприан взялся за удар, но Mihai Popa заблокировал его!

4' ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды ЧФР Клуж пробил пенальти, но промахнулся

4' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда ЧФР Клуж пробила пенальти.

3' ЧФР Клуж перебьет пенальти, так как судья заметил нарушение при пробивании в первый раз.

2' ПЕНАЛЬТИ! - Георге Ион атаковал сзади соперника. Это Габриэл Дебелюх заработал своей команде одиннадцатиметровый!

2' ШАНС! Это должен был быть гол. Дяк Чиприан упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

2' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня отличная погода для футбола.