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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
СЯК Сейнайоки
1:1
Второй тайм: 79'
Лахти
0'
0:1
28' Гол
Лампинен Пири
36' Желтая карточка
Марккула Нико
51' Желтая карточка
Пирттийоки Юхо
1:1
53' Гол
Джервис Джейк
56' Желтая карточка
Данвуди Джейк
70' Желтая карточка
Джервис Джейк
79'
1
Ост
Джесси
17
Тикканен
Вилле
22
Градецки
Матей
3
Хаукиоя
Мартти
18
Марккула
Нико
5
Alfie
Bates
8
Данвуди
Джейк
26
Ханнола
Пюрю
25
Хоканс
Даниэль
14
Джервис
Джейк
7
Jose
Monreal
25
Регеро
Антонио
5
Коуассиви-Бениссан
Кевин
15
Пирттийоки
Юхо
27
Пеннинкангас
Теему
26
Мемола
Хюсен
70
Эмсис
Эдуард
20
Хейнонен
Артту
10
Вирта
Эмели
11
Лампинен
Пири
99
Канджи
Макумба
7
Зекири
Альтин
СЯК Сейнайоки
Лахти

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Лахти

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

25 матчей

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

В
4:1
В
2:1
В
0:1
В
0:0
К
2:3
В
0:0
В
0:2
В
1:1
В
0:0
В
1:0
В
1:0
В
1:0
В
1:0
В
1:1
В
2:2
В
4:1
В
3:0
КЛ
0:0
В
0:0
В
1:0
В
1:0
В
1:1
В
1:1
В
1:1
КС
0:1

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1
СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5
Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Марккула Нико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Лампинен Пири бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    СЯК Сейнайоки
    Ничья
    Лахти
    2.85
    3.86
    4.73
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