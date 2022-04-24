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Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
Волунтари
0:1
Конец матча

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
0:0
4' Не забитый пенальти
Дяк Чиприан
10' Желтая карточка
Бурка Андрей
18' Желтая карточка
Дан Петреску
68' Желтая карточка
Тамаш Габриэль
76' Желтая карточка
Рикардинью
0:1
83' Гол
Боатенг Бисмарк
90' Желтая карточка
Маня Кристьян
90'+5
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
8
Георге
Ион
80
Фюлёп
Лоран
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
6
Бричаг
Марьюс
77
Немец
Адам
14
Лопеш
Марселу
23
Летица
Карло
6
Граовац
Даниэль
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
11
Кипчу
Александру
37
Бордеяну
Михай
21
Боатенг
Бисмарк
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
22
Дебелюх
Габриэл
27
Петрила
Клаудиу
Волунтари
ЧФР Клуж

История личных встреч

Волунтари
ЧФР Клуж

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

17 матчей

11.8%
11.8%
76.4%
2 победы 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед

История матчей

Л1ГА
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
Л1
0:3
Л1
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикардинью XI 2 0.33
Немец Адам 1 0.17
Костин Кристиан 1 0.17
Лопеш Марселу 0 0
Чоботарю Денис 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрила Клаудиу 2 0.33
Дебелюх Габриэл 2 0.33
Дяк Чиприан 1 0.17
Дуганджич Марко 1 0.17
Боатенг Бисмарк 1 0.17
Бордеяну Михай 1 0.17
Омрани Билель 0 0
Сушич Матео 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Немец Адам 2 0
Тамаш Габриэль 2 0
Рикардинью XI 2 0
Армаш Игорь 1 0
Раца Вадим 1 0
Аким Космин 1 0
Лопеш Марселу 1 0
Георге Ион 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сушич Матео 1 1
Граовац Даниэль 2 0
Камора Мауру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Омрани Билель 1 0
Маня Кристьян 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бурка Андрей 1 0
Матиас Иури 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Дан Петреску 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
60%
61-75
5
45%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0
ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 5 48
2. ФКСБ 5 4 0 1 10 - 4 43
3. Университатя Крайова 5 4 0 1 12 - 5 39
4. Волунтари 6 2 0 4 5 - 10 30
5. Вииторул Констанца 5 1 1 3 2 - 6 28
6. Арджеш 5 1 0 4 3 - 10 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 3 2 0 1 5 - 2 44
2. ФКСБ 3 2 0 1 6 - 2 37
3. Университатя Крайова 2 2 0 0 6 - 2 33
4. Волунтари 4 2 0 2 4 - 3 6
5. Вииторул Констанца 2 0 1 1 0 - 3 1
6. Арджеш 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 3 1 0 2 2 - 3 27
2. Арджеш 3 1 0 2 1 - 5 27
3. Волунтари 2 0 0 2 1 - 7 24
4. Университатя Крайова 3 2 0 1 6 - 3 6
5. ФКСБ 2 2 0 0 4 - 2 6
6. ЧФР Клуж 3 1 1 1 3 - 3 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Волунтари 0:1 ЧФР Клуж онлайн

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