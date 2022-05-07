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  3. Швеция: Суперэттан
Броммапойкарна
2:0
Первый тайм: 35'
Треллеборг
0'
1:0
5' Гол
Monir Jelassi
2:0
14' Гол
Петтерссон Оскар
31' Желтая карточка
Samuel Holm
35'

Ход матча

5'
Monir Jelassi
1:0
14'
Петтерссон Оскар
2:0
31'
Samuel Holm
 
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Треллеборг
2.32
3.58
3.12
Все Коэффициенты
1
Jonas
Olsson
XI
5
Oscar
Krusnell
18
Robin
Frej
4
Amadeus
Soegaard
11
Monir
Jelassi
15
Samuel
Holm
8
Марипу
Никлас
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
7
Петтерссон
Оскар
9
Rodin
Deprem
10
Marijan
Cosic
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
3
Вийтикко
Микко
5
Тидеман
Антон
10
Саид
Мохаммед
26
Бркич
Харис
8
Халльберг
Херман
22
Блумберг
Юхан
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Броммапойкарна
4-3-3
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Треллеборг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
А
3:0
А
2:1
С
3:0
С
3:1
С
0:4
С
2:0
А
0:3
А
0:1
А
2:2
А
0:0

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Браге - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Питео - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Фрей 2:1 Броммапойкарна - Сандвикен 3:2 Тебю - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Соллентуна 1:0 ИФК Лулео - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Ассириска 2:1 Карлштад - Броммапойкарна 0:3 Умео - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Гефле 0:1 Худиксвалль - Броммапойкарна 1:3
Треллеборг
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0
Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Samuel Leach Holm получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Петтерссон Оскар бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Monir Jelassi бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Треллеборг
2.32
3.58
3.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Броммапойкарна 2:0 Треллеборг онлайн

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