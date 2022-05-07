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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Хонка
1:1
Второй тайм: 71'
Интер Турку
0'
33' Желтая карточка
Магута Райан
0:1
48' Гол
Тамминен Матиас
1:1
49' Гол
Agon Sadiku
50' Желтая карточка
63' Красная карточка
Арсало Маркус
71'

Ход матча

33'
 
Магута Райан
48'
0:1
Тамминен Матиас
49'
Agon Sadiku
1:1
50'
 
58'
 
Леписто Йоонас
Магута Райан
63'
 
Арсало Маркус
66'
Таммилето Дуарте
Florian Krebs2
 
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Интер Турку
2.72
3.44
5.80
Все Коэффициенты
1
Рудаков
Максим
20
Рале
Матиас
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
15
Арко-Менса
Эдмунд
8
Янсен
Кевин
11
Florian
Krebs2
6
Воутилайнен
Джерри
10
Кауфманн
Лукас
18
Agon
Sadiku
17
Модесто
Руй
12
Рийконен
Матиас
25
Арсьеро
Родриго
4
Кеттинг
Рик
6
Бонет
Роджер
24
Магута
Райан
18
Арсало
Маркус
16
Юрю
Томми
2
Jussi
Niska
21
Тамминен
Матиас
9
Кялльман
Беньямин
11
David
Haro
Iniesta
Хонка
Интер Турку

История личных встреч

Хонка
Интер Турку

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
21.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

37 матчей

37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.2%
54.1%
29.7%
6 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.2%
27%
29.8%
16 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

В
2:2
В
1:2
К
0:2
В
0:0
В
1:1
К
1:0
В
0:1
В
3:1
В
3:2
К
2:0
В
0:2
В
2:3
В
2:2
В
2:2
В
2:1
В
3:1
В
1:2
В
0:0
В
0:1
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
2:2
В
2:3
В
4:0
КЛ
3:4
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0
КЛ
0:0
В
2:3
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
4:2
В
1:2

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2
ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2
Интер Турку
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2
Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Магута Райан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Интер Турку
2.72
3.44
5.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хонка 1:1 Интер Турку онлайн

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Хонка
Интер Турку
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