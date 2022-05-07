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  3. Швеция: Суперэттан
Эстер
2:0
Конец матча
Норрбю
0'
16' Желтая карточка
Кусу Манассе
23' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
25' Желтая карточка
Браннефальк Йохан
1:0
76' Гол
Павич Маттиас
77' Желтая карточка
Пекальски Иво
79' Желтая карточка
Веде Антон
81' Вторая желтая карточка
Пекальски Иво
84' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
2:0
85' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
90'+5
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
4
Стенберг
Джон
3
Карлссон
Монц
2
Павич
Маттиас
11
Ahmed
Bonnah
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
23
Родич
Владимир
19
Бергмарк-Виберг
Адам
7
Косица
Дзенис
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
16
Сало
Александр
5
Браннефальк
Йохан
22
Берггрен
Густав
18
Пекальски
Иво
21
Веде
Антон
17
Берг
Виктор
20
Джобе
Бубакарр
7
Бекай
Перпарим
Эстер
4-4-2
Норрбю
3-5-2

История личных встреч

Эстер
Норрбю

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

16 матчей

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

18.8%
75%
6.2%
3 победы 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
0:2
С
2:1
С
3:1
С
0:1
С
0:2
С
3:0
С
0:2
С
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:1

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2
Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2
Норрбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2
Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      25'
      Браннефальк Йохан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Лундгрен Фредрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Кусу Манассе получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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