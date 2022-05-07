Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
1:4
Второй тайм: 90+'
0:1
14' ГолД'Агостино Николас
1:1
16' ГолЛе Фондре Адам
28' Желтая карточкаРетре Пауло
1:2
30' ГолБриммер Джейк
1:3
38' ГолГерия Джейсон
69' Желтая карточкаRai IV
77' Желтая карточкаPatrick Yazbek
1:4
87' ГолХэмилл Брендан
Ход матча
14'
16'
28'
30'
1:2
38'
1:3
69'
70'
77'
87'
23
Грант
Райан
20
Келава
Иван
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 БобоНападающий
-
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Сидней
Мельбурн Виктори
28 матчей
75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
20 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед
48 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
21 победа 15 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
14 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
20 побед 16 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Фондре Адам
|2
|0.33
|Барбарусес Костас
|1
|0.17
|Касерес Энтони
|1
|0.17
|Элвис Камсоба
|1
|0.17
|Patrick Yazbek
|1
|0.17
|Бухагьяр Трент
|0
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|0
|0
|Callum Talbot
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рохас Марко
|2
|0.5
|Бриммер Джейк
|2 (1)
|0.5
|Д'Агостино Николас
|2
|0.5
|Герия Джейсон
|1
|0.25
|Марджиотта Франческо
|1
|0.25
|Nishan Velupillay
|1
|0.25
|Икономидис Крис
|0
|0
|Дэвидсон Джейсон
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|2
|0
|Callum Talbot
|2
|0
|Patrick Yazbek
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Уилкинсон Алекс
|1
|0
|Амини Мустафа
|1
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rai IV
|2
|0
|Броксхэм Ли
|1
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
20%
3
50%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1
Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|2.
|Мельбурн Виктори
|4:1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|5.
|Макартур
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|Централ Кост Маринерс
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|8.
|Сидней
|1:4
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|9.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|8 - 9
|3
|12.
|Перт Глори
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Централ Кост Маринерс
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Мельбурн Виктори
|4:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Макартур
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Сидней
|1:4
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Перт Глори
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Мельбурн Виктори
|4:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Брисбен Роар
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|4.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|5.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Сидней
|1:4
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|7.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Централ Кост Маринерс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|10.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|11.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мельбурн Сити
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0