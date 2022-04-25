Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
0:3
Первый тайм: 42'
Стадион: Центральный (Овидиу)
0:1
24' ГолТэнасе Флорин
30' Желтая карточкаЯнку Габриэль
32' Желтая карточкаДюссо Дамьен
0:2
34' ГолОлару Дариус
0:3
40' ПенальтиТэнасе Флорин
Ход матча
24'
0:1
30'
32'
34'
0:2
40'
0:3
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Michael OmohНападающий
-
-
27 Andrei Borza
-
-
77 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
История личных встреч
Вииторул Констанца
ФКСБ
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
30 матчей
16.7%
13.3%
70%
5 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петре Адриан
|1
|0.17
|Eduard Radaslavescu
|1
|0.17
|Артян Андрей
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|6 (2)
|1
|Олару Дариус
|2
|0.33
|Попеску Октавиан
|2
|0.33
|Эджума Малком
|1
|0.17
|Стойка Янис
|1
|0.17
|Думитер Андрей
|1
|0.17
|Радунович Ристо
|0
|0
|Коман Флоринел
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссо Дамьен
|2
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Петре Адриан
|0
|1
|Янку Габриэль
|1
|0
|Michael Omoh
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|Радунович Ристо
|2
|0
|Мамут Иван
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Anton Petrea
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0
ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0
Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|48
|2.
|ФКСБ
|3:0
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|46
|3.
|Университатя Крайова
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|42
|4.
|Волунтари
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|0:3
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|28
|6.
|Арджеш
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|44
|2.
|ФКСБ
|3:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|37
|3.
|Университатя Крайова
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|33
|4.
|Волунтари
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|0:3
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|6.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|0:3
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|27
|2.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|27
|3.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|24
|4.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|ФКСБ
|3:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4