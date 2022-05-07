5:2
Конец матча
20' Желтая карточкаМаркес Микаэль
0:1
21' Гол в свои воротаRyan Williams II
0:2
26' ГолMax Larsson
60' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
1:2
74' ГолШауш Абделькарим Маммар
2:2
80' ГолAmar Muhsin
3:2
81' ГолАлсанати Андре
4:2
83' ГолAmar Muhsin
5:2
90' ГолJoel Berhane
Ход матча
20'
21'
0:1
26'
0:2
74'
75'
80'
2:2
81'
83'
4:2
90'
5:2
15
Форс
Виктор
23
Маннс
Йеспер
33
Amar
Muhsin
30
Раск
Теодор
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
31
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
-
27 Сарр ЛаминВратарь
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
-
11 Якубу АлиюПолузащитник
-
-
-
-
14 Joel Berhane
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ског ЭмильПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Ahmad Faqa
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Вестерос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1
Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3