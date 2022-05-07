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  4. A-Лига (мужчины) 2021-2022

Австралия: A-Лига (мужчины)


Стадион:
Сидней
1:4
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
0:1
14' Гол
Д'Агостино Николас
1:1
16' Гол
Ле Фондре Адам
28' Желтая карточка
Ретре Пауло
1:2
30' Гол
Бриммер Джейк
1:3
38' Гол
Герия Джейсон
69' Желтая карточка
Rai IV
77' Желтая карточка
Patrick Yazbek
1:4
87' Гол
Хэмилл Брендан
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
25
Callum
Talbot
11
Барбарусес
Костас
32
Patrick
Yazbek
8
Ретре
Пауло
17
Касерес
Энтони
12
Бухагьяр
Трент
14
Ле
Фондре
Адам
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
Сидней
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Сидней
Мельбурн Виктори

28 матчей

75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
20 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед

48 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
21 победа 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
14 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
20 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

2:2
2:0
1:0
0:3
1:4
0:3
2:1
6:1
2:1
2:1
1:2
2:3
1:0
1:3
0:1
1:1
1:0
1:2
2:1
1:1
1:0
2:4
3:0
3:3
3:3
0:0
2:1
1:1
0:5
3:2
1:1
3:1
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Фондре Адам 2 0.33
Барбарусес Костас 1 0.17
Касерес Энтони 1 0.17
Элвис Камсоба 1 0.17
Patrick Yazbek 1 0.17
Бухагьяр Трент 0 0
Ван Дер Сааг Гарри 0 0
Callum Talbot 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рохас Марко 2 0.5
Бриммер Джейк 2 (1) 0.5
Д'Агостино Николас 2 0.5
Марджиотта Франческо 1 0.25
Хэмилл Брендан 1 0.25
Герия Джейсон 1 0.25
Nishan Velupillay 1 0.25
Икономидис Крис 0 0
Дэвидсон Джейсон 0 0
Lleyton Brooks 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 2 0
Callum Talbot 2 0
Patrick Yazbek 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Уилкинсон Алекс 1 0
Амини Мустафа 1 0
Доначи Джеймс 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rai IV 2 0
Броксхэм Ли 1 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Фолами Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
17%
4
40%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1
Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 6 5 0 1 12 - 5 15
2. Мельбурн Виктори 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Аделаида Юнайтед 6 3 1 2 6 - 7 10
4. Вестерн Сидней Уондерерс 10 2 4 4 10 - 16 10
5. Макартур 5 3 0 2 9 - 6 9
6. Централ Кост Маринерс 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Брисбен Роар 6 2 2 2 10 - 6 8
8. Сидней 6 2 1 3 6 - 12 7
9. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
10. Мельбурн Сити 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Ньюкасл Джетс 5 1 0 4 8 - 9 3
12. Перт Глори 6 0 2 4 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 6 5 0 1 12 - 5 15
2. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 3 1 8 - 7 9
3. Централ Кост Маринерс 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Макартур 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Сидней 3 1 1 1 4 - 6 4
7. Мельбурн Сити 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Перт Глори 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Брисбен Роар 5 1 2 2 7 - 6 5
4. Ньюкасл Джетс 3 1 0 2 6 - 5 3
5. Макартур 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Сидней 3 1 0 2 2 - 6 3
7. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Централ Кост Маринерс 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 0 1 3 2 - 9 1
10. Перт Глори 2 0 1 1 1 - 7 1
11. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мельбурн Сити 2 0 0 2 0 - 4 0
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