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Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Ботошани
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Университатя Крайова
0' 25'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Университатя Крайова
2.52
3.14
3.15
Все Коэффициенты
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
5
Дава
Джойским
2
Харуц
Денис
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
10
Тирковеану
Андрей
6
Victor
Dican
67
Папа
Энрико
17
Жажа
Коэльо
20
Роман
Михай
V
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
5
Jeremy
Huyghebaert
6
Аким
Влад
77
Асамоа
Самуэль
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
10
Бауса
Хуан
27
Ондан
Терелл
33
Andrea
Compagno
Ботошани
Университатя Крайова

История личных встреч

Ботошани
Университатя Крайова

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

28 матчей

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Л1ГА
2:3
Л1ГА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
2:1
К
5:1
Л1
1:0
Л1
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жажа Коэльо 2 0.33
Роман Михай V 2 0.33
Майлат Себастьян 1 0.17
Тирковеану Андрей 1 0.17
Папа Энрико 1 0.17
Флореску Эдуард 0 0
Mateus Criciuma 0 0
Victor Dican 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауса Хуан 2 0.33
Andrea Compagno 2 0.33
Jeremy Huyghebaert 2 0.33
Ондан Терелл 1 0.17
Ван Дурмен Бенжамен 1 0.17
William Baeten 1 0.17
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Lorenzo Paramatti 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 2 0
Шерони Алин 2 0
Жажа Коэльо 1 0
Браун Кристофер 1 0
Грубац Сергей 1 0
Папа Энрико 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Mateus Criciuma 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондан Терелл 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Andrea Compagno 2 0
Bradley Diallo 0 1
Аким Влад 1 0
Бауса Хуан 1 0
Constantin Albu 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
William Baeten 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0
Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 6 6 0 0 18 - 1 38
2. Сепси 6 4 1 1 11 - 2 33
3. Ботошани 0:0 6 3 1 2 8 - 5 33
4. Университатя Крайова 0:0 6 3 3 0 9 - 2 29
5. УТА Арад 6 3 0 3 8 - 4 29
6. Миовени 6 4 1 1 9 - 5 28
7. Киндия Тырговиште 6 1 1 4 4 - 6 22
8. Динамо Бухарест 6 2 1 3 5 - 7 16
9. Академика Клинчени 6 0 0 6 0 - 19 7
10. Газ-Метан Медиаш 6 0 0 6 1 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 4 0 0 15 - 1 32
2. Ботошани 0:0 4 2 1 1 6 - 1 30
3. Сепси 3 3 0 0 10 - 1 29
4. УТА Арад 4 3 0 1 8 - 2 29
5. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 1 - 4 19
6. Миовени 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Университатя Крайова 0:0 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Динамо Бухарест 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Академика Клинчени 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 4 2 2 0 4 - 1 25
2. Миовени 4 2 1 1 6 - 5 22
3. Динамо Бухарест 4 2 0 2 4 - 5 15
4. Академика Клинчени 3 0 0 3 0 - 13 7
5. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Сепси 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Ботошани 0:0 2 1 0 1 2 - 4 3
8. Киндия Тырговиште 3 1 0 2 3 - 2 3
9. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 0 - 17 1
10. УТА Арад 2 0 0 2 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Университатя Крайова
2.52
3.14
3.15
Все Коэффициенты
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Университатя Крайова

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