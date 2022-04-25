Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Муниципальный, Ботошани
Владение мячом
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
17
Жажа
Коэльо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
-
17 Жажа КоэльоПолузащитник
-
20 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Лупета ЖусиНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
-
-
16 Vlad Pop
-
18 Catalin Albu
-
-
Главный тренер: Cristian Termure
История личных встреч
Ботошани
Университатя Крайова
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
28 матчей
32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жажа Коэльо
|2
|0.33
|Роман Михай V
|2
|0.33
|Майлат Себастьян
|1
|0.17
|Тирковеану Андрей
|1
|0.17
|Папа Энрико
|1
|0.17
|Флореску Эдуард
|0
|0
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауса Хуан
|2
|0.33
|Andrea Compagno
|2
|0.33
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0.33
|Ондан Терелл
|1
|0.17
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0.17
|William Baeten
|1
|0.17
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Lorenzo Paramatti
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Папа Энрико
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Mateus Criciuma
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондан Терелл
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Andrea Compagno
|2
|0
|Bradley Diallo
|0
|1
|Аким Влад
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Constantin Albu
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0
Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|38
|2.
|Сепси
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|33
|3.
|Ботошани
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|33
|4.
|Университатя Крайова
|0:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 2
|29
|5.
|УТА Арад
|6
|3
|0
|3
|8 - 4
|29
|6.
|Миовени
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|28
|7.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|22
|8.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|16
|9.
|Академика Клинчени
|6
|0
|0
|6
|0 - 19
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|0
|0
|6
|1 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|32
|2.
|Ботошани
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 1
|30
|3.
|Сепси
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|29
|4.
|УТА Арад
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|29
|5.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|19
|6.
|Миовени
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Университатя Крайова
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|25
|2.
|Миовени
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|22
|3.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|15
|4.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Ботошани
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|0 - 17
|1
|10.
|УТА Арад
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0