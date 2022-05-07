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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Централ Кост Маринерс
2:0
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
8' Желтая карточка
Taylor Regan
1:0
30' Гол
Каммингс Джейсон
49' Желтая карточка
Балар Максимильен
2:0
62' Гол
Beni Nkololo
66' Желтая карточка
Уренья Марко
90'+5
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
35
Cameron
Windust
14
Роулес
Кай
15
Роу
Сторм
7
Годдард
Си
34
Harrison
Steele
16
Балар
Максимильен
11
Beni
Nkololo
12
Уренья
Марко
9
Каммингс
Джейсон
20
Michael
Weier
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
19
Taylor
Regan
44
Riley
Warland
32
Тергейт
Ангус
13
Уилсон
Брэндон
17
Юл
Валентино
11
Daniel
Penha
16
Грозос
Костандинос
9
Микелтадзе
Бека
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

46 матчей

37%
26.1%
36.9%
17 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

28.3%
45.7%
26%
13 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

32.6%
39.1%
28.3%
15 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

2:4
1:2
0:2
0:1
1:0
0:0
4:3
1:1
2:3
1:0
1:2
2:8
2:0
1:5
2:0
1:1
1:1
2:4
0:1
1:1
0:0
1:0
3:1
3:0
2:2
0:0
0:2
2:1
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ТМС
0:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 9 (2) 0.43
Уренья Марко 7 (1) 0.33
Beni Nkololo 5 0.24
Garang Kuol 4 0.19
Matthew Hatch 4 0.19
Moresche 3 (1) 0.14
Божанич Оливер 3 (1) 0.14
Миллер Льюис 1 0.05
Смит Ноа 1 0.05
Мюллер Николай 1 0.05
Нисбет Джошуа 1 0.05
Jacob Farrell 1 0.05
Роу Сторм 0 0
Роулес Кай 0 0
Годдард Си 0 0
Даниель Холл 0 0
Балар Максимильен 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 11 (5) 0.52
Юл Валентино 5 0.24
Daniel Penha 4 0.19
Бумаль Оливье 4 0.19
Тергейт Ангус 4 0.19
Archie Goodwin 2 0.1
Мурнэйн Дилан 1 0.05
Lucas Mauragis 1 0.05
Бабаль Эли 1 0.05
Элси Джордан 1 0.05
Юрман Мэттью 0 0
Хоффман Джейсон 0 0
Savas Siatravanis 0 0
Уилсон Брэндон 0 0
Ингем Дэйн 0 0
Силвера Самуэл 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 7 0
Уренья Марко 3 0
Роу Сторм 3 0
Beni Nkololo 3 0
Роулес Кай 3 0
Миллер Льюис 3 0
Moresche 1 1
Биригитти Марк 2 0
Нисбет Джошуа 2 0
Балар Максимильен 2 0
Harrison Steele 2 0
Nick Montgomery 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Годдард Си 1 0
Тонгик Руон 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Penha 4 2
Юрман Мэттью 6 0
Элси Джордан 5 0
Taylor Regan 2 1
Lucas Mauragis 2 1
Хоффман Джейсон 3 0
Savas Siatravanis 3 0
Тергейт Ангус 3 0
Данкан Джек 2 0
Мурнэйн Дилан 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
О'Доэрти Джордан 2 0
Аль-Таай Мохамед 2 0
Уилсон Брэндон 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Бласко Марио 1 0
Силвера Самуэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
2
10%
4
40%
61-75
9
45%
0
0%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Забито

23
25
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
6
26%
7
28%
31-45
7
30%
6
24%
46-60
5
22%
5
20%
61-75
2
9%
6
24%
76-90

Пропущено

13
17
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
4
31%
6
35%
46-60
4
31%
3
18%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Забито

43
35
15 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
2
5%
0
0%
1-15
6
14%
2
6%
16-30
7
16%
9
26%
31-45
10
23%
9
26%
46-60
7
16%
9
26%
61-75
11
26%
6
17%
76-90

Пропущено

29
36
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
0
0%
2
6%
1-15
4
14%
8
22%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
8
28%
9
25%
46-60
4
14%
5
14%
61-75
7
24%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 22 12 7 3 48 - 29 43
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 23 11 3 9 28 - 44 36
4. Централ Кост Маринерс 21 10 4 7 42 - 30 34
5. Аделаида Юнайтед 19 8 6 5 30 - 23 30
6. Вестерн Юнайтед 19 8 6 5 25 - 23 30
7. Ньюкасл Джетс 21 7 5 9 37 - 34 26
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 20 6 5 9 28 - 40 23
10. Вестерн Сидней Уондерерс 15 4 4 7 19 - 21 16
11. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
12. Брисбен Роар 19 4 3 12 16 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Централ Кост Маринерс 10 6 2 2 22 - 14 20
3. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
4. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
5. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
6. Аделаида Юнайтед 11 5 2 4 19 - 13 17
7. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
8. Брисбен Роар 11 4 2 5 13 - 16 14
9. Макартур 9 4 2 3 13 - 15 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 12 4 4 4 14 - 16 16
4. Централ Кост Маринерс 11 4 2 5 20 - 16 14
5. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Веллингтон Феникс 10 3 1 6 9 - 24 10
8. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
9. Вестерн Сидней Уондерерс 8 2 2 4 12 - 13 8
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 10 1 3 6 10 - 19 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Каммингс Джейсон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Тейлор Риган получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Централ Кост Маринерс 2:0 Ньюкасл Джетс онлайн

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