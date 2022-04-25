Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Банку Никусор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Команда Университатя Крайова имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Сербан Ионут II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

42' Удар от ворот произведет Арджеш

42' Баярам Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Турда Григоре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Ганя Джордже получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Ганя Джордже на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Иван Андрей пробует нанести удар издали, но Flavius Croitoru держит все под контролем

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Баярам Штефан получает желтую карточку за нырок

35' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Баярам Штефан нырнул в штрафной. Спорно!

35' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Меца Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Плохо сыграл Мариус Марсел Константин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Арджеш

29' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Арджеш

27' Вэтэжелу Богдан не смог попасть в створ ударом издали

27' Тэнасе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Болдор Деян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Команда Университатя Крайова забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' Г О О О О Л - Крецу Александру первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

22' Плохо сыграл Тофан Костинел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Игрок Тэнасе Кристиан из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Банку Никусор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Меца Давид из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Арджеш

10' Баярам Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

9' Мариус Марсел Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Тэнасе Кристиан получил желтую карточку от судьи

7' Удар от ворот произведет Арджеш

6' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Удар от ворот произведет Арджеш

3' Мариус Марсел Константин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

2' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Арджеш

1' Иван Андрей не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола