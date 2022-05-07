16' Желтая карточкаКусу Манассе
23' Желтая карточкаЛундгрен Фредрик
25' Желтая карточкаБраннефальк Йохан
1:0
76' ГолПавич Маттиас
77' Желтая карточкаПекальски Иво
79' Желтая карточкаВеде Антон
81' Вторая желтая карточкаПекальски Иво
84' Желтая карточкаСаволайнен Никлас
2:0
85' ГолБергмарк-Виберг Адам
Ход матча
16'
23'
76'
1:0
77'
79'
81'
85'
11
Ahmed
Bonnah
22
Кусу
Манассе
21
Веде
Антон
17
Берг
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ahmed BonnahПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Simon Wibran
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Булут ЭкинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
История личных встреч
Эстер
Норрбю
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
16 матчей
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.8%
75%
6.2%
3 победы 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2
Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2
Норрбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2
Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2