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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
АИК
0:0
Первый тайм: 34'
Гётеборг
0'
24' Желтая карточка
Айеш Хосам
32' Желтая карточка
Берг Маркус
34'

Ход матча

24'
 
Айеш Хосам
32'
 
Берг Маркус

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Гётеборг
1.80
3.64
5.93
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Josafat
Mendes
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
9
Стефанелли
Николас
19
Ларссон
Джордан
10
Бауи
Набиль
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
21
Терн
Симон
19
Hussein
Carneil
9
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
АИК
4-4-2
Гётеборг
4-4-2

История личных встреч

АИК
Гётеборг

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

32 матча

43.8%
9.4%
46.8%
14 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

А
3:1
А
2:0
А
2:0
А
1:0
А
1:0
А
3:0
А
0:2
А
2:0
А
2:1
А
2:1
ТМК
1:2
А
1:0
А
3:3
А
1:2
А
3:0
А
0:2
А
0:2
А
3:1
А
3:1
А
0:1
А
1:1
А
3:1
А
2:0
А
1:2
А
4:0
С
1:0
ШК
2:0
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
2:0
А
0:1

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0
АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0
Гётеборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2
Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    32'
    Берг Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Айеш Хосам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Гётеборг
1.80
3.64
5.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 0:0 Гётеборг онлайн

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АИК
Гётеборг
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