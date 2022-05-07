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  3. Швеция: Суперэттан
Сирианска Эскильстуна
5:2
Конец матча
Вестерос
0'
20' Желтая карточка
Маркес Микаэль
0:1
21' Гол в свои ворота
Ryan Williams II
0:2
26' Гол
Max Larsson
60' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
1:2
74' Гол
Шауш Абделькарим Маммар
2:2
80' Гол
Amar Muhsin
3:2
81' Гол
Алсанати Андре
4:2
83' Гол
Amar Muhsin
5:2
90' Гол
Joel Berhane
90'+4
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
13
Мишель
Феликс
21
Маркес
Микаэль
23
Маннс
Йеспер
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
6
Ryan
Williams
II
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
19
Sadmir
Zekovic
33
Amar
Muhsin
1
Фагерстрём
Антон
30
Раск
Теодор
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
31
Max
Larsson
8
Daniel
Ask
14
Viktor
Granath
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Вестерос
3-5-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Вестерос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
0:1
С
0:1
ТМК
2:1

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1
Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Max Larsson бьет в цель!
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Райан Уильямс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      20'
      Маркес Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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