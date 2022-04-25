Первый тайм

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Ботошани выполняет удар от ворот.

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Папа Энрико получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Папа Энрико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

21' Идет дождь, трудные условия для игроков.

20' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Тирковеану Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ондан Терелл пробил со штрафного прямо в стенку

18' Jaja нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ботошани выполняет удар от ворот.

6' Жереми Хейгебарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.