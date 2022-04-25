Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
0:4
Конец матча
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
8' Желтая карточкаТэнасе Кристиан
0:1
22' ГолКрецу Александру
35' Желтая карточкаБаярам Штефан
0:2
55' ГолМаркович Йован
0:3
62' ГолКрецу Александру
0:4
70' ГолИван Андрей
84' Желтая карточкаПапп Пол
Ход матча
22'
0:1
35'
55'
0:2
62'
0:3
70'
0:4
84'
Владение мячом
25
Болдор
Деян
19
Ганя
Джордже
44
Сед
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ганя ДжорджеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бик ОвидиуПолузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Cristian Termure
История личных встреч
Арджеш
Университатя Крайова
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райнов Мартин
|1
|0.17
|Сед Ахмед
|1 (1)
|0.17
|Сербан Ионут II
|1 (1)
|0.17
|Болдор Деян
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.67
|Крецу Александру
|3
|0.5
|Иван Андрей
|2 (1)
|0.33
|Густаво Важенин
|2
|0.33
|Баярам Штефан
|2
|0.33
|Рогульич Анте
|2
|0.33
|Бик Овидиу
|1
|0.17
|Кольич Элвир
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ганя Джордже
|3
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|1
|Тофан Костинел
|1
|1
|Райнов Мартин
|2
|0
|Думитрашку Денис
|2
|0
|Сербан Ионут II
|0
|1
|Тэнасе Кристиан
|1
|0
|Сед Ахмед
|1
|0
|Добросавлевичи Алин
|1
|0
|Кроитору Флавиус
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|3
|0
|Густаво Важенин
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Маркович Йован
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|0
|1
|Крецу Александру
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
3
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
33%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
23%
61-75
1
33%
3
23%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0
Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|48
|2.
|ФКСБ
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|43
|3.
|Университатя Крайова
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|42
|4.
|Волунтари
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|28
|6.
|Арджеш
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|44
|2.
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|37
|3.
|Университатя Крайова
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|33
|4.
|Волунтари
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|6.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|27
|2.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|27
|3.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|24
|4.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|ФКСБ
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|ЧФР Клуж
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4