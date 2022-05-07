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  3. Швеция: Суперэттан
Эстер
0:0
Первый тайм: 37'
Норрбю
0'
16' Желтая карточка
Кусу Манассе
23' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
25' Желтая карточка
Браннефальк Йохан
37'

Ход матча

16'
Кусу Манассе
 
23'
 
Лундгрен Фредрик
25'
 
Браннефальк Йохан
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Норрбю
2.26
3.35
4.09
Все Коэффициенты
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
4
Стенберг
Джон
3
Карлссон
Монц
2
Павич
Маттиас
11
Ahmed
Bonnah
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
23
Родич
Владимир
19
Бергмарк-Виберг
Адам
7
Косица
Дзенис
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
16
Сало
Александр
5
Браннефальк
Йохан
22
Берггрен
Густав
18
Пекальски
Иво
21
Веде
Антон
17
Берг
Виктор
20
Джобе
Бубакарр
7
Бекай
Перпарим
Эстер
4-4-2
Норрбю
3-5-2

История личных встреч

Эстер
Норрбю

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

16 матчей

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

18.8%
75%
6.2%
3 победы 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
0:2
С
2:1
С
3:1
С
0:1
С
0:2
С
3:0
С
0:2
С
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:1

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2
Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2
Норрбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2
Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Норрбю
2.26
3.35
4.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстер 0:0 Норрбю онлайн

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Эстер
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