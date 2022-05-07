Стадион: Сентрал Коаст
2:0
Конец матча
8' Желтая карточкаTaylor Regan
1:0
30' ГолКаммингс Джейсон
49' Желтая карточкаБалар Максимильен
2:0
62' ГолBeni Nkololo
66' Желтая карточкаУренья Марко
Ход матча
8'
30'
62'
2:0
66'
71'
79'
14
Роулес
Кай
15
Роу
Сторм
11
Beni
Nkololo
12
Уренья
Марко
19
Taylor
Regan
17
Юл
Валентино
11
Daniel
Penha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Роулес КайЗащитник
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
21 Тонгик РуонЗащитник
- Полузащитник
-
36 Garang Kuol
-
46 Dor Jok
-
10 Moresche
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Taylor ReganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
46 матчей
37%
26.1%
36.9%
17 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
28.3%
45.7%
26%
13 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
32.6%
39.1%
28.3%
15 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|9 (2)
|0.43
|Уренья Марко
|7 (1)
|0.33
|Beni Nkololo
|5
|0.24
|Garang Kuol
|4
|0.19
|Matthew Hatch
|4
|0.19
|Moresche
|3 (1)
|0.14
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.14
|Миллер Льюис
|1
|0.05
|Смит Ноа
|1
|0.05
|Мюллер Николай
|1
|0.05
|Нисбет Джошуа
|1
|0.05
|Jacob Farrell
|1
|0.05
|Роу Сторм
|0
|0
|Роулес Кай
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
|Даниель Холл
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|11 (5)
|0.52
|Юл Валентино
|5
|0.24
|Daniel Penha
|4
|0.19
|Бумаль Оливье
|4
|0.19
|Тергейт Ангус
|4
|0.19
|Archie Goodwin
|2
|0.1
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.05
|Lucas Mauragis
|1
|0.05
|Бабаль Эли
|1
|0.05
|Элси Джордан
|1
|0.05
|Юрман Мэттью
|0
|0
|Хоффман Джейсон
|0
|0
|Savas Siatravanis
|0
|0
|Уилсон Брэндон
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Силвера Самуэл
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|7
|0
|Уренья Марко
|3
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|Beni Nkololo
|3
|0
|Роулес Кай
|3
|0
|Миллер Льюис
|3
|0
|Moresche
|1
|1
|Биригитти Марк
|2
|0
|Нисбет Джошуа
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Harrison Steele
|2
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Годдард Си
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Penha
|4
|2
|Юрман Мэттью
|6
|0
|Элси Джордан
|5
|0
|Taylor Regan
|2
|1
|Lucas Mauragis
|2
|1
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Savas Siatravanis
|3
|0
|Тергейт Ангус
|3
|0
|Данкан Джек
|2
|0
|Мурнэйн Дилан
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|О'Доэрти Джордан
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|2
|0
|Уилсон Брэндон
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Бласко Марио
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
10
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
2
10%
4
40%
61-75
9
45%
0
0%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Забито
23
25
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
6
26%
7
28%
31-45
7
30%
6
24%
46-60
5
22%
5
20%
61-75
2
9%
6
24%
76-90
Пропущено
13
17
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
4
31%
6
35%
46-60
4
31%
3
18%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Забито
43
35
15 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
2
5%
0
0%
1-15
6
14%
2
6%
16-30
7
16%
9
26%
31-45
10
23%
9
26%
46-60
7
16%
9
26%
61-75
11
26%
6
17%
76-90
Пропущено
29
36
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
0
0%
2
6%
1-15
4
14%
8
22%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
8
28%
9
25%
46-60
4
14%
5
14%
61-75
7
24%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|22
|12
|7
|3
|48 - 29
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Веллингтон Феникс
|23
|11
|3
|9
|28 - 44
|36
|4.
|Централ Кост Маринерс
|21
|10
|4
|7
|42 - 30
|34
|5.
|Аделаида Юнайтед
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|6.
|Вестерн Юнайтед
|19
|8
|6
|5
|25 - 23
|30
|7.
|Ньюкасл Джетс
|21
|7
|5
|9
|37 - 34
|26
|8.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|9.
|Макартур
|20
|6
|5
|9
|28 - 40
|23
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|11.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|12.
|Брисбен Роар
|19
|4
|3
|12
|16 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Централ Кост Маринерс
|10
|6
|2
|2
|22 - 14
|20
|3.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|4.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|5.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Аделаида Юнайтед
|11
|5
|2
|4
|19 - 13
|17
|7.
|Вестерн Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|Брисбен Роар
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|9.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|4.
|Централ Кост Маринерс
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|1
|6
|9 - 24
|10
|8.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1