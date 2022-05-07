Стадион: OmaSP Stadion
1:2
Конец матча
0:1
28' ГолЛампинен Пири
36' Желтая карточкаМарккула Нико
51' Желтая карточкаПирттийоки Юхо
1:1
53' ГолДжервис Джейк
56' Желтая карточкаДанвуди Джейк
70' Желтая карточкаДжервис Джейк
1:2
86' Гол в свои воротаХаукиоя Мартти
Ход матча
28'
0:1
36'
51'
53'
1:1
56'
70'
86'
1:2
26
Ханнола
Пюрю
26
Мемола
Хюсен
70
Эмсис
Эдуард
10
Вирта
Эмели
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Атакайи СержПолузащитник
-
10 Diego RojasНападающий
- Нападающий
-
23 Nooa Laine
-
27 Ebuka Samson
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
-
70 Эмсис ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Энрике АланЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Berat Koese
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
Лахти
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
25 матчей
16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1
СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5
Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1