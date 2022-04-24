Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но ЧФР Клуж вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Тамаш Габриэль пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

95' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Армаш Игорь из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

95' Матч возобновлен

94' Ох, нехорошо это выглядит. Боатенг Бисмарк получил травму и медбригада забирает его с поля.

94' Боатенг Бисмарк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Судье надоело, что Маня Кристьян тянет время и он наказал его горчичником

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Матч возобновлен

91' Немец Адам имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Хорошую попытку сделал Костаче Ионуц . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Удар от ворот произведет Волунтари

85' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

83' Должен был быть гол! Бурка Андрей имел отличный шанс, но Mihai Popa не дал голу состоятся!

82' Daniel Birligea нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Дроппа Лукаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Волунтари

79' Немец Адам из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Рикардинью XI - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Матч возобновлен

75' Раца Вадим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Daniel Birligea нанес удар, но тот был заблокирован.

73' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

71' Тактическая замена. Петрила Клаудиу уходит с поля и его заменяет Daniel Birligea

69' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Немец Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Тамаш Габриэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

65' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Mihai Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Волунтари

60' Удар от ворот произведет Волунтари

59' Бордеяну Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Игрок команды ЧФР Клуж делает подачу своему товарищу по команде.

58' Тактическая замена. Габриэл Дебелюх уходит с поля и его заменяет Дуганджич Марко

56' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Кипчу Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Раца Вадим из команды Волунтари делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

54' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Дроппа Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Бричаг Марьюс получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Бричаг Марьюс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Дроппа Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота