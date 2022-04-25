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Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
Арджеш
0:4
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
8' Желтая карточка
Тэнасе Кристиан
0:1
22' Гол
Крецу Александру
35' Желтая карточка
Баярам Штефан
0:2
55' Гол
Маркович Йован
0:3
62' Гол
Крецу Александру
0:4
70' Гол
Иван Андрей
84' Желтая карточка
Папп Пол
90'+2
22
Кроитору
Флавиус
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
25
Болдор
Деян
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
8
Сербан
Ионут
II
19
Ганя
Джордже
10
Тэнасе
Кристиан
9
Думитру
Кристиан
44
Сед
Ахмед
13
Пильячелли
Мирко
5
Вэтэжелу
Богдан
2
Папп
Пол
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
14
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
22
Густаво
Важенин
17
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
Арджеш
Университатя Крайова

История личных встреч

Арджеш
Университатя Крайова

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Л1ГА
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ДА
1:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райнов Мартин 1 0.17
Сед Ахмед 1 (1) 0.17
Сербан Ионут II 1 (1) 0.17
Болдор Деян 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 4 0.67
Крецу Александру 3 0.5
Иван Андрей 2 (1) 0.33
Густаво Важенин 2 0.33
Баярам Штефан 2 0.33
Рогульич Анте 2 0.33
Бик Овидиу 1 0.17
Кольич Элвир 0 0
Банку Никусор 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ганя Джордже 3 0
Латовлевич Ясмин 1 1
Тофан Костинел 1 1
Райнов Мартин 2 0
Думитрашку Денис 2 0
Сербан Ионут II 0 1
Тэнасе Кристиан 1 0
Сед Ахмед 1 0
Добросавлевичи Алин 1 0
Кроитору Флавиус 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 3 0
Густаво Важенин 2 0
Банку Никусор 2 0
Бик Овидиу 2 0
Маркович Йован 2 0
Баярам Штефан 2 0
Laurentiu Reghecampf 0 1
Крецу Александру 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Иван Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
3
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
33%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
23%
61-75
1
33%
3
23%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0
Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 5 48
2. ФКСБ 5 4 0 1 10 - 4 43
3. Университатя Крайова 6 5 0 1 16 - 5 42
4. Волунтари 6 2 0 4 5 - 10 30
5. Вииторул Констанца 5 1 1 3 2 - 6 28
6. Арджеш 6 1 0 5 3 - 14 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 3 2 0 1 5 - 2 44
2. ФКСБ 3 2 0 1 6 - 2 37
3. Университатя Крайова 2 2 0 0 6 - 2 33
4. Волунтари 4 2 0 2 4 - 3 6
5. Вииторул Констанца 2 0 1 1 0 - 3 1
6. Арджеш 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 3 1 0 2 2 - 3 27
2. Арджеш 3 1 0 2 1 - 5 27
3. Волунтари 2 0 0 2 1 - 7 24
4. Университатя Крайова 4 3 0 1 10 - 3 9
5. ФКСБ 2 2 0 0 4 - 2 6
6. ЧФР Клуж 3 1 1 1 3 - 3 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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