Стадион: Френдс Арена
24' Желтая карточкаАйеш Хосам
32' Желтая карточкаБерг Маркус
35' Желтая карточкаОума Эрик
56' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
1:0
70' ГолМилошевич Александер
Ход матча
24'
32'
35'
70'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
57 Владение мячом, % 43
25
Оума
Эрик
10
Бауи
Набиль
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 Сорга ЭрикНападающий
-
23 Якоб КевинНападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
История личных встреч
АИК
Гётеборг
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
32 матча
43.8%
9.4%
46.8%
14 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0
АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0
Гётеборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2
Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2