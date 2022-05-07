Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
1:1
Второй тайм: 71'
33' Желтая карточкаМагута Райан
0:1
48' ГолТамминен Матиас
1:1
49' ГолAgon Sadiku
63' Красная карточкаАрсало Маркус
Ход матча
33'
48'
0:1
49'
1:1
50'
63'
20
Рале
Матиас
21
Коски
Вилле
18
Agon
Sadiku
17
Модесто
Руй
24
Магута
Райан
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Agon SadikuНападающий
-
17 Модесто РуйНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Elias Aijala
-
-
-
53 Lauri Laine
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
История личных встреч
Хонка
Интер Турку
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
21.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
37 матчей
37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.2%
54.1%
29.7%
6 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.2%
27%
29.8%
16 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2
ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2
Интер Турку
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2
Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2